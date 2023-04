Aleksandra (16) møter mobberen i retten: – Jeg gruer meg

I RETTEN: Aleksandra har blitt mobbet og hetset gjennom hele ungdomsskolen for sin legning. Onsdag vitner hun i retten, hvor en 17 år gammel jente som har utført vold og kommet med drapstrusler mot Aleksandra og to andre jenter er tiltalt. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Jeg gruer meg litt, sier Aleksandra Javorac-Bore før hun skal møte i retten.

En 17 år gammel jente er tiltalt for å ha slått og sparket henne i hodet 14. mai i fjor.

Det skjedde bare måneder etter Aleksandras anmeldelse mot samme jente ble henlagt av politiet.

Nå står likevel en rettssak for dør, ett år etter henleggelsen.

– Jeg er blitt forberedt på at jeg må svare på mange vanskelige spørsmål, sier Aleksandra.

Se en privat filmet video av hendelsen under:

Spyttet på og slått ned

I 2021 fortalte Aleksandra Javorac-Bore, som da var 15 år, om en hverdag preget av vold, grov mobbing og rasisme. Dette etter hun i ung alder sto frem som lesbisk.

Responsen var enorm, og i all hovedsak positiv. Aleksandra vant pris for sitt mot og åpenhet, og hun og familien anmeldte forholdene.

Men så skjedde det igjen.

16 år gamle Aleksandra er en av flere fornærmede i rettssaken.

Ifølge tiltalen skal den 17 år gamle jenta ha spyttet Aleksandra i ansiktet før hun «slo og sparket henne flere ganger i hodet og/eller på overkroppen».

– Jeg vet selv hva jeg kunne gjort annerledes, men jeg føler også jeg gjorde minimalt feil, sier 16-åringen.

ANGREPET: Her blir Aleksandra sparket av 17-åringen hun skal vitne mot i retten onsdag. Foto: Privat

Hun er en av flere fornærmede i rettssaken som starter onsdag. Politiadvokat Fride Wirak er aktor i saken, og vil reise et eventuelt erstatningskrav på vegne av Aleksandra.

Vil forklare seg om forløpet

Den tiltalte 17-åringens forsvarer, Anne Hølland, sier til TV 2 at det er en belastning for jenta å skulle møte i retten.

– Hun erkjenner å ha utøvd vold mot den fornærmede, men det er en foranledning hun vil forklare seg nærmere om i retten, sier Hølland.

Forsvareren understreker at 17-åringen ikke er tiltalt for hatefulle ytringer. Tiltalen går på kroppskrenkelse og trusler.

TV 2 er kjent med at 17-åringen også var tiltalt for et annet urelatert forhold da voldsepisoden fant sted.

Peker på passord-bytte

Aleksandra Javorac-Bore og moren Maria Lindboe er fremdeles fortvilet over at anmeldelsene for hatefulle ytringer ble henlagt for rundt ett år siden.

DELER: Aleksandra Javorac-Bore og moren Maria Lindboe har fortalt åpent om den tøffe tiden med hets og mobbing. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Javorac-Bores bistandsadvokat, Andreas Sjødin, prøvde å stanse henleggelsene.

Han og Aleksandras familie mente nemlig politiet hadde oversett noe sentralt når det gjaldt truslene.

– I forbindelse med den tidligere saken om hatefulle ytringer ble hun kalt inn til avhør hvor hun nektet å ha tilgang til en Instagram-konto, sier Sjødin.

Ifølge bistandsadvokaten kunne man på Aleksandras mobil se at meldingene som var sendt fra telefonen var sendt av samme konto, men at denne hadde byttet navn.

BISTANDSADVOKAT: Advokat Andreas Sjødin er bistandsadvokaten til Aleksandra J. Bore. Han har fulgt saken lenge, men er ikke til stede i retten onsdag. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Han sendte da et brev til politiet, hvor han la frem det de hadde funnet. Likevel mente politiet ikke det var grunnlag for å gå videre med anmeldelsene.

Daværende påtaleansvarlig jurist i saken, Terje Tjørhom Fandrem, har uttalt til Aftenbladet at forholdene enten ble henlagt på bevisets stilling, eller fordi gjerningspersonene var under 15 år da de eventuelle straffbare forholdene skjedde.

Bistandsadvokat Sjødin håper de tidligere hendelsene mellom Aleksandra og tiltalte er noe retten tar med i vurderingen når det vurderes oppreisning.

– Jeg mener det er forståelig med tanke på at sakene nå er henlagt, men når de vurderer oppreisningen, burde de se på tidligere konfrontasjoner mellom partene, sier Sjødin.

VIL BLI FERDIG: Aleksandra ser frem til å legge hendelsene bak seg. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Blir «chill»

Aleksandra ser frem til å være ferdig med rettssaken. Til tross for at hun og familien er skuffet over politiets tidligere henleggelser, er hun lettet over at kapittelet nærmer seg slutten.

– Hvordan tror du det blir å være ferdig med det?

– Jeg tror det blir «chill». Nå har jeg ventet på det i nesten ett og et halvt år, sier hun.

Det er satt av halvannen dag til rettssaken i Sør-Rogaland tingrett.