– Aktuelt med verneplikt om vi ikke reiser kjerringa

Et utvalg mener at verneplikt i helse- og omsorgssektoren etter videregående skole kan bli aktuelt om man ikke får snudd skuta.

KRISE: Det mangler helsepersonell i Norge og verre kan det bli, om ikke noe blir gjort. Et utvalg, ledet av Gunnar Bovim, har lagt fram tiltak. Foto: Nico Sollie / TV 2

Torsdag leverte helsepersonellkommisjonen en rapport som kommer med forslag til hvordan man skal løse personellmangelen i helse- og omsorgssektoren.

Et av temaene som har blitt diskutert i utvalget, er om det skal innføres en slags «verneplikt» for alle når man er ferdig på videregående skole som en del av løsningen.

Utvalget har kalt det «allment samfunnsbidrag».

Det har blitt et merkbart større press på de som jobber i helse- og omsorgstjenestene, og fremover blir situasjonen enda strammere.

Det blir flere og flere eldre, samtidig som det blir en reduksjon i antallet i arbeidsfør alder.

Antallet personer over 80 år økte med 40.000 personer mellom år 2000 og 2020. Mellom 2020 og 2040 vil denne gruppen øke med over 250.000 personer.

SKAL LESE DEN: Helseminister Ingvild Kjerol sier hun skal lese rapporten. Den blir sendt på høring torsdag. Foto: Nico Sollie / TV 2

Vil reise kjerringa først

Vernepliktsordningen som flere i utvalget har sett for seg, er en plikt til å avtjene et samfunnsbidrag og for dem som ikke avtjener militærtjeneste.

Utvalgsleder Gunnar Bovim sier til TV 2 at de har diskutert verneplikt grundig.

– Noen i utvalget mener at vi burde innføre det for dem som er ferdig med videregående skole på linje med militærtjeneste, som færre og færre tar, sier Bovim og fortsetter:

– Vi mener at det ikke er nødvendig å innføre det nå, men hvis vi ikke klarer å snu skuta eller reise kjerringa, så mener flertallet at det bør utredes.

«Kjerringa» utvalget prøver å reise, er hvordan man kan tilby gode helsetjenester i en aldrende befolkning. Utvalget la fram en rekke tiltak torsdag.

«Verneplikt-ordningen» som flere i utvalget har sett for seg, er et samfunnsbidrag som kan avtjenes i helse- og omsorgstjenesten, i kulturell eller frivillig virksomhet eller innenfor andre allmennyttige tjenester, etter modell fra den nå avviklede siviltjenesten.

I en slik ordning burde man motta samme godtgjørelse som de vernepliktige i militærtjeneste, inkludert kost og losji, slik at ordningen blir mest mulig likeverdig med verneplikten, mener utvalget.

De som hadde vært med i en slik ordning, kunne ha fått avkortning i praksis for fagbrev innen helse- og sosialfaglige utdanningsprogrammer.

Utvalget foreslår også at det kunne vært fritak for dem som for eksempel starter på høyere utdanning rett etter videregående.

HANDLING: Utvalget mener det er tid for handling. En realitet fremover er at det blir færre ansatte per pasient. Foto: Nico Sollie / TV 2

Ny status

Utvalget har lagt frem noen fordeler og ulemper med en slik ordning.

Noen av fordelene er at det vil avlaste det ordinære personellet, gi arbeidstrening og deltakelse i arbeidsmarkedet. Utvalget mener det vil gi en spesiell verdi for unge voksne som står i fare for å falle utenfor samfunns- og arbeidslivet.

En av ulempene er at verneplikt er ansett som politisk kontroversielt, som et inngrep i borgernes rett til å bestemme over egne liv, skriver utvalget. Det vil også kunne bidra til å senke oppslutningen om samfunnsdeltakelse- og bidrag mer generelt.

Det er også usikkert om deltakerne i ordningen vil ha den kompetansen det er behov for i tjenesten, og det er en del logistikk-utfordringer knyttet til kost og losji-ordningen, skriver utvalget.

– Når har dere bestemt at man må ta en ny vurdering?

– Vi har antydet at om noen få år bør man se på det, for da burde effekten av de andre tiltakene ha begynt å komme, men vi har ikke nevnt det helt nøyaktig. Og det er et politisk spørsmål om man synes det er innenfor handlingsrommet vi har, sier Bovim.

Det er per i dag ingen lovhjemmel for å innføre en slik ordning.