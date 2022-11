Aktor vil ha 21 års forvaring for Nav-drapsmann

Politiet holder fast ved sin påstand om at drapsmannen er frisk nok til å dømmes til ordinær straff og forvaring.

Saken oppdateres!

Mandag 20. september i fjor gikk en mann til angrep på to Nav-ansatte under et brukermøte ved Nav Årstad i Bergen.

Avdelingslederen Marianne Amundsen (57) ble drept, mens kollegaen hennes Ida Aulin (29) ble skadet.

På rettens siste dag, ba aktor om 21 års forvaring for drapsmannen.

– Oppsummert mener jeg retten kan legge til grunn at tiltalte sin mentale funksjonsevne var intakt. Vi har ikke sett noen tegn til at tiltalte hadde psykose eller vrangforestillinger den 20. september, sier statsadvokat May-Britt Erstad, og legger til:

– Det er tilstrekkelig bevist at han var tilregnelig. Ikke bare var det et drap begått med hensikt, men det var også planmessig utført.

Les også: – La drapet på mamma få en konsekvens

HOVEDFORHANDLING: Statsadvokat May-Britt Erstad (t.h.) i samtale med bistandsadvokat May Britt Løvik under den ti dager lange rettssaken. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Selv har tiltalte sagt i retten at han ikke husker noe av hendelsen, men det tror ikke politiet et sekund på.

– I samtale med politiet har han husket mange detaljer. I tillegg har han snakket med rettspsykiaterne, og da har han husket hendelsene. Han kan selvsagt ha fortrengt handlingene, men jeg er uenig i at hans nye manglende hukommelse skal spille inn på straffen, sier aktor.

Statsadvokaten sier det er klart for henne, at drapsmannen sitt motiv var sinnet hans mot Nav.

At Amundsen og Aulin ble angrepet på jobb som offentlige tjenestepersoner, mener aktor er skjerpende.

– De ønsket å snu gjerningsmannens misnøye. Det er ingen tvil om at de hadde krav til å føle seg trygg på arbeidsplassen, sier Erstad.

Slik var de dramatiske minuttene Kl. 10.00: En mann i slutten av 30-årene møter opp til et brukermøte ved Nav Årstad.





En mann i slutten av 30-årene møter opp til et brukermøte ved Nav Årstad. Kl. 10.02: Politiet får første melding om en kniv-hendelse ved Nav-kontoret Operasjonsleder sender ut melding om PLIVO-hendelse.

Dette er en spesiell nødmelding som påkaller alt tilgjengelig mannskap innen politi, brann og helse når det er «pågående livstruende vold». Kl. 10.06: Den første politi-patruljen ankommer kontoret





Den første politi-patruljen ankommer kontoret Kl. 10.08: Gjerningsmannen pågripes. Begge ofrene kjøres til Haukeland Universitetssykehus.





Gjerningsmannen pågripes. Begge ofrene kjøres til Haukeland Universitetssykehus. Kl. 11.15: Gjerningsmannen føres ut av bygget tildekt av hvitt tøy





Gjerningsmannen føres ut av bygget tildekt av hvitt tøy Kl. 15.05: Politiet bekrefter i en pressemelding at en kvinne i 50-årene er død etter hendelsen. Den andre kvinnen defineres som lettere skadet.





Politiet bekrefter i en pressemelding at en kvinne i 50-årene er død etter hendelsen. Den andre kvinnen defineres som lettere skadet. Kl. 16.30: Politiet bekrefter på en pressekonferanse at gjerningsmannen siktes for drap

Syk eller frisk?

Helt siden drapet, har det store spørsmål vært hvorvidt den 40 år gamle gjerningsmannen var psykisk syk eller ikke.

Basert på de første psykiatriske rapportene, tok politiet ut en tiltale 1. juli der de mente han var kandidat for tvungen psykisk helsevern.

Kun to uker før rettssaken skiftet politiet mening, og mente han likevel kunne dømmes til ordinær straff og eventuelt forvaring.

Psykiaterne mente han hadde to psykiske sykdommer - enkel schizofreni og vrangforestillinger. Disse tilstandene mente psykiaterne likevel ikke er nok til tvungen psykisk helsevern.

– Vi er av den oppfatning at det ikke er noe direkte tilknytning mellom den medisinske diagnosen og handlingene han er tiltalt for, sa psykologspesialist Gunnar Johannessen under sin redegjørelse.

SAKKYNDIGE: Psykologspesialist og professor emerita, Kirsten Rasmussen og psyiatrispesialist og lege, Gunnar Johannessen under rettssaken mot Nav-drapsmannen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Sinne mot Nav

Gjerningsmannen sin forsvarer, Morten Grimstad, har hele tiden hevdet at hans klient er psykisk syk.

Han har hele veien sagt at han er uenig i politiets konklusjon, og mener han må dømmes til tvungen psykisk helsevern.

Ifølge forsvareren har mannen også i lang tid næret et sinne mot Nav.

SYKDOM: Tiltalte sin forsvarer Morten Grimstad er uenig med politiet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Den psykiske sykdommen er viktig å ha som bakteppe, men han har i lang tid opplevd å ikke bli tatt på alvor av Nav, sa Grimstad før rettssaken.

– På hvilken måte?

– Han har fått avslag på sosialstønad, og følt at han ikke har blitt tatt på alvor når han har klaget på avslagsvedtakene og saksbehandlere. Min klient sier han har blitt møtt med en arrogant holdning som har gått hardt inn på ham. Han har følt at han ikke fikk hjelp, og at han har blitt motarbeidet.

Kommunedirektør Tommy Johansen i Bergen har hele veien sagt at han ikke kan kommentere disse påstandene.