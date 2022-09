Alenemor Maria (43): – Redd løpet er kjørt

Torsdag satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, til 2,25.

For Maria Jardardottir (43) føyer dette seg inn i en lang rekke nyheter som får drømmen om å eie en egen bolig til å virke enda fjernere.

– Jeg har nå en godt betalt jobb, men det har jeg ikke alltid hatt. Jeg har derfor ikke hatt mulighet til å spare noe særlig tidligere, og har ikke egenkapital, sier Jardardottir til TV 2.

Hun har vært i Husbanken, og fikk der et finansieringsbevis på 2,9 millioner. Hun fortviler over de strenge reglene for å få lån, særlig når hun har betalingsevne.

– 2,9 millioner er ikke nok til å kjøpe noe, iallefall ikke på Nesodden, hvor jeg bor nå, sier hun.

– Løpet kjørt

Nå som styringsrenten går ytterligere opp, frykter hun at å ha et lån kan bli så dyrt at det vil være urealistisk for henne å betjene.

– Jeg er redd løpet er kjørt for min del. Jeg bor alene, men er med på å forsørge fire barn, og har ikke mulighet til å legge til side penger, sier hun.

I 2021 ble det registrert det høyeste antall førstegangskjøpere siden 2008, ifølge en rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

I år er imidlertid situasjonen snudd på hodet, ifølge Carl O. Geving, som er administrerende direktør i NEF.

– Ettersom både boligprisene og renten har steget, har det blitt en vanskeligere situasjon for mange førstegangskjøpere. De har bidratt til det største omsetningsfallet i boligmarkedet i år, sier han.

BEKYMRET: Carl O. Geving er bekymret for at den raske renteoppgangen vil føre til arbeidsledighet, svekket kjøpekraft og et boligmarked i resesjon .Foto: Torstein Be / NTB

Ingen luksus

Jardardottir lar seg også provosere av enkelte av rådene som kommer fra forbrukerøkonomer og andre som gir råd om hvordan folk skal komme seg gjennom de økonomiske tidene vi står i.

– Jeg spiser aldri på restaurant eller kjøper dyr kaffe. Jeg har ikke luksusvaner jeg kan kutte ut, sier hun.

Hun er også tydelig på at prisveksten i samfunnet også ødelegger mulighetene.

– Jeg har ikke bil, det er en utgift jeg har unngått, men jeg har spart gjennom hele sommeren til strømregningene som kommer i vinter. I tillegg merker jeg at forbruksvarer er blitt dyrere, og det gjør det enda vanskeligere enn før å legge til side penger, sier Jardardottir.

PRISFALL: En rask renteoppgang vil kunne føre til et boligprisfall neste år, mener Norges Bank. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Kan bli Marias marked

Det er imidlertid noen klare lyspunkter i sikte for Maria Jardardottir og andre som ønsker seg inn på boligmarkedet, mener Carl O. Geving.

I Norges Banks prognoser skal styringsrenten settes opp til 3 prosentpoeng i vinter. Det kan føre til en boliglånsrente på 4,3 prosent og et boligprisfall.

– Hvis vi får en priskorreksjon, tror jeg på sikt at vi vil få et førstegangskjøpers marked. De skal ikke selge bolig før de kjøper, og blir dermed ikke eksponert for prisfallet, sier Geving.

Norges Eiendomsmeglerforbund har lenge tatt til orde for at personer med god betjeningsevne bør få låne penger til boligkjøp uten å ha en egenkapital – mot at de binder renten.

– Personer med betjeningsevne bør få boliglån mot at de binder renten i for eksempel ti år til fem prosent. Da har begge parter en sikkerhet for at lånet kan betjenes. Det er en god løsning for å hjelpe flere inn på boligmarkedet, som er enda mer aktuell nå, sier han.