– Alle skal være trygge på at de ikke har et pedofilt monster i nabolaget

KRAV: Tidligere straffedømt MMA-proff Aron Jahnsen og tidligere justisminister Per Willy Amundsen er enige om at Norge trenger et offentlig overgrepsregister. Foto: Mathias Moen / TV 2

Aron Jahnsen rusler målrettet oppover løvebakken foran Stortinget en varm og trykkende junidag. Han er på vei inn til et møte med en profilert og erfaren stortingspolitiker, Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen.

Hvis du ikke kjenner igjen navnet Aron Jahnsen, så er dette måten han beskriver seg selv:



– Jeg er familiefar, jeg er tidligere proff MMA-fighter, og jeg er straffedømt for å fortelle deg hvem naboen din er, sier han til TV 2.

Dømt til fengsel

Det er tre år siden TV 2 møtte Aron Jahnsen sist.

TIDLIGERE MMA-PROFF: Aron Jahnsen er tidligere MMA-proff og har gått kamp mot selveste Conor Anthony McGregor. Nå jobber han for å få på plass et offentlig overgrepsregister i Norge. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

I 2020 fortalte vi om hvordan han eksponerte domfelte seksualforbrytere ved å henge dem ut med navn og bilde på internett, og å fortelle nabolag om hva de er dømt for.

Handlingene gjorde at Jensen ble pågrepet av politiet og senere dømt til 15 måneders fengsel og millionbot for hensynsløst atferd og krenking av privatlivets fred.

– Jeg angrer ikke på noe av det jeg gjorde da, sier Jahnsen til TV 2.



Flere møter med Frp

Likevel har Jahnsen endret metode siden han ble løslatt. Nå vil han jobbe politisk for å oppnå sitt store mål.

Forrige uke tok han turen til Stortinget for et møte med tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

ENIGE: Både Frps Per-Willy Amundsen og tidligere straffedømt MMA-proff Aron Jahnsen ønsker et offentlig overgrepsregister i Norge. Foto: Mathias Moen / TV 2

Temaet for møtet var Jahnsen sitt nyopprettede register som inneholder fullt navn og identitet på over 140 tidligere straffedømte overgripere i Norge.

– Vi har hatt flere møter og vi har lyttet til hans erfaringer på området, bekrefter Per-Willy Amundsen til TV 2.

– Bør det finnes et register over overgrepsdømte i Norge?

– Ja. Fremskrittspartiet ønsker at det kommer på plass et offentlig register over de som er de mest ekstreme utøverne av pedofile handlinger, sier Amundsen.

– Vi ønsker et register som skal være søkbart for deg som forelder og at lokalsamfunnet kan være trygg på at det ikke er et pedofilt monster i nabolaget.

Følger rettssaker

Etter at Aron Jahnsen ble løslatt fra fengsel, har han brukt store deler av sin tid på å reise landet rundt for å følge rettssaker som omhandler seksuelle overgrep mot barn.

Han har også hentet inn en rekke dommer over seksualforbrytere og samlet dem i et søkbart register.

– Er dette lovlig?

– Ja, det er lovlig, sier Jahnsen.

– Er dette lovlig?

– Det vil jeg anta. Det har ikke vært prøvd rettslig, sier Amundsen.

– Bør legge til rette

Fremskrittspartiet vil nå fremme et forslag om et offentlig overgrepsregister for Stortinget. Amundsen bekrefter at Jahnsens innspill har hatt verdi for utformingen av forslaget.

– Jeg ønsker at myndighetene skal opprette et slikt register som jeg har opprettet. Så min kommunikasjon med Per-Willy har vært å få flere partier på Stortinget til å være med, sier Jahnsen.

Amundsen mener det er en klok vurdering.

– Det offentlige bør legge til rette for å denne type informasjon. Det er flere andre land som har lignende register, som USA, Storbritannia, Australia og til og med deler av Canada har lignende ordninger, sier Amundsen før han legger til:

– Her har Fremskrittspartiet og Aron felles sak. Vi ønsker et slikt register for å verne våre barn. Et barn reddet fra disse pedofile predatorene er rettferdiggjøring nok for et slikt register.

– Dårlig idé

TV 2 har bedt om intervju med nåværende justisminister Emilie Enger Mehl i denne saken, men hun ønsket ikke å stille.

Statssekretær i Justisdepartementet, Geir Indrefjord, ønsker ikke et offentlig overgrepsregister i Norge.

– Jeg har forståelse for at forslaget kommer, men vi jobber med en lang rekke andre tiltak som vi vet har effekt og som lar seg gjennomføre. Disse vil komme i vår opptrappingsplan i løpet av året, sier Indrefjord til TV 2.

– Hvorfor er det en dårlig idé med et offentlig overgrepsregister?

– Det er en dårlig idé fordi de landene som har innført et slikt register ikke har hatt ønsket effekt av det, sier Indrefjord og legger til;

– Jeg synes det er spesielt at Anundsen kommer med et forslag som han selv ikke gjennomførte da han var justisminister.