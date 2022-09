Alle nektet å svare. Da tok programlederen et uvanlig grep

De tjener opp mot 18 millioner kroner i året. Og 30 ganger så mye som en vanlig nordmann. Men ingen av dem vil svare på hvorfor.

18 millioner i året

Med energikrise, høyere matvarerpriser og dyrere rente går det mot en tøff vinter med strammere økonomi for de fleste. Men ikke for alle. Topplederne i statseide selskaper har årslønner på opp mot 18 millioner kroner.

– Forskjellene begynner å bli for store, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Flere av toppsjefene tjener 10 ganger så mye som den norske statsministeren. Og 30 ganger så mye som en vanlig nordmann. Til tross for at de jobber i selskaper som vanlige folk, gjennom staten, har store eierandeler i.

DNB-sjef Kjerstin Braathen tjente for eksempel 15 millioner kroner i 2021, opp fra 13,7 millioner året før. En lønnsøkning på over ni prosent. Til sammenligning endte årets lønnsoppgjør for folk flest på 3,7 prosent.

Vil ikke svare

TV 2 har satt sammen en liste over de topp ti best betalte sjefene i selskaper der staten eier minst én tredjedel, basert på statens egen eierrapport.

De tre best betalte tjener henholdsvis 17,7 millioner, 15,1 millioner og 15,0 millioner kroner i året.

Alle ti har fått forespørsel om å stille til intervju for å svare på hvorfor de trenger så høy lønn for å gjøre jobben sin. Men alle har sagt nei til å stille.

Begrunnelsene de administrerende direktørene gir, gjennom sine kommunikasjonsavdelinger, er blant annet at «Det er styret som bestemmer lønnen», at «Timeplanen er dessverre fullbooket hele høsten». at det ikke er «relevant», at de ikke "...kommenterer sin egen lønn» og at de håper TV 2 heller «...finner andre spennende kandidater» å intervjue.

Regjeringen advarer

Norge har statlig eierskap i 71 selskaper. Eierskapene forvaltes av blant annet næringsdepartementet.

– Vi forventer et bedre og annet moderasjonsnivå enn det vi har sett de siste årene. De som har mest rykker stadig ifra, og det går blant annet utover vanlig familier som ikke opplever at de får økt sin kjøpekraft. Det er ikke rettferdig, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Om noen uker legger Vestre frem ny eierskapsmelding for Stortinget. Og han lover han å stille strenge krav til lønnsnivået i statseide selskaper. Og advarer nå styrene.

– Denne regjeringen mener alvor med moderasjonslinjen. Og det vil kunne få konsekvenser for styrene som ikke følger opp dette, sier han.

– Da finner du nye folk?

– Det kan bety at vi finner folk til å sitte i disse styrene som er opptatt av å ivareta de forventningene som staten har. Jeg har ikke tenkt til å være næringsminister i fire år også ser vi at denne statistikken ser helt lik ut.

Og næringsministeren mener motivasjonen for å lede selskaper som Equinor, Telenor og DNB bør være noe annet enn lønn.

– Jeg ser på det nesten som et tillitsverv. Du verden for en ære det er å lede noen av de kuleste, fresheste selskapene i Norge. Da kan det ikke bare være lønna som er motivasjonsfaktor sier han.