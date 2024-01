«Alle» kjenner seg igjen: – Hva er det vi driver med?

UVANE: TikToker Henrik Oven mener han bruker for mye tid på sosiale medier. – Det gjør at man ikke tenker selv lenger. Foto: Lage Ask / TV 2

Har du benket deg foran sofaen, klar for filmkveld? Og likevel leser du denne saken? Det er det en god grunn for. Medieviter advarer.

Hva gjør du mens du ser på film eller TV? For mange er underholdningstimen i sofaen blitt et multitaskingprosjekt, fordelt over flere skjermer.



Har man satt på en film, tar det ikke lang tid før man også tar opp mobilen. TikToker Henrik Oven la nylig ut en klipp som viser frem nettopp dette.

– Jeg og en kompis satte på en film, og da tok det bare noen minutter før begge dro opp telefonen. Vi tenkte «hva er det vi driver med egentlig?», sier han.

Kjenner seg igjen

I skrivende stund har videoen nesten 60 tusen likerklikk og over 200 kommentarer. Felles for seerne: de kjenner seg igjen.



Årevis med scrolling på TikTok og Reels kan være årsaken til at mange ikke lenger klarer å fokusere på kun én skjerm om gangen.

Oven sier han har opplevd dette som et problem en god stund nå.



– Hvis jeg skal se en film i to timer helt uavbrutt, da må jeg legge mobilen i et annet rom, eller se den på kino. Det virker ikke som en sunn utvikling, i hvert fall ikke for barn som vokser opp nå.

Maja Lunde er medieviter og forfatter. Hun mener det er ekstremt bekymringsverdig og en utfordring i samfunnet at folk sliter med å holde konsentrasjonen i lengre perioder.



– Hvis vi ikke lenger kan konsentrere oss om lange tekster og lange budskap som varer mer enn 15 sekunder, så har vi et stort problem. Det er utrolig mange sammenhenger i livet hvor vi trenger å konsentrere oss i mer enn noen sekunder, sier hun.

KRITISK: Maja Lunde mener vi har et stort problem dersom vi trenger konstant stimuli fra skjermen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Blir fattigere



Lunde poengterer også at tiden som brukes på Tiktok og mobilen, gjør at man går glipp av andre ting i livet.

– Tenk på all kunsten, litteraturen og de store opplevelsene i livet man går glipp av. Unger mister tid til å være sammen med andre mennesker, leke, være i kontakt med naturen og la hjernen tenke kreativt.

– Det gjør oss fattigere som mennesker.

Hun mener det å kunne tenke og dagdrømme er viktig å ha rom til, spesielt for den yngre generasjonen. Det kan være vanskelig å få til, dersom hjernen konstant stimuleres på sosiale medier.

Dette har også Oven lagt merke til.

– Man blir fort sittende lenge på appene, nettopp fordi det er så stimulerende. Det blir en overraskelse hver gang man blar. Plutselig er det en video som gjør deg glad og rett etter en som gjør deg trist. I løpet av få sekunder er man gjennom hele følelsesskalaen. Det er jo veldig unaturlig, mener han.

Kan være verdifullt

John Magnus Dahl er postdoktor ved MediaFutures/ Universitetet i Bergen. Han er uenig i at skjermbruken bare er negativ, og mener mobilen og sosiale medier kan være en positiv arena for unge.

– Der kan de snakke med venner og dele ting med hverandre, og for tenåringer er det viktig å være sosiale. Samtidig er det et frirom fra voksne.

POSITIV: John Magnus Dahl mener tidsbruk på TikTok også kan være verdifullt. Foto: Zulfikar Fahmy/ UiB

Dahl tror mobilbruk og scrolling på Tiktok eller Instagram kan være verdifullt, og at det i hovedsak tar fokus vekk fra andre stillesittende aktiviteter – som å se film eller lese bok.

– Jeg synes det er verdifullt å se film, lese bok og liknende, men det er også verdifullt å være på Tiktok. Det er så klart masse søppel på Tiktok, men også mye man kan lære der. Samtidig kan man ha kontakt med venner.

Oven mener det kan være nyttige ting å lære og få med seg på apper som Tiktok, men at det stort sett er ting han egentlig ikke hadde trengt å se.

– Det er jo en del nyheter på for eksempel Tiktok nå, som kan være viktig. Men jeg vil si at 90 prosent av det jeg får opp er tull, legger han til.

– Noe av det positive med Tiktok er jo at det er gøy og ikke bare læring, avslutter Dahl.