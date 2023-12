– Alle med kjøttskam burde komme hit

I det som må kunne kalles et veikryss en liten halvtime unna Tromsø, har de på Eide Handel gjort stor butikk i 70 år.



1950 kvadratmeter stor, for å være nøyaktig. Snart skal de inn i lokaler med 3500 kvadratmeter å boltre seg på.

– Utenom dagligvarer, har vi fiskemottak, slakteri, egenproduksjon, bakeri, kafé og mye, mye mer, sier Malin Josefine Pettersen



SATSER: Malin Josefine Pettersen satser på lokalmat. Hun er sjef på Eide Handel i Eidkjosen Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

De satser på lokalmat, og det har vist seg å være en suksess. Nordlendingene er nemlig i en særklasse her.



Vekst

– Altså, det kan man jo se når det spilles fotball, eller da man prøvde å ta Mack-ølet ut av noen butikker. Det blir opprør. Den stoltheten tror jeg man finner igjen på kjøkkenet også, sier landbruksminister Geir Pollestad (Sp).

FISKEKAKER: Landbruksminister Geir Pollestad fikk prøve seg på fiskekakesteking da han besøkte Eide Handel. Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

Ferske tall fra Stiftelsen Norsk mat viser at Troms og Finnmark bruker langt mer penger per innbygger på lokalmat, enn man gjør i resten av landet.

Lokalmat defineres som «matproduksjon og servering som er nært knyttet til til råvareprodusenten. Produksjonen skal ha preg av håndverk og være av mindre omfang», av Mattilsynet.

Faktisk er det kun i Troms og Finnmark det er vekst i volum av lokalmatsalget. Nå vil Pollestad at resten av landet skal se til Nord.

– God samvittighet



– Det er knallbra og jeg tenker at dette får vi ta ut i resten av landet også, sier Pollestad.

Han mener det passer godt at julen nærmer seg.

INGEN KJØTTSKAM: Det er til Eide Handel de som har kjøttskam burde komme, ifølge Landbruksminister Geir Pollestad. Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

– Det er en god mulighet til å dekke opp med lokalmat av høy kvalitet. Jeg mener at flere burde kjøpe ost og kjøtt, og gi det som julegaver, sier Pollestad.

– Alle med kjøttskam burde komme her og kjøpe kjøtt med god samvittighet, sier Pollestad.



Kommer dårligst ut

Troms og Finnmark spiser nesten dobbelt så mye lokalmat per innbygger, som det man gjør i Viken fylke.

Men selv Viken slår Agder, Vestfold og Telemark, som havner nederst i undersøkelsen.

LOKALE VARER: På Eide Handel har de lokale varer fra hele landet. Her fra kjøttdisken. Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

Heller ikke Oslo, Vestland og Rogaland havner særlig høyt i undersøkelsen, men havner midt på treet.

Det er Innlandet og Nordland som kaprer pallplassene bak Troms og Finnmark, med Trøndelag og Møre og Romsdal like bak.

– Passelig tullete

Pollestad mener suksessoppskriften ligger i at man har lyktes å bygge fagmiljøer for å utvikle kvalitet.

– Der har man noe å lære andre steder, sier Pollestad.

PLOMMEN I EGGET: Malin Josefine Pettersen mener oldefaren var fremsynt da han startet butikk i Eidkjosen. Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

På Eide Handel har de erfart at folk er villig til å reise litt for kvalitet.

– Da oldefar startet butikk her for 70 år siden, var det mange som sa at man måtte være passelig tullete for å starte butikk her det ikke er folk, sier Pettersen.

– Men så har det vist seg at han nok var litt fremsynt. Vi sier at vi er lokalisert midt i plommen av egget, sier Pettersen.