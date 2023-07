Alenemoren Linda (40): – Hadde ikke overlevd

Alenemor Lina Berntzen (40) hentet sin første matkasse hos den frivillige organisasjonen KIL Fond en onsdag i desember.

– Det er veldig viktig. I april, for eksempel, hadde jeg to og et halvt tusen utbetalt. Uten matkassene, hadde jeg ikke overlevd, sier hun til TV 2.



To dager senere var hun tilbake. Denne gangen som frivillig.

– Jeg liker å gi tilbake til andre. Det er en deilig følelse.

Det siste halve året har hun oppsøkt organisasjonen på Mathopen i Bergen hver uke. Nå er hun sykmeldt. For henne har maten hun får her, vært helt avgjørende, forteller hun.

– Det er helt forferdelig. Det skulle ikke vært sånn, fortsetter hun.

MATKASSER: Frivillige fra KIL-Fond lager klar matkasser for utdeling til trengende. Det meste av maten er overskuddsmat fra Matsentralen. Innimellom supplerer organisasjonen ve då handle inn tørrvarer. Foto: Frode Hoff / TV 2

18 prosent sliter

Den voldsomme prisveksten, de høye rentene og den svake kronen rammer stadig flere. I en nylig rapport anslo Sifo at nesten to av ti husholdninger nå har økonomiske utfordringer.

Samtidig melder flere frivillige organisasjoner TV 2 har vært i kontakt med om en stadig økende pågang over hele landet av folk som ønsker å få utlevert gratis mat.



– Du kan ikke kategorisere de som oppsøker oss. Mange ville fått sjokk over hvem som henter mat her, sier Monika Schelander, daglig leder i KIL Fond.

TRE GANGER I UKEN: Hver mandag, onsdag og fredag, tilbyr Monika Schelander og andre frivillige gratis mat til trengende familier i bergensområdet. Foto: Frode Hoff / TV 2

Det er en onsdag. Hun og flere andre frivillige har akkurat gjort klart 50 matkasser til trengende familier i bergensområdet.

For drøye seks måneder siden delte de bare ut mat på mandager og fredager. Den stigende etterspørselen gjorde at de i november så behov for å øke tilbudet sitt med nesten 50 prosent.

Likevel har de fortsatt folk på venteliste.

De har til vanlig holdt stengt i sommermåneden juli. Men for andre år på rad har de valgt å holde åpent likevel. Mange av familiene de hjelper reiser ikke på ferie.

– Hadde vi holdt stengt i fire uker, ville det vært veldig utfordrende for familiene vi hjelper, sier Schelander.

STORE MENGDER: Hver uke deler organisasjonen ut rundt to tonn mat. Maten fordeles og tilpasses husholdningen som skal motta den. Foto: Frode Hoff / TV 2

Mye skam

– Lønnen holder ikke lenge. Jeg har tre barn å forsørge, sier en bussjåfør til TV 2.



Han har akkurat vært inne i det som er et gammelt bedehus på Mathopen, og hentet matkasse til seg selv og to andre familier.

På tross av full jobb, sliter han med å få nok mat på bordet. Nå har han oppsøkt KIL Fond hver uke i ett år.



Han ønsker ikke å stå fram med navn og bilde, da han ikke ønsker at busspassasjerene hans skal vite hva han sliter med.

HENTER MAT: En kvinnelig mottaker legger matvarene over i en bag. Mange av mottakerne ønsker ikke at naboene skal se at de henter matkasser. Foto: Frode Hoff / TV 2

Daglig leder Schelander forteller at det er mange som kvier seg for å be om hjelp.

– Alle har et ønske om å klare seg i hverdagen. Den utilstrekkelighetsfølelsen mange kjenner på er vond. De er flaue og skammer seg, sier hun, og legger til.

– Det er forferdelig trist at vi har behov for frivillige organisasjoner for at familier skal strekke til i hverdagen.

STOR ØKNING: Frivillig og daglig leder Monika Schelander forteller at de fortsatt at folk på venteliste, selv om de har økt tilbudet sitt betydelig det siste halve året. Foto: Frode Hoff / TV 2

Frelsesarmeen: – Økende alvorlighetsgrad

De økonomiske utfordringene merkes over hele landet.

Frelsesarmeen deler ut mat på rundt 70 steder i Norge. Flere av disse melder om dobling i antallet utleveringer sammenliknet med fjoråret.

Den mest markante økningen har vært i Moss. I juni i fjor delte de ut til rundt anslagsvis 190 husstander. I juni i år har de hatt totalt 771 utdelinger.

– Flere og flere sliter. Vi ser det virkelig, og er veldig bekymret for situasjonen. Det gjelder ikke bare selve økningen i antallet utleveringer, men også at alvorlighetsgraden har økt, sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad til TV 2, og utdyper:

– Det er en mer reell matmangel. Mange sliter med å få nok mat på bordet til familien. Vi ser det både på hvor ofte de kommer, og hva de forteller når de kommer. Det er ikke alle som deler, men de som gjør det forteller at det nå er mye verre enn det har vært. De ser heller ikke når det skal ta slutt, når det skal bli bedre.

KASSER: Matkassene er populære. Foto: Frode Hoff / TV 2

Bekymret for langtidseffekten

En nylig Fafo-undersøkelse gjennomført for Frelsesarmeen viser at om lag halvparten av de som mottar mathjelp er barnefamilier.

Herikstad er bekymret for langtidskonsekvensene for dem som sliter. Forskning viser at det er en høy risiko at de som vokser opp i en familie med dårlig økonomi har en høy risiko for å selv havne i fattigdom i voksen alder.



Det kan også gi helseutfordringer.

– Man får høre at man skal spise sunn mat, men den er ofte dyrest. Det er vanskelig å spise nok fisk og grønnsaker når prisene på det er så høye. Det går også ut over psyken. Man sover gjerne dårlig om nettene, og bekymrer seg mer.

Flere av Frelsesarmeens tilbud holder stengt deler av sommeren. Samtidig har organisasjonen tatt grep for å møte den økte etterspørselen. Blant annet ved å passe på å informere om siste åpningsdag, slik at folk kan hente det de trenger før ferien.

OVERSKUDDSMAT: Matsentralene i Norge får inn overskuddsmat fra produsentene. Dette blir igjen gitt videre til frivillige organisasjoner. Også de merker den økte pågangen. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Matsentralen: – Kunne hatt større vekst

Foreningen Matsentralen Norge melder også om en fortsatt stigende trend på samtlige av sine åtte matsentraler. De er et mellomledd for overskuddsmat mellom distributører og frivillige organisasjoner.

Flere av sentralene flytter eller utvider sine lokaler for å kunne ta imot større mengder.

– Første halvår i år hadde vi «bare» en økning på 16 prosent i mengden mat vi delte ut nasjonalt. Hovedgrunnen til at økningen ikke er større, er at vi bare har mottatt sju prosent mer mat enn tilsvarende periode i fjor, sier daglig leder ved Matsentralen Oslo, Cristiano Aubert, til TV 2.

De gikk inn i året med stappfulle lagre, og har tæret på disse for å kunne levere ut 300 tonn mer mat enn de har fått inn så langt i år. Det tilsvarer om lag 600 000 måltider.

– Hadde vi fått inn større mengder, og mer variert mat, så hadde vi hatt en betydelig større vekst, fortsetter han.

Ber om feriegrep

Aubert viser til at de særlig ønsker seg flere proteinkilder, som kjøtt og fisk, samt basisvarer med lengre holdbarhet.

Det har vært en jevn økning også i sommermånedene. I juni 2021 delte matsentralene ut totalt 371 tonn mat. I juni i år ble det delt ut 492 tonn.

Flere av samarbeidsorganisasjonene holder likevel stengt i sommer. Matsentralen har likevel bedt dem forsøke å holde noe av driften i gang.

– Vi unner selvsagt de frivillige organisasjonene en velfortjent ferie. Samtidig så tenker vi at det må jobbes for å opprettholde et visst, grunnleggende tilbud for de som har det forferdelig vanskelig.

BLANK I ØYNENE: Frivillige Tore Kjærgård blir blank i øynene når han tenker på hvor mye mat de henter hver uke. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Blank i øynene

KIL Fond er den av de rundt 60 samarbeidsorganisasjonene som henter mest mat på Matsentralen i Vestland.

Samme dag som familien kan hente matkassene sine hos KIL Fond på Mathopen, reiser flere frivillige ut til sentralen i Åsane for å hente overskuddsmat.

– Vi er fornøyde når vi kan få noe i kassene til de som mottar dette. Det er derfor vi er her, sier frivillig og pensjonist Tore Kjærgård.

Han har akkurat gått inn på kjølen for å hente flere kasser med bananer. Det var ekstra mye av det her denne onsdagen.

De vet aldri helt hva de får med seg. Uansett tar de med seg om lag to tonn mat hver uke.

– Det sier litt om behovet i verdens rikeste land. Derfor blir jeg litt blank i øynene, sier en tydelig preget Kjærgård.