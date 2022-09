– Alle bør spare penger nå

Nordmenn flest kjenner allerede på en strammere økonomi. Vinterens høye strømpris og Norge Banks ytterligere rentehevinger vil fortsette å kutte i nordmenns forbruk.

– Mange er veldig bekymret for hvordan det skal bli fremover, men mange har fremdeles råd til å spare, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand til TV 2.

– Senk forventningene

En god del nordmenn har fått usunne vaner i perioden med lav rente, sier forbrukerøkonomen.

– Man må senke forventningene til hva man egentlig har råd til, og bli mer bevisst på pengebruken, sier hun.

RYDDIG ØKONOMI: Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand, sier det er viktig å ha en ryddig økonomi før man begynner å spare. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tvetenstrand anbefaler alle å lage en prioriteringsliste over hva som er nødvendig, før man begynner sparingen.

– Veldig mange har et sparepotensiale hvis man begynner å kutte i ting man strengt tatt ikke trenger, sier Tvetenstrand.

Hun sier at mange bør finne steder å spare inn så fort som mulig.

– Boliglånsrenten har ennå ikke nådd toppen, og strømprisen i vinter kommer ikke til å bli lavere. Derfor er det viktig å sette av penger og tilpasse økonomien allerede nå, sier Tvetenstrand.

«Stresstest» økonomien din

Hvis du har et høyt boliglån, vil det lønne seg å betale ned på lånet nå, forklarer forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

– Når man har mye i gjeld er man ekstremt sårbar hvis inntekten går ned, eller hvis renta øker betraktelig, sier Sandmæl til TV 2.

BUFFERKONTO: Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, mener det er viktig å bygge opp en bufferkontoen, fordi uforutsette ting vil ikke stoppe å skje, selv om prisene stiger. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Sandmæl ber folk å lage sin egen «fastrente», ved å korte ned nedbetalingstiden på lånet.

– Det handler om å betale ned mer enn det dagens rente er. Det er en stresstest for å se om økonomien din tåler en økt rente, sier hun.

Å betale ned mer på lån i dag kan være mer fornuftig for noen enn å sette penger i aksjefond eller på sparekonto, forklarer Tvetenstrand.

– Føler man at boliglånet er for høyt og at det blir for dyrt når rentene stiger, bør man prioritere boliglånet. Har du en komfortabel gjeldssituasjon er det fornuftig å holde på den langsiktige spareplanen din, sier hun.

Spare i fond eller på sparekonto?

Tvetenstrand forklarer at historisk har det lønnet seg å spare i aksjefond sammenlignet med sparekonto.

– Det har vært gode penger å tjene på aksjefond, selv om det har vært mange kriser opp igjennom. Det handler om å ikke prøve å time og selge seg ut og inn, men å holde seg i markedet, sier Tvetenstrand.

Hun anbefaler alle som har et spareperspektiv på fem til ti år eller mer, og sette av et månedligbeløp i aksjefondet.

– Hvis du får mindre å rutte med bør du kanskje justere ned det månedlige beløpet og spare det du klarer, sier Tvetenstrand.

Gode investeringsmuligheter

DNBs Silje Sandmæl anbefaler å investere i aksjefond i dag.

– Markedet er veldig bølgete, derfor er det en god mulighet å investere nå, sier Sandmæl og legger til:

– Når du oppretter en månedlig spareavtale, vil du kjøpe på både bunner og topper derfor er det bra å kjøpe nå.

– Er det ikke en stor risiko å spare i fond nå, siden økonomien er så usikker?

– Jo, men det er derfor du må ha en lang tidshorisont på minimum seks år. Det gjelder å ha is i magen og tenke på horisonten du satt deg inn med.

Hun mener man får høyere langsiktig avkastning med aksjefond, enn du ville hatt med pengene i banken.

– Penger på en sparekonto blir spist opp av inflasjon, men hvis du har en kortsiktig plan for sparingen er ikke risikoen ved aksjemarkedet anbefalt. Da er sparekontoen bedre, sier Sandmæl.