Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) møtte fredag morgen PST og Politidirektoratet om evalueringsrapporten om 25. juni-skytingen.



– Alle steiner må snus og sporene i rapporten må ettergås internt, sier Mehl til NTB etter møtet.



I rapporten som ble lagt frem torsdag ble det slått fast at angrepet i fjor sommer – der to personer ble drept og flere skadet – kunne vært avverget.



Har tillit til PST

VG får etter møtet bekreftet av Mehl at hun vil redegjøre om evalueringsrapporten på Stortinget onsdag kommende uke.



I vandrehallen på Stortinget fredag formiddag sier Mehl at hun har tillit til PST-ledelsen.



– Jeg fikk en klar og tydelig bekreftelse på at både PST og politisjefen tar rapporten på det største alvor og at utbedringsarbeidet er i gang, sier hun til TV 2.

– Vil du beklage, slik PST-sjefen gjorde i går?

– Jeg mener det var riktig av PST å være så tydelige på at disse vurderingene, og spesielt det som handler om angrepet kunne vært avverget, er noe de tar på største alvor.

Trygg på årets Pride-feiring

– At de beklager for eventuelle feilvurderinger på vegne av sin etat, det stiller jeg meg bak, sier Mehl.

Hun forventer at PST og politisjefen legger frem en oppfølgingsplan i juni.

– Er du trygg på at politiet har gjort alt de kan for å sørge for at årets Pride-feiring blir trygg?

– Jeg har fått forsikringer om det. Jeg er ikke i tvil om at PST og politiet tar årets Pride-feiring på aller største alvor. Det har høyeste prioritet.



– Alle bør gå i seg selv og se om noe kunne blitt gjort bedre. Også jeg, sa PST-sjef Beate Gangås etter møtet med Mehl.



Hun var på vei til et møte med egne ansatte i PST.



Knusende kritikk

Utvalget bak rapporten har evaluert Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Oslo politidistrikt.



– Det er mulig at angrepet natt til 25. juni 2022 kunne vært forhindret dersom PST hadde opprettet en forebyggende sak mot Zaniar Matapour i månedene frem mot angrepet, står det i rapporten.



Videre i rapporten skriver de at PST identifiserte Matapour som en mulig angrepsutøver for flere år siden.

Rapporten skriver også at PST satt på relevant egenprodusert etterretning om Matapour, men at de ikke delte dette med radikaliseringskontaktene i politiet som hadde ansvar for å følge opp Matapour.