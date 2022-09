Aktor vil avklare om Kjærviks sønn kan ha blitt psykotisk etter drapet

Psykologspesialist Knut-Petter Sætre Langlo og Synne Sørheim i samtale med aktor Sturla Henriksbø under rettssaken etter drapet på advokat Tor Kjærvik og drapsforsøket på hans samboer Merete Bertheussen. I bakgrunnen forsvarer John Christian Elden. Straffesaken pågår i rettssal 103 i Lillestrøm tinghus. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Da drapet på den kjente advokaten skjedde den 12. april i fjor, ringte sønnen selv til politiet og fortalte at han hadde gjort noe ulovlig. Klart og tydelig oppga hva han hadde gjort, hvem han var, bilnummeret og flere andre personopplysninger. De første polititjenestemennene som snakket med ham opplevde ham som fattet og klar.

Helsepersonell, en psykolog og en overlege fra fengselspsykiatrien, hadde heller ikke noen umiddelbar mistanke om at 37-åringen var psykotisk da han etter noen dager ble overført til Oslo fengsel i varetekt. I retten torsdag forklarte overlege Håkon Moen Schjelle at han hadde flere møter med 37-åringen mens han satt i fengselet.

Til å begynne med hadde han ingen mistanker om at den drapssiktede sønnen kunne være psykotisk. Gjentatte ganger skrev han i sine rapporter at 37-åringen virket våken, klar og orientert og at han viste ingen tegn til hallusinasjoner eller realitetsbrist.

Ble syk i varetekt

På spørsmål fra statsadvokat Sturla Henriksbø fortalte Schjelle at helsetilstanden for den drapstiltalte ble gradvis forverret under tiden i varetekt.

– Han satt på sikkerhetscelle og hadde vært underlagt isolasjon under tiden i fengsel. Man vet jo at isolasjon kan gi betydelige helseskader, inkludert at man kan bli psykotisk, sa psykiateren i retten.

Et par uker etter drapet fikk Kjærviks sønn en full psykisk kollaps i fengselet og ble overført til Blakstad sykehus. Der ble han undersøkt av de to rettsoppnevnte sakkyndige, psykiater Synne Sørheim og spesialpsykolog Knut-Petter Sætre Langlo, som har konkludert med at han lider av paranoid schizofreni, og at han har gjort det i flere år før drapet på faren skjedde.

Psykologspesialist Knut-Petter Sætre Langlo og rettspsykiater Synne Sørheim i samtale med forsvarer John Christian Elden under rettssaken etter drapet på advokat Tor Kjærvik og drapsforsøket på hans samboer Merete Bertheussen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Så ikke noe spesielt

– Det retten må ta stilling til er om han var psykotisk på gjerningstiden. De sakkyndige kom inn i saken veldig sent, så det retten har hørt nå er folk som har møtt ham direkte etter drapet, som ikke egentlig har sett noe spesielt, sier aktor Henriksbø til NTB etter at fengselspsykiateren hadde avsluttet sitt vitnemål.

Advokat John Christian Elden er oppgitt over at statsadvokaten forsøker å svekke påtalemyndighetens egen tiltale, hvor det er tatt forbehold om at Kjærviks sønn var utilregnelig da drapet skjedde.

– Det er en rar situasjon hvor vi har en statsadvokat som forsøker å underminere en tiltale om overføring til tvungent psykisk helsevern som Riksadvokaten har tatt ut, sier Elden til NTB.

– Klar erklæring

– Det er en veldig klar rettspsykiatrisk erklæring i denne saken, som Riksadvokaten har lagt til grunn, og som sier at den tiltalte har vært psykotisk fra 2016 eller i alle fall 2018. Og de øvrige vitnene har også sagt at de var usikre på dette, sier Elden videre.

I henhold til klassifikasjonssystemet for psykiske lidelser defineres alle som er psykotiske lenger enn én måned, for å være schizofrene.