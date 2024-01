SMIL TIL KAMERA: Førebelse tal viser at fotoboksane på norske vegar tok over 226.000 bilder i fjor. Foto: Geir Olsen / NTB

2023 vart eit rekordår for fotoboksane.

Har hanka inn over 320 millionar:

Du har kanskje lurt på det medan du passerer dei med bilen din. Dei gråe klossane med to auge som stirar ned på deg frå vegkanten.

«Er den på, eller ikkje?».

Vel, i 2023 har risikoen for å bli tatt av ein fotoboks aldri vore større. Årsaka er at politiet har auka innsatsen dei siste åra.

I 2022 fekk dei nemleg tilført friske midlar i form av tolv millionar kroner for å satse på automatiske trafikkontrollar (ATK).

FLEST I OSLO: Det er mest trafikk i Oslo. Det er også der flest fartssyndarar blir tekne i automatiske trafikkontrollar Foto: Erik Edland / TV 2

Ny rekord i 2023

I 2022 knipsa fotoboksane 224.000 bilete. Det var ny rekord den gongen.

Målet for 2023 var å auke dette. Og det har politiet klart.

Fotoboksane i Noreg tok nemleg 226.037 bilete av fartssyndarar i fjor.

Dei knipsar berre bilete om ein bilist køyrer for fort. Med andre ord; aldri før har fleire blitt tatt av fotoboksane.

– Det er tidenes høgste. Det er ikkje nokon suksess å ta nokon som køyrer for fort, for vi jobbar for å redusere farten på vegane våre. Men vi er også godt nøgde med arbeidet som er gjort, seier einingsleiar Vivi-Ann Haukås på politiet sitt ATK-senter i Farstad.

NØGD: Vivi-Ann Haukås er einingsleiar på politiet sitt ATK-senter på Farstad. Foto: Luxe Foto

Over 320 millionar kroner i bøter

Det er dei som får inn bileta frå fotoboksane og går gjennom kva fartssyndarane skal få som reaksjon.

Det har resultert i dette førebelse resultatet, per 4. januar 2024:

2269 sjåførar politimeld.

Av dei har 477 fått førarkortet fråteke på grunn av altfor høg fart. Andre har blitt politimeld som følge av køyring utan gyldig førarkort eller for høg prikkbelastning.

84.491 forenkla førelegg. Det er dei som har godteke og betalt bota dei har fått i posten.

– Vi ventar at desse tala skal stige etter kvart som vi behandlar bileta som er komne inn. Basert på tidlegare erfaring, vil vi truleg ende opp med over 5000 politimeldingar. Også førarkortbeslaga og bøtene vil stige litt når vi får summert opp alt, forklarar Haukås.

Totalt er det betalt over 327 millionar kroner i bøter, så langt.

Statistikken over kva fotoboksar som har tatt flest bilistar, er ikkje klar enno.

Men talet på fotoboks-bilete som no blir tekne, står i sterk kontrast til tidlegare år.

Aftenposten har tidlegare skrive om fotoboksar i Oslo som berre stod på i totalt seks døgn i løpet av eitt år.

I 2022 kunne Bergens Tidende avsløre at absolutt alle fotoboksane i Sogn og Fjordane var avslåtte heile året.

Åtvarar

Haukås kjem med ein åtvarande peikefinger til dei som framleis trur at fotoboksane stort sett ikkje er aktive.

– Alle fotoboksar som var klare for drift, stod på i snitt 90 prosent av tida. Nokre stader, til dømes i Trøndelag, har ATK-punkta vore nede på grunn av vegutbyggingar, forklarar ho.

Ho legg til at målet deira for 2024 er å knipse 250.000 bilete. Det hadde dei også som mål i 2022 og 2023.

– Men vi kjem til å få større utbytte av ekstramidlane no i 2024. Då er alle nytilsette heilt på plass og ferdig med opplæringa. Då kjem vi til å klare å behandle fleire saker, lovar Haukås.

Automatisk trafikkontroll (ATK) Automatisk trafikkontroll gjennomføres som et samarbeid mellom Politiet og Statens vegvesen. Det er Statens vegvesen som sørger for oppsett og drift av fotoboksene, inklusiv fotografering av overtredelsene. Politiet har ansvaret for å følge opp de straffbare forholdene som blir avdekket. Dette gjøres gjennom politiets straffesaksbehandling. Alle som blir tatt i fotoboks blir tilskrevet med brev. Det blir ikke gitt opplysninger om registrerte fartsovertredelser før saken er behandlet, og det er sendt ut brev. Kilde: Statens vegvesen

Ikkje alle bilete = bot eller politimelding

Så lurer du kanskje på kvifor det ikkje er skrive ut fleire fartsbøter eller politimeldingar, når det er tatt rekordmange 226.000 bilete i 2023.

Årsaka er at fleire av bileta rett og slett blir sortert ut.

Til dømes fjernar politiet fleire titals tusen bilete av utrykkingskøyretøy som susar forbi dei ulike fotoboksane. I tillegg er det mange utanlandske sjåførar som slepp unna fordi saksbehandlinga er for tidkrevjande.

Totalt registrerte fotoboksane 288,5 millionar passeringar i fjor. 226.037 av dei var altså i for høg fart.

Det gir ein prosentdel på 0,07 % prosent av dei kontrollerte.