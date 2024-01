Aktor: – Utvilsomt en av Norges farligste menn

FOR FØRSTE GANG: På 15 år så Marthe Steinmann overgriperen i øynene. Foto: Ditlev Eidsmo

RINGERIKE, ASKER OG BÆRUM TINGRETT (TV 2): Voldtektsoffer Marthe Steinmann så Kopseng i øynene for første gang siden overgrepene.

– Han var utvilsomt en av Norges farligste menn, og det er han fortsatt, sier statsadvokat Andreas Strand under sin prosedyre torsdag.



AKTOR: Andreas Strand. Foto: Simen Askjer / TV 2

Det er rettens tredje dag i behandlingen av Julio Kopsengs begjæring om prøveløslatelse.

I 2016 ble han dømt til 21 års forvaring for 20 voldtekter og mishandling av sin tidligere samboer Marthe Steinmann.

Ser han for første gang siden 2009

Under prosedyren var Steinmann til stedet. Hun ønsket å ta kontrollen tilbake ved å se gjerningsmannen med egne øyne.

– Det var veldig tøft, sa hun til pressen i etterkant.

BERØRT: Marthe Steinmann var tydelig berørt etter å ha sett gjerningsmannen. Foto: Ditlev Eidsmo

Hennes bistandsadvokat Lena Rydningen la til at de har tillit til rettssystemet.

Steinmann har ikke sett Kopseng siden overgrepene pågikk i 2009.

– Det viser stor styrke at hun er her i dag, sier statsadvokaten.

– Sprenger skalaen

Strand sier at omfanget av menneskelige lidelser Kopseng har stått for er helt «eksepsjonelt i norsk rettshistorie».

– Det skal godt gjøres å dokumentere en sak hvor man har en større gjentakelsesfare enn i denne saken. Den sprenger rett og sett skalaen.

Videre går han igjennom de ulike voldtektene.

– Han benyttet enhver tenkelig og utenkelig anledning til å tilfredsstille sitt umettelig seksuelle behov, sier Strand.

Han mener det er lenge til en prøveløslatelse er aktuelt.

– Han må holdes i forvaring til han minst er en gammel mann.

– Ikke en uforbeholden erkjennelse

I retten tirsdag sa Kopseng for første gang at han erkjenner skyld i voldtektene. Både aktor og psykologspesialist Inni Rein mente at dette ikke var en fullt ut erkjennelse.

Også Kopsengs forsvarer Heidi Reisvang, sier hun er enig i at Kopseng ikke har gitt en uforbeholden erkjennelse i retten.

– Han er fremdeles klar på at det er forhold i dommen han ikke er enig i. Men han var helt tydelig på at han har begått seksuelle overgrep.

STØTTE: Voldtektsoffer Marthe Steinmann med støtte fra bistandsadvokaten på vei ut av retten. Foto: Ditlev Eidsmo

I sin prosedyre legger Reisvang vekt på de endringene Kopseng har gjort i fengsel, ved å blant annet melde seg på program og kurs.

– Samlet sett viser dette at Kopseng har hatt en indre progresjon, som ikke startet i vitneboksen, sier hun.