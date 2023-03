Aktor: Populær artist bør dømmes til 10 års fengsel

– Hadde N.N. (fornærmede) dødd, så hadde vi kalt dette en ren likvidering, sier statsadvokat Peter André Johansen i sin prosedyre.

Johansen mener at de straffeskjerpende momentene i saken står i kø.

Artisten i 20-årene er tiltalt for drapsforsøk. Ifølge tiltalen skjøt han en 17 år gammel gutt med pistol.

Artisten har hele tiden nektet straffskyld for drapsforsøk og aldri forklart seg for politiet.

Hentet av kamerat

Statsadvokat Johansen mener at teledata fra tiltaltes telefon, videoovervåkning og en veske med en pistol er de viktigste bevisene i saken.

AKTOR: Statsadvokat Peter André Johansen har ført påtalemyndighetens sak mot den tiltalte artisten. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Overvåkningsbilder viser artisten og flere andre personer på stedet i minuttene før skytingen. Artisten snakker også med gutten som senere ble skutt.

Etter skytingen har politiet klart å finne igjen alle personene på videoen, utenom artisten. Det er bevist at artisten ble hentet av en kamerat like etterpå.

Kameraten er også tiltalt i saken. Påtalemyndigheten mener han skal dømmes til ni måneder i fengsel. Kameraten har nektet straffskyld o saken, og heller ikke han har forklart seg verken for politiet eller i retten.

Flere skytinger

For å begrunne påstanden om lang fengselsstraff pekte aktor særlig på at fornærmede var et barn, at artisten har stor innflytelse i sitt nærmiljø, og at det må reageres sterkere på skyting på åpen gate fordi politiet ser en økning i slike saker.

I 2019 mottok Oslo politidistrikt 5 anmeldelser knyttet til skyting på åpen gate i Oslo. I 2020 steg tallet til 12 anmeldelser. I 2021 og 2022 var tallet henholdsvis 20 og 22 anmeldelser.

– Dette foranlediger at domstolene antagelig må stramme strikken og være medrfast i klypa på disse sakene, mener Johansen.

– Skyting på åpen gate har et helt åpenbart farepotensial. Det er den mest ekstreme formen for ordensforstyrrelse. Det skaper frykt i nabolaget, og utenforstående kan bli truffet, sier han.

FORSVARERNE: Advokatene Usama Ahmad (t.v.) og Fisnik Baki forsvarer de to tiltalte. De vil holde sine prosedyrer sener tirsdag. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Statsadvokaten viser til at flere av artistens sangtekster er «åpenbart voldsromantiserende».

Han mener at artisten er en person som flere unge mennesker ser opp til, og at han, gjennom sine tekster, bidrar til en kodeks der ingen vitner tør eller ønsker å snakke med politiet.

Vitner husket lite

Under rettssaken har de færreste vitnene forklart seg detaljert om hva de så eller hørte på åstedet.

De aller fleste sier de husker svært lite, mens enkelte har sagt at de ikke ønsker å forklare seg om andre personer.

Fornærmede selv har heller ikke forklart seg detaljert i saken. Han sier han kjenner den tiltalte artisten som «en hyggelig fyr», og han har vanskelig for å se for seg at det var han som skjøt ham.

ÅSTEDET: Den 17 år gamle gutten ble skutt på vei ut av denne tunnelen på Stovner. Foto: Frode Sunde / TV 2

Statsadvokat Johansen mener også dette er straffeskjerpende for artisten.

– Hendelsen skjer innenfor et miljø der det hersker en kollektiv selvpålagt hukommelsessvikt. Jeg er helt overbevist om at vitnene som var inne her i dag, vet nøyaktig hvem som skjøt, men de sier det ikke, sier Johansen.



– Kodeksen virker å omfatte store deler av ungdomsmiljøet. Det er direkte skadelig for nærmiljøet. Det andre er at det krever et enormt ressursuttak for politiet. Se for dere hvor mye penger og tid politiet har brukt på å støvsuge områdene for videomateriale, sier han.

Senere tirsdag vil artistens advokat Usama Ahmad holde sin prosedyre i saken. Der vil han be om at hans klient frifinnes.