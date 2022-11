Aldri før har Mona hatt så få kunder: – Blir helt uvel

– Jeg merker at folk ikke tar seg råd til frisørbesøk i like stor grad. Det er færre kunder og stadig lenger mellom hvert frisørbesøk for dem som kommer jevnlig.

Det sier Mona Steffensen (49), eier og daglig leder av frisørsalongen MonaMi på Vålerenga i Oslo.

BEKYMRET: Etter 25 år i bransjen har frisør Mona Steffensen aldri vært så bekymret for fremtiden som hun er nå. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Hun forteller at september og oktober vanligvis er roligere måneder, før julesesongen sparkes i gang for fullt.

Men aldri har det vært så få kunder som nå.

Blir uvel

– Jeg har drevet salong siden 1997 og har aldri hatt problemer med ikke å få nok kunder. Denne uken starter jeg derimot med én kunde på listen, sier Steffensen.

Dyrere leie av lokale, økte strømutgifter og dyrere produkter gjør vondt verre for frisøren.

– Utgiftene har til sammen økt med 40 prosent på to år. Denne situasjonen er så stressende at jeg blir helt uvel.

TOMT: Stadig flere stoler står tomme hos Mona Steffensens salong MonaMi. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Steffensen er ikke alene om å merke konsekvensene av de økonomiske nedgangstidene.

Ifølge en ny undersøkelse fra Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) sier 53 prosent av frisørbedriftene at driftsresultatet reduseres på grunn av de økte prisene.

Disse dropper frisørbesøket

– Vi ser et skifte i frisørbransjen nå. Det er nok fordi mange merker at det svir i lommeboken på grunn av høyere renter og økte priser, sier Anne Mari Halsan, administrerende direktør i Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB).

Halsan forteller at mange frisører merket en betydelig nedgang i antall kunder og salg av produkter i oktober.

– De mindre lokale salongene rammes hardest. Det er mye lettere for store kjeder å omstrukture ressursene sine for å komme seg gjennom en krisetid.

UVISS TID: Mange skjebner står og faller på juleklippen, ifølge Anne Mari Halsan, administrerende direktør i Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB). Foto: Natalia Pipkina

– Likevel er også de store kjedene avhengig at julesesongen leverer, da mange av salongene ikke har klart å jobbe seg opp en bufferkonto etter de vanskelige pandemiårene, sier hun.

Ifølge Halsan er det særlig menn som utsetter frisørbesøket.

– Menn er en viktig del av bransjens omsetning, og det er de som hovedsakelig dropper frisørbesøket nå. Det skyldes nok at menn tenker de kan vente med klippen noen uker i større grad enn det kvinner gjør.

Flere velger også å farge håret sitt hjemme som følge av en trangere økonomi, sier Halsan.

– Frisørene opplever allerede en god feilretting etter hjemmefaring og hjemmeklipping, så det kan godt hende flere kommer tilbake til frisørene med slike problemer, sier Halsan.

– Kan gå konkurs

Til tross for at bransjen går en tøff tid i møte, er Halsan positiv til at de fleste salongene skal klare å komme seg gjennom vinteren.

– Så lenge julesesongen leverer gode tall skal det nok gå fint for de aller fleste. Denne bransjen har kommet seg gjennom kriser før, og det tror jeg de fleste skal klare nå også.

Likevel utelukker hun ikke konkurser i månedene som kommer.

– For å overleve denne nedgangen forutsetter det en viss robusthet. Vi skal ikke se bort i fra at de mindre bedriftene som ikke er like levedyktige kan gå konkurs, sier Halsan.

– Spøker

Steffensen forteller at lite kunder ikke bare tærer på bedriftens økonomi.

– Når man driver for seg selv går det jo i stor grad ut over privatøkonomien. Jeg er usikker på hva jeg i det hele tatt kan ta ut i lønn, i tillegg er jeg alenemor. Det er klart man blir bekymret.

NY JOBB? Økte utgifter og tapte inntekter gjør at frisør Mona Steffen må vurdere å finne en annen jobb. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Ifølge Steffensen er flere av hennes frisørkolleger i samme situasjon.

– Mitt inntrykk er at flere av de mindre lokale frisørsalongene sliter nå, sier Steffensen.

– Det spøker for fremtiden til salongen, men jeg håper på det beste. Hvis ikke må jeg vurdere å skaffe meg jobb som ansatt, og ikke drive for meg selv.