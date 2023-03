Alenemoren Silje (23) må ofte droppe sunne middager: – For dyrt

Silje Marlen Øien (23) er arbeidsledig og alenemor med to barn. De høye matvareprisene gjør at hun må kutte noe av den sunne maten.

PLANLEGGING: For Silje Marlen Øien er mathandel og planlegging to sider av samme sak. Ingen kjøp gjøres uten at hver krone er snudd. Foto: Alf Simensen / TV 2

– Den lille her koster 50 kroner. Barna mine blir ikke mett på denne engang. Og det er en liten del av en stor middag. Vi kjøper ikke det.

Det sier Silje Marlen Øien (23) og holder opp en liten bunt asparges på den lokale matvarebutikken på St. Hanshaugen i Oslo.

Like bortenfor er brødhylla.

– Se her da, 20 kroner for en pakke pølsebrød. Da prioriterer du ikke asparges for 50, sier hun.

Butikken er full av grønnsaker som har steget i pris, og snacks, boller og usunne varer på salg.

HANDLETUR: En tur på butikken innebærer å lese mange prislapper. Purreløken til 80 kroner kiloen ble lagt pent tilbake. Foto: Alf Simensen / TV 2

– Det er ganske tragisk, sier Øien.

Arbeidsledig alenemor

Like ved butikken ligger leiegården der Øien og hennes to små barn bor.

KJØLESKAP: Slik ser kjøleskapet til Silje Marlen Øien ut. Bak ligger mye planlegging. Foto: Alf Simensen / TV 2

Vi blir med inn, til kjøkkenet.

Hun har levert de to små barna sine i barnehagen, og ser ut av vinduet, mot snøen som har gjort comeback i mars.

Øien er arbeidsledig, og dagene går med til å søke jobber, gjøre husarbeid og planlegge innkjøp. Hun trener og går turer.

– Det er dessverre ikke veldig attraktivt på jobbmarkedet å være alenemor med to barn på to og tre år, da er jeg ikke fleksibel, kan ikke jobbe kvelder, og jeg får avslag etter avslag, sier hun,

Mye tid bruker hun også på å få økonomien til å gå rundt.

– Jeg lager budsjett og planlegger innkjøpene den neste måneden, og følger med på hvor det er salg på varer. Det er sånn jeg får det til å gå rundt, sier hun.

Hun er tydelig på at hun alltid må ha en del mat i huset. Dersom et av barna skulle bli sykt, kommer hun seg ikke ut av huset.

– Jeg har ikke noen i nærheten jeg bare kan ringe som kan komme og passe dem, og man kan ikke ta med seg en unge med feber på butikken, sier hun.

TIDKREVENDE: Silje Marlen Øien bruker mye tid på planlegging av innkjøp. Her sitter hun hjemme i stua si i leiligheten på St. Hanshaugen. Foto: Alf Simensen / TV 2

Sårbare aleneforsørgere

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte mandag en rapport som viser at en vanlig lavinntektsfamilie bruker så mye som 40 prosent av inntekten sin på mat dersom de vil spise sunt.

Familier i enda mer sårbare situasjoner – for eksempel aleneforsørgere, må sannsynligvis bruke langt mer.

De høye matvareprisene rammer alle, men for de som har minst, får det enda større konsekvenser.

Øien har merket de voldsomme prisøkningene på kroppen gjennom hele vinteren.

– Alle pengene mine går til regninger og mat. Mat er den største posten. I tillegg må jo barna ha noe utstyr og klær, og det må jeg planlegge god tid i forkant. Jeg må planlegge måned til måned, og forsøker å spare inn der jeg kan, sier hun.

Hun får også hjelp av foreldrene, som bor i Fredrikstad, til å kjøpe kjøttprodukter på andre siden av svenskegrensa.

– Hadde jeg måttet kjøpe all maten i Norge, ville jeg ikke klart å tilby barna mine sunn mat i det hele tatt. Når jeg får kjøpt kjøtt billig i Sverige, så har jeg noen ganger mulighet til å prioritere frukt og grønt på butikken i Norge, sier hun.

– I Norge koster en kjøttdeig nesten 100 kroner! Det er helt håpløst.

Billigere løsninger

Fordi prisene er så høye, merker Silje at hun ofte velger mat som er mindre sunn enn den hun egentlig hadde ønsket å spise.

– Jeg passer på at barna får i seg sunn mat. Og så blir det ofte noen raske, billige løsninger på meg selv, sier hun.

På turen med TV 2 til butikken, ser vi på matvarer som trengs for å lage et godt, sunt måltid.

Prisen på purreløken er 80 kroner kiloen, og prisen på paprika, tomat og agurk har gått kraftig opp.

– Det å skulle kjøpe alle disse ingrediensene og lage et ordentlig måltid, det er helt urealistisk, sier hun.

Derfor blir det en tur til frysedisken, der hun peker mot en boks frossen Tikka Masala.

– Jeg vet ikke hvor mye næring det er i denne, men det blir ofte en sånn, sier hun.

LETT LØSNING: Silje Marlen Øien viser hva slags løsninger hun ofte tyr til – til seg selv. Foto: Alf Simensen / TV 2

Frykter nye klasseskiller

Helsedirektoratet blir bekymret over å høre at enkelte ikke lenger tar seg råd til å spise sunt.

– Det bekymrer oss dersom perioden vi er inne i nå gjør at flere kjenner de har dårlig råd, og dette fører til at flere spiser usunt, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, til TV 2.

DIVISJONSDIREKTØR: Linda Granlund i Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet

– Vi vet at sosial ulikhet er en viktig helsefaktor. Høy utdanning og inntekt henger sammen med bedre helse. Det gjelder også på kostholdsområdet og andre levevaneområder, sier hun.

Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelse er tydelig på at situasjonen er svært alvorlig.

– Det er veldig tydelig at de som har lavere inntekt og utdanning har dårligere helse. Det er urettferdig og noe vi må gjøre med. En av tingene er at når den sunne maten er dyrere enn den usunne, blir det lettere å velge den usunne for å ha råd til mat, sier hun til TV 2.

Hun mener de høye prisene forsterker problemene det norske samfunnet hadde fra før.

– Nå er det viktig at myndighetene er på banen og sørger for at folk har råd til sunn mat. Da må vi se på ting som trygder og stønader, sånn at alle har råd til hverdagen sin og sunn mat til ungene sine, sier hun.

Også Øien er enig i at det er forferdelig at mennesker må spise mer usunn mat for å få hverdagen til å gå rundt.

– Dette er et av verdens rikeste land. Og jeg tror ikke det bare er meg, jeg tror veldig mange har det sånn, sier hun.

– Regnestykket bekymrer

På bakgrunn av de stigende matvareprisene har forskere ved FHI og Sifo undersøkt hvordan muligheten for å spise sunt påvirkes av inntekt.

Mens lavinntektsfamilier må bruke 40 prosent av sin inntekt på å oppnå et kosthold i tråd med kostholdsrådene, må en vanlig norsk barnefamilie bruke 21 prosent.

– Pris er en barriere for å spise sunt. Det er rett og slett så banalt at jo lavere inntekt du har, jo dårligere kommer du ut av det når det gjelder å nå kostholdsrådene, sier forsker og ernæringsrådgiver Maria Uldahl.

FORSKER: Forsker og ernæringsrådgiver Maria Uldahl har jobbet med undersøkelsen fra FHI og Sifo. Foto: Oslomet

Forskerne fant ut at en gjennomsnittlig lavinntektsfamilie bestående av to voksne og to barn må bruke nesten 40 prosent av inntekten sin for å spise sunt.

– Dersom lavinntektsgrupper ikke har råd til nok og sunn mat representerer det en folkehelseutfordring i seg selv. Det er en menneskerett å få spise nok og rett mat, påpeker Uldahl.

Hun er bekymret for at regnestykket vil se langt mørkere ut for mange nordmenn, som for eksempel aleneforsørgere.

– Vi har sett at dette eksempelet kanskje ikke treffer de mest sårbare. Mens mange norske husholdninger kanskje må droppe en sydentur eller tenke mer over hva de handler, er det noen som må velge mellom å betale strømregningen, eller spise sunt. Det er bekymringsfullt.

Forskerne mener dette påvirker muligheten for å motvirke sosial ulikhet i helse.

– Det er et tydelig politisk mål å redusere sosial ulikhet i helse. Det vi ser nå gjør meg bekymret for om vi klarer det. Hvem fanger opp de mest sårbare? spør Uldahl.

Klart råd

Øien er glad i å planlegge, og ser at hun har noen åpenbare fordeler som ikke alle andre med lav inntekt har. Hun får, tross alt, økonomien til å gå rundt hver måned.

– Dersom du ikke har tilgang til Sverige på samme måte som meg, så blir det fort vanskelig, sier hun.

TILBUD: Øien anbefaler å dra til butikkene som har gode tilbud. Foto: Alf Simensen / TV 2

Hun understreker også at hun, ved å være arbeidsledig, har bedre tid enn andre til planlegging.

– I tillegg er det nok mange som ikke har så god peiling på økonomi og planlegging. Da bør man forsøke å sette ting i system, sier hun.

Hun har også ett klart råd på hva som er viktigst for å holde matkostnadene nede.

– Hvis jeg skal komme med et råd til andre som ikke får det til å gå rundt – følg med på tilbud. Det er egentlig det absolutt beste rådet, sier hun.