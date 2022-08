Alexander (25) og Åsne (28) får «uvanlige» forespørsler i innboksen

På søndag var det premiere på TV 2s splitter nye dokumentarserie, som tar oss med på hverdagslivet til fire unge kortvokste profiler.

Hvordan man skal holde alle ballene i lufta samtidig som ung voksen er allerede utfordrende fra før. I serien vil de vise at de lever akkurat samme liv som alle de andre – til tross for at høyden setter dem ut på nye og annerledes utfordringer.

De fire profilene vi møter i serien er forskeren Didrik Hjertaker Grevskott (31), HMS-koordinatoren Hanna Eline Jørgensen (23), markedskonsulenten Åsne Alstad Hanto (28) og skuespilleren Alexander Karlsen El Younoussi (25).

Og når man deltar i et program som vises på nasjonal TV, er det ikke uvanlig at det tikker inn alle slags meldinger og forespørsler.

Nå avslører både Hanto og Karlsen El Younoussi at de har fått noen litt uforventede forespørsler i innboksen.

Frierbrev

– Det har vært veldig gode reaksjoner. Masse masse positivt, fra folk som både har sett første episode og resten av serien. Men for min del har det kommer litt frierbrev også, avslører Hanto til God morgen Norge.

– Frierbrev? Hvordan reagerer du på det?

– Nei, altså – man får jo ta det som et kompliment, selv om det er litt rart. Folk søker opp nummeret mitt og jeg tror de føler de kjenner meg litt bedre enn de kanskje gjør.

– Jeg føler at jeg har roet meg ned litt med at jeg har jobb, bil og leilighet. Så for min del er det denne drømmemannen som mangler, som alle drømmer om.

Karlsen El Younoussi derimot har ikke fått frierbrev i innboksen som makkeren sin, men heller folk som vil sikre seg et sete på den neste stand-up opptredenen hans:

– Jeg har ikke fått så mye frierbrev, egentlig. Jeg har fått en del meldinger om stand-upen jeg gjør i episode én, og folk som sier jeg må sende melding når jeg skal ha nye show. Så dét har jeg fått, mens jentene har fått mer kjærlighets-relaterte ting.

Få bort fordommer

For én av målene de vil oppnå med denne serien, er å fjerne fordommer blant det norske folket.

For «Kort og lovende» er en informativ dokumentar hvor de vil vise at det finnes forskjellig type mennesker, og at de har jobb, kjører bil, vasker huset og drar ut på byen som resten av oss.

VIL BANE VEI: Hanto vil vise det norske folket at de lever akkurat det samme livet som alle andre, og vil bane vei for andre som er annerledes. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Vi vil jo få bort fordommer med serien, fordi vi opplever det i hverdagen vår. Folk tror ikke at vi kan det vi kan, og gjerne har bestemt seg for at vi ikke kan jobbe. Så vil vi vise dét – at vi har like liv som de fleste andre, forteller Hanto og legger til:

– Jeg tror det har en betydning, spesielt for de som kommer etter. Å kunne bane litt vei. De blir kanskje ikke møtt på samme måte som vi ble på skolen – hvor vi hadde rådgivere som allerede hadde sagt til oss at vi ikke trenger å tenke så mye på veien etter skolen, fordi du skal bli ufør.

Og Hanto er ingen fremmed for fordommer, og møtte på en spesiell situasjon da hun selv lå på operasjonsbordet og var klar til å bli anestesert av legen:

BLIR PÅMINNET: Karlsen El Younoussi forteller at det er systemet rundt han som minner han på at han er kortvokst. Foto: God morgen Norge

– Jeg lå på operasjonsbordet og var klar for å bli operert. Jeg tenkte vel mer på dét – også kommer anestesilegen inn og introduserer seg, og sier: «Og du er ufør?». Jeg ble litt sånn: «Nei, nei, fint at du spør» – det er ikke noe galt om jeg hadde vært det, men han bare antok det.

– Utenom høyden, så har jeg bare følt at det er systemet rundt meg som påminner meg om at jeg er lav. Det er der man først møter veggen, men jeg som privatperson og mine venner tenker ikke på at jeg er kortvokst, bare at jeg er meg selv. Så det er først dér jeg blir påminnet på at jeg er annerledes enn alle andre, fastslår Karlsen El Younoussi.

Seksuelt trakassert på åpen gate

Og når man er ung voksen bekymrer man seg gjerne over jobb, studier, bolig – og selvfølgelig hvordan man finner den store kjæligheten i ditt liv. Men å dyppe tærne i dating-livet som kortvokst, byr på flere utfordringer enn du skulle tenkt:

– Å finne kjærligheten er jo litt som alle andre, men som man ser i serien, så ser man fordommene. For min del så blir jeg usikker på intensjoner. Jeg har møtt folk som gjerne objektiviserer meg eller vil ha meg, fordi jeg er en fetisj eller er på en «bucket list». Da blir jeg automatisk skeptisk til de som tar kontakt, selv om de ikke nødvendigvis har den intensjonen, forteller Hanto.

For i aller første episode av «Kort og lovende», får vi et innblikk i verden som en kortvokst kvinne.

Rett før vennegjengen skal inn til Karlsen El Younoussi sin stand-up på SALT, blir man vitne til at gjengen blir seksuelt trakassert på åpen gate.

Mannen, som blir sladdet og har blitt gitt falsk skuespillerstemme, stopper dem rett før de skal inn på utestedet. Han forteller at han liker «småjenter» og at han har en fetisj – og senere viser penisen sin.

Se hele hendelsen og les reaksjonene under!

– Plutselig dukker den fyren opp, og vi er jo vant til det. Vi prøver kanskje å roe dem mer ned enn å være pekefinger, men jeg vil ikke si at dette er det verste vi har opplevd. Det er jo veldig kjipt at det skjer, og jeg tror personlig det skjer oftere med jenter enn gutter. Det som gjorde det drøyere for meg er at han viste kjønnsorganet sitt etterpå, fastslår Karlsen El Younoussi.

– Vi har kanskje blitt vant til det, men det er ikke noe man skal bli vant til det, heller. Jeg angrer på at jeg ikke sa mer, man blir jo også litt paff og undrer over hvordan man skal ta stilling til det. Så det er ikke greit.

Drømmer

På grunn av høyden sin er Karlsen El Younoussi lei av å bli typecastet, og vil slå an i «vanlige» roller – fremfor som bjørn, bamse eller nisse.

Lite visste han at én beskjed fra skuespiller-kollega, Aksel Hennie (46), skulle endre alt:

– Jeg jobbet med Aksel nå i sommer på Gålå, og da snakket vi litt om at jeg har «skyldt» og tullet bort kortvokstheten min. Men han sa til meg: «Husk at du er deg selv, og ikke tull det bort. Vær Alexander», og at jeg ikke må bruke det som en forsvarsmekanisme, forteller han og legger til:

– Det var en periode på skolen hvor jeg gikk rundt og skyldte på at jeg ikke kunne ting siden jeg var kortvokst. Men det han sa til meg har jeg tenkt på i ettertid. Drømmen min er å komme inn på Teaterskolen, som den første kortvokste, men også først som meg selv.