– Alle som vil kan selge strøm

– I dag kan hvem som helst få konsesjon for å selge strøm fra gutterommet, og det finnes ingen eksempler på selskaper som har mistet konsesjonen, sier Åslaug Haga, administrerende direktør i interesseorganisasjonen Fornybar Norge.

Torsdag møter hun forbrukerminister Kjersti Toppe og energiminister Terje Aasland som har innkalt strømbransjen til møte om forbrukermarkedet for strøm.

Vil ha strengere krav

– Der kommer vi til å fremme et ønske om strengere krav til å drive strømsalg i Norge, sier Haga til TV 2.

Fornybar Norge mener det bør stilles kapitalkrav til aktører som vil inn i markedet, for å sikre at de klarer å håndtere sine finansielle forpliktelser uten at det rammer kundene.

BER REGJERINGEN GRIPE INN: Åslaug Haga, administrerende direktør i interesseorganisasjonen Fornybar Norge, mener myndighetene må gripe inn i forhold til useriøse aktører. Foto: Fornybar Norge

– Selskapene må gjøre opp for strømmen de kjøper på Nord Pool dag for dag, mens kundens faktura forfaller måneden etter. Det betyr at selskapene må legge ut for kundene i opptil seks uker, før de får oppgjør.

– Slike kapitalkrav har man allerede for finansforetak.

– Bør miste konsesjon

– I tillegg mener vi selskaper som bryter regelverket for salg og markedsføring gjentatte ganger bør bli fratatt konsesjonen sin fra RME (Reguleringsmyndigheten for energi), mener Haga.

I høst så vi eksempler på selskaper som tilbød gunstige fastprisavtaler, uten å sikre seg i det finansielle strømmarkedet.

TIDLIGERE OLJE OG ENERGIMINISTER: Mangeårig Sp-politiker og tidligere statsråd Åslaug Haga representerer i dag strømselskapene i Norge. Foto: SCANPIX

– Da prisene begynte å stige, forsøkte de å tvinge kundene over på dårligere avtaler. I ett tilfelle måtte selskapet avvikles. Det skaper naturligvis stor usikkerhet for kundene. Sånn kan vil ikke ha det, sier Haga som ser frem til å møte regjeringen for å diskutere hvordan strømmarkedet kan bli enklere og tryggere for kundene.

– Lokket og lurt kunder

– Det bør opplagt bli enklere å ta fra useriøse selskaper konsesjonen. Vi har da også sett hvordan selskaper gjentatte ganger har lokket og lurt kundene uten at det har fått konsekvenser, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet til TV 2.

Forbrukerdirektøren mener det er viktig at strømsalgselskapene tar tak i de grunnleggende utfordringene i dette markedet.

REKORDSTOR PÅGANG: Aldri før har Forbrukerrådet mottatt flere henvendelser som gjelder strømselskapene. Foto: John Trygve Tollefsen

Rekordmange henvendelser

– Forbrukerrådet mottok rekordhøye 3.500 strømhenvendelser i 2022, samtidig som Elklagenemnda er i ferd med å knele på grunn av antall klager, forteller Blyverket.

Hun er ikke ubetinget positiv til høye kapitalkrav:

– Det er fare for at høye kapitalkrav først og fremst vil beskytte de store selskapene, og gjøre det vanskeligere for nye og innovative aktører å etablere seg. Vi kan da heller ikke se noe klart skille mellom små og store selskaper når det kommer til seriøsitet og hvordan de behandler kundene sine, fastslår Blyverket.