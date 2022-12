«Alle» vil ha plast til jul

Advent er her, og med det har mange begynt å pynte hjemmet til jul.

Nå er det én ting som gjelder, skal vi tro salgsgigantene: Juletrær i plast.

– Vi ser en markant økning mot tidligere år, og flere og flere velger kunstige juletrær, sier Øyvind Krohn, daglig leder i Hageland.

TRÆR: Kunstige juletrær er på manges ønskeliste i år, ifølge butikkene. Her fra Rusta i Drammen. Foto: Ingvill Drægni / TV 2

Han forteller at salget av plast-juletrær har hatt en enorm økning fra de siste årene.

Og toppen er langt fra nådd, mener Krohn. De neste ukene blir de største.

– Vi ligger an til tidenes juletresalg i år. Salget så langt i år er over 50 prosent høyere enn i 2019, sier Krohn.

KREMMER: Øyvind Krohn i Hagelandgruppen har lageret fullt. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Jernia melder om en enda kraftigere utvikling.

– Vi ser at salget har doblet seg fra i fjor. Siden 2018 er veksten på cirka 240 prosent, sier salg- og produktsjef i Jernia, Stian Jørgensen.

KREMMERE: Stian Jørgensen (t.v.) i Jernia og Øyvind Kron i Hageland forteller begge om økt juletresalg. Foto: Jernia/Hageland.

– Mer naturtro

TV 2 har snakket med en rekke kjeder, inkludert Europris og Clas Ohlson. Alle forteller om salgsboomen av kunstige trær.

– Nå når vi nærmer oss jul øker etterspørselen hver uke, sier pressekontakt i Clas Ohlson, Anders Wahl.

Flere aktører er også samstemte om hvorfor flere og flere bytter ut enebærbusken mot plast.

Trærne ser mer ekte ut enn før.

BARNÅLER: Kunstige juletrær har blitt mer naturtro, mener kremmerne. Klarer du å se om dette er ekte eller ikke? Foto: Nico Sollie / TV 2

– Kvaliteten på kunstige juletrær er kraftig forbedret mot tidligere, og de er mer naturtro. Belysningen har også blitt kraftig forbedret, den kan dimmes i flere nivåer og består av flere hundre energieffektive micro-LED pærer, sier Krohn i Hageland.

Jørgensen i Jernia mener kunstige trær har blitt så pene at de har rykket opp til førsteplass på juletrefronten hjemme hos folk.

DYRT: Plastjuletrærne kommer i ulike prisklasser. Flere varianter koster mange tusen kroner. Her fra Jernia. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Endringen fra tidligere år er at de første trærne som kom ble benyttet litt som tre nummer to siden det ikke var så naturtro. Nå ser vi at trærne er blitt så naturtro at man velger å benytte treet som hovedtre i julen, sier han.

Svir av tusenlapper

Mer grønn og glitrende kvalitet betyr også høyere pris. Skal du ha tak i et tre som virkelig erstatter ekte vare, må du bla opp.

Men det ser ikke ut til å stoppe juleklare kunder. De svir av tusenlappene.

– Visse modeller er også mer populære enn andre. Størst etterspørsel ser vi på juletrær som koster mellom 2000 og 3000 kroner.

Flere av aktørene TV 2 har snakket med mener folk kjøper slike trær fordi de varer lenge.

– Det positive med trærne er at de holder flere sesonger, sier administrerende direktør i Europris, Espen Eldal.

Jernia lover på sin side ti års garanti på trær kjøpt hos dem.

Ekte tre er miljøvinner

Men selv om de varer til langt over påske, hvor bærekraftig er egentlig kunstige juletrær?

Karbonavtrykket til en ekte julegran er langt lavere enn et tre i plast, slår professor og planteøkolog Vigdis Vandvik fast.

FORSKER: Vigdis Vandvik er professor og planteøkolog ved Universitetet i Bergen Foto: UiB

– Et plastjuletre er jo laget av, nettopp plast, så det har høy karbonkostnad i utgangspunktet. Et standard plasttre har et avtrykk på cirka 40 kilogram, sier Vandvik.

Hun forklarer at et ekte tre slipper til sammenligning ut maksimalt 4 kilogram Co2, hvis det brennes, komposteres eller gjenvinnes på riktig måte.

– Så hvis du bruker et plastjuletre i mer enn ti år, er det litt hipp som happ, sier Vandvik.

I motsetning til trær som gror på egenhånd, må de kunstige trærne lages på fabrikk. De ligger derimot ofte langt herfra.

UTLENDING: Kunstige juletrær produseres ikke i Norge. Treet som skal skape julestemning på TV 2s kontor i Oslo er laget i Kina. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Derfor belaster de kunstige trærne belaster mest i produksjonsfasen, ifølge Fremtiden i våre hender.

Planteøkologen mener likevel du ikke bør ha dårlig samvittighet for å kjøpe juletre i plast.

– Å kjøpe juletre, om det er ekte eller i plast, er ikke den tingen du gjør i livet som har størst klima- eller miljøavtrykk, sier Vigdis Vandvik.

Hun mener det å ha minst mulig forbruk, og mest mulig gjenbruk er nøkkelen til et bærekraftig liv.

TI ÅR: Det kunstige treet ditt må luse opp julen i minst ti år for å veie opp for karbonavtrykket. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Sånn sett kan et plastjuletre være helt fint hvis du har det i mange år og tar godt vare på det.