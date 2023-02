Aleksandra (16) ble spyttet på og banket opp – nå er én person tiltalt

STAVANGER (TV 2): Aleksandra Javorac-Bore vant pris for å fortelle sin historie om hets, mobbing og trusler. Så ble hun utsatt for vold av en 17 år gammel jente som nå risikerer fengsel.

I 2021 fortalte Aleksandra Javorac-Bore, som da var 15 år, om en hverdag preget av vold, grov mobbing og rasisme.

Hun sto frem som lesbisk i ung alder, og opplevde at jevnaldrende brukte sosiale medier til oppfordringer om å «ta henne».

– Det begynte med «jeg spytter på deg og slår deg», men så ble det ekte drapstrusler, sier Aleksandra til TV 2.

Hun fikk tilsendt grafiske videoer, med et budskap som ikke var til å ta feil av:

– Meldingene var blant annet «slik skal jeg kappe av deg hodet», sier hun.

TRUSLER: Aleksandra Javorac-Bore ble utsatt for omfattende netthets og fysisk vold. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Reaksjonene etter at hun delte sin historie i offentligheten var sterke, og kom fra mange hold.

Men åpenheten har kommet med en bismak.

Utsatt for vold

Ni måneder etter at hun mottok Homofrydprisen på grunn av motet hun utviste, skjedde det igjen.

Hun ble spyttet på og slått ned på Byterminalen i Stavanger.

SKJEDDE HER: Voldsepisoden skjedde her på Byterminalen i Stavanger sentrum. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Jeg følte det gikk fra 0-100 veldig fort, sier Aleksandra.

Nå er ei 17 år gammel jente tiltalt for voldsutøvelse mot Aleksandra.

Hun forteller at den nå tiltalte 17-åringen snakket høyt om henne mens hun sto like ved, og at hun etter hvert henvendte seg til dem og spurte hva poenget var.

– Da gir hun veska og telefonen sin til vennene som om hun var klar til å slåss, sier hun.

Aleksandra forteller at det gikk stygge ord begge veier, men at hun og vennene bestemte seg for å gå.

Da eskalerte situasjonen, ifølge 15-åringen.

Fikk hjernerystelse

Ifølge tiltalen skal den 17 år gamle jenta ha spyttet Aleksandra i ansiktet før hun «slo og sparket henne flere ganger i hodet og/eller på overkroppen».

– Vi skulle egentlig gå. Jeg husker ikke om hun sa «homse» eller «transe» eller hva det var, sier Aleksandra.

SENTRUM: Voldsepisoden skjedde på Byterminalen i Stavanger sentrum i mai 2022. Foto: Privat

Aleksandra sier hun snudde seg, og at det var da hun ble spyttet i ansiktet.

– Jeg gikk mot henne, og da slo hun meg første gangen, sier 16-åringen.

Aleksandra falt i bakken, og ble sparket mens hun lå nede. Vennene som sto rundt ropte til den tiltalte 17-åringen at hun skulle stoppe.

Kort tid etter skal en vekter ha kommet til stedet og stanset volden.

– Jeg ringte mamma, for jeg ville ikke ta bussen, og vi dro på legevakten med hjernerystelse, sier Aleksandra.

Det er ikke kjent hvordan tiltalte stiller seg til spørsmålet om straffskyld.

TV 2 har vært i kontakt med tiltaltes forsvarer, advokat Anne Hølland.

FORVARER: Advokat Anne Hølland representerer den tiltalte jenta. Foto: Tom Haga

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, sier hun.

Flere videoer

TV 2 er kjent med at det finnes flere videoer av hendelsen.

Blant annet er det sikret en video fra et overvåkingskamera, som også viser foranledningen til voldsepisoden.

Ifølge politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Fride Wirak, som skal føre saken i retten for påtalemyndigheten, vil hun be om at de fornærmede skal få oppreisningserstatning dersom de ønsker det.

TV 2 hadde tilgang vil videoen som viser hendelsen før tiltalen forelå. Wirak bekrefter at videoen er blant bevismaterialet i saken, og understreker at den ikke er delt av politiet.

FORNÆRMET: En 17 år gammel jente er tiltalt, blant annet for for voldsutøvelse mot Aleksandra (17). Foto: Kristian Myhre / TV 2

Etterforsket flere personer

I tiden før voldsepisoden som nå skal opp for retten ble flere personer anmeldt for vold og hets mot Aleksandra.

Jenta som nå er tiltalt, var blant dem som ble anmeldt.

Politiadvokaten som hadde påtaleansvaret i sakene, Torkel Tjørhom Fandrem, sier til Aftenbladet at alle sakene ble henlagt.

Til avisen opplyser Fandrem at forholdene enten ble henlagt på bevisets stilling, eller fordi gjerningspersonene var under 15 år da de eventuelle straffbare forholdene skjedde.

BYTTET SKOLE: Etter omfattende hets på ungdomsskolen byttet Aleksandra skole. Nå har hun begynt på videregående, og sier det har vært en positiv opplevelse. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Også skolen Aleksandra gikk på fikk kritikk for måten de håndterte sakene på. Flere av forholdene fant angivelig sted på skolens område.

Det hele endte med at Aleksandra så seg nødt til å bytte ungdomsskole.

Bistandsadvokat: – Gått litt raskt i svingene

Familiens bistandsadvokat, Andreas Sjødin, reagerer på at den forrige anmeldelsen mot tiltalte ble henlagt.

Han mener det viser at den tiltalte jenta var en kjenning av politiet.

– Det ser ut som det har gått litt raskt i svingene, sier Sjødin.

Bistandsadvokaten bekrefter at han har varslet at de vil be om oppreisningserstatning for kroppsskade.

Både han og Aleksandras familie skulle helst sett at dette kravet også omfattet årene 16-åringen ble utsatt for mobbing, hets og trusler.

– Mitt inntrykk er at familien ikke føler seg ivaretatt av politiet. De har ikke blitt tatt seriøst, sier Sjødin.

BISTANDSADVOKAT: Andreas Sjødin representer Alexandra og familien. Han har varslet påtalemyndigheten om krav om oppreisning etter hendelsen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Kunne vært unngått

Aleksandras mor, Maria Lindboe, bekrefter advokat Sjødins inntrykk.

Hun er kritisk til at truslene mot datteren, som ble etterforsket tidligere, ikke er en del av den nye tiltalen.

– Vi ga jo beskjed om dette, uten å føle at vi ble hørt. Det er såpass grove og alvorlige trusler, at vi ikke kunne feie dem under teppet, sier Lindboe.

Etter voldshendelsen i 2022, kjente moren på en følelse av frustrasjon og håpløshet.

– Dette kunne jo kanskje vært unngått, sier hun.

TAPTE ÅR: Alexandras mor, Maria, er svært skeptisk til at politiet henla sakene om trusler mot datteren som pågikk over flere år. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Tiltalt for flere forhold

Tiltalen mot 17-åringen innbefatter også vold mot en annen person og trusler mot en tredje.

TV 2 er også kjent med at tiltalte, bare noen dager etter voldsepisodene hun nå er tiltalt for, ble dømt til 90 dagers betinget fengsel under vilkår om oppfølging i konfliktrådet.

Også denne dommen dreier seg om vold.

Politiadvokat Fride Wirak sier til TV 2 at det er straffeskjerpende å være tidligere domfelt for lignende forhold.

– Rart å tenke på

Det er satt av halvannen dag til hovedforhandlingen som etter planen skal opp for Sør-Rogaland tingrett den 22. og 23. mars.

FOR RETTEN: I mars skal saken opp for Sør-Rogaland tingrett i Stavanger. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Hva tenker du om å skulle møte den tiltalte i retten i mars?

– Det synes jeg veldig rart å tenke på, sier Aleksandra.

Selv om hun er lettet over at volden hun ble utsatt for nå kan få konsekvenser, føles det ikke som en seier.

– Det trekker jo ikke tilbake mine ungdomsskoleår. Det som har skjedd har jo likevel skjedd.