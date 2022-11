Alenemor Lisa Marie (23): – Jeg gruer meg

Lisa Marie Bu gruer seg til kommentarene hun kan få når julegavene åpnes. Nær en av tre bekymrer seg for julefeiringen i år, ifølge Storebrand.

SLUNKEN LOMMEBOK: Lisa Marie Bu frykter at pengene hennes ikke strekker til årets julefeiring. Foto: Håkon Sagen

– Selvfølgelig blir det mindre gaver under juletreet fra meg i år, forteller alenemor Lisa Marie Bu (23).

På grunn av økte matvare-, strøm- og drivstoffpriser frykter Bu at økonomien ikke vil holde til julefeiringen i år.

– Jeg har bodd for meg selv i fem år og har aldri slitt med julefeiringen, men i år er jeg faktisk avhengig av foreldrene mine for å få det til å gå rundt, sier Bu.

Lisa Marie Bu tar påbygg på videregående. I mellomtiden får hun månedlig støtte fra Nav som aleneforsørger.

– Gruer meg

I år har hun for første gang søkt om ekstra-støtte av Nav til å dekke noen av tilleggsutgiftene som kommer i julen.

– Det er kjipt å søke om støtte og det sitter langt inne. Jeg har lyst til å være selvstendig, men det klarer jeg ikke når prisene er så høye, sier hun.

ALENEFORSØRGER: Hun er har en sønn på fire år og en datter ett år. Datteren har hun på fulltid, mens sønnen er delt med barnefaren. Foto: Håkon Sagen

Bu er usikker på om hun får kjøpt mange julegaver, siden hun må prioritere strøm, drivstoff og mat til seg og barna.

– Jeg har en datter på ett år og en gutt på fire år. Gutten ønsker seg diverse biler og alt mulig, men jeg har ikke den tjukkeste lommeboka.

23-åringen gleder seg til å feire jul med familien, men gruer seg til når gavene skal åpnes.

– Jeg gruer meg litt til å ikke nå opp til forventningene, siden jeg ikke klarer å nå opp til dem som jeg kunne før, sier alenemoren.

Dobbelt så mange er bekymret

Lisa Marie Bu er ikke alene om å kjenne på økonomisk bekymring mot julen.

I en undersøkelse gjort av YouGov for Storebrand kommer det frem at nesten en av tre nordmenn bekymrer seg for julefeiringen på grunn av økonomien.

– Det er snakk om 1,3 millioner nordmenn som opplever at det blir tøft å klare alle utgiftene. De må rett og slett kutte så mye at julefeiringen ikke blir som før, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

SNAKK OM ØKONOMIEN: Forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand, forteller at det er viktig å snakke om økonomien, spesielt i dagens situasjon. Foto: Frode Sunde

Hun forteller at det er over dobbelt så mange i år som bekymrer seg for julen, enn det var i fjor.

– Flere har det trangt økonomisk allerede før julen banker på døra, og det er ikke mye til overs til julemat og gaver, sier hun og legger til:

– Om man i tillegg henger bakpå med kredittkortet, og bufferkontoen er tom, blir utfordringene enda større, sier Tvetenstrand.

Det er også stadig flere med vanlige inntekter som nå strever med å få endene til å møtes, mener forbrukerøkonomen.

– Mange opplever å få postvegring, at det blir tøft å åpne postkassa. Man kan få dårlig nattesøvn og bli engstelig eller deprimert. Dette kan også smitte over på dem rundt deg, kanskje spesielt barna, sier Tvetenstrand.

Ungene først

Lisa Marie Bu forteller at hun nødvendigvis ikke ligger søvnløs på natten, men hun kjenner på postvegring.

– Når jeg venter på strømregningen er jeg alltid spent på hvor høy den er. Ofte blir det ikke mye igjen til mat, forteller Bu.

TÆRER PÅ: Bu forteller at følelsen av å ha stram økonomi kjennes på kroppen. Foto: Håkon Sagen

Selv om hun kjenner at den stramme økonomien tar på, prøver hun å ikke tenke for mye på det.

– Jeg setter ungene mine først. Derfor prøver jeg ikke å tenke så mye på den psykiske helsen, sier hun.

Øker faren for depresjon

Ifølge undersøkelsen fra Storebrand har en av fire nordmenn bekymret seg så mye over økonomien i år at det har gått utover den mentale helsen.

– Mot julen blir kravene høyere siden alle voksne vil sine barn vell, og julen koster penger. Det er en sammenheng mellom psykiske helseplager og inntekt, sier psykolog Arne Holte, tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet.

Holte forteller at folk med vedvarende lav inntekt har fem til seks ganger større sjanse for å utvikle psykiske helseplager.

– Noen deler av befolkningen er særlig utsatt for å få en økning i nivået av psykiske helseplager, og særlig depressive, etter julesesongen, sier Holte.

SØK HJELP: Psykolog og professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo, Arne Holte forteller at det er viktig å søke om økonomisk hjelp så tidlig som mulig. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han frykter at flere vil få høyere forbruks- eller kredittkortgjeld etter høytiden.

– Løsningen for mange er å ta opp lån i julen. Klarer man ikke å betale det etter julen vil det også øke faren for flere psykiske helseplager, sier Holte.

Han mener det er viktig å søke om økonomisk hjelp før problemene blir for store.

– Man kan utvikle engstelser for regninger. Så kommer inkassoene og gebyrene. Deretter øker disse småbeløpene litt og litt til store summer. Derfor er det viktig å søke hjelp før det blir alt oppslukende. Nav har for eksempel gjeldsrådgivere som kan bistå, sier Holte.

Må bli flinkere

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand sier nordmenn må bli mye flinkere til å snakke om økonomi.

– Det er aldri for sent, du kan starte med å snakke om økonomi nå. Med familie, venner og kollegaer. Det kan øke aksept og forståelse, som også gir en trygghet. Å føle man må skjule ting gjør det ofte verre, sier Tvetenstrand.

Forbrukerøkonomen forteller at det er viktig å planlegge gavene og selve feiringen med utgangspunkt i sin egen kapasitet.

– Ikke sammenlign deg med naboen eller andre. Snakk åpent med de rundt deg og de du eventuelt skal feire jul sammen med. Gi deg selv julegaven med en god økonomisk start på 2023, fremfor å dra kredittkortet for å kjøpe for dyre og mange gaver, sier Tvetenstrand.

– Påvirker meg daglig

Lisa Marie Bu er alenemor for to, men har kun datteren på ett år på fulltid. Hennes eneste inntekt er Nav-støtte som alene forsørger.

– Det påvirker meg daglig. Jeg ser andre ta med ungene sine på ferier og morsomme aktiviteter, men det har jeg ikke råd til i dag, sier Bu.

– Hvorfor velger du å fortelle din historie?

– Folk må åpne øynene og se hvor dyrt det egentlig er, og i alle fall for de som sitter enslig med unger. Det er ikke bare bare å få hverdagen til å gå rundt lenger, sier Bu.