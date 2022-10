Aktor: Dette var motivet for drapet

STAVANGER (TV 2): Statsadvokaten mener at drapet på Birgitte Tengs (17) var seksuelt motivert, men de har ikke tiltalt Johny Vassbakk (52) for voldtekt.

Mandag ble Johny Vassbakk tiltalt for å ha tatt kvelertak på Birgitte Tengs og deretter mishandlet henne grovt før hun døde.

Politiet mener at Tengs ble utsatt for et seksuelt overgrep under ugjerningen, men påtalemyndigheten har likevel ikke tiltalt 52-åringen for voldtekt.

– Det handler om hvilke momenter som tas med i tiltalen, og vi mener det er drapet som har betydning for skyldspørsmålet, sier aktor i saken, statsadvokat Thale Thomseth.

AKTOR: Statsadvokat Thale Thomseth skal føre beviser for hvorfor påtalemyndigheten mener at Johny Vassbakk drepte Birgitte Tengs. Foto: Carina Johansen / NTB

Mener han hadde motiv

Hun understreker at det er tatt ut en tiltale for en handling de mener har skjedd under «særdeles skjerpede omstendigheter».

Thomseth sier også at det påståtte seksuelle misbruket vil bli et tema i retten.

– Vil det si at dere mener det var motivet for drapet?

– Ja.

– Kan du utdype hvorfor?

– Nei.

I rettssaken kommer Vassbakks straffehistorikk, som stammer fra årene like før og like etter drapet i 1995, til å stå sentralt.

Blant annet har han overfalt psykologen sin i seksuelt opphisset tilstand. Han er også domfelt for flere tilfeller av blotting og for å ha stjålet en mengde dameklær.

Nøkkelbeviset

Vassbakks forsvarer, advokat Stian Kristensen, ønsker ikke å kommentere påtalemyndighetens oppfatning av motivet for drapet.

Advokaten sier at hans klient nekter enhver befatning med drapet på Tengs.

Ved siden av straffehistorikken til Vassbakk og at han mangler alibi drapsnatta, er funn av et Y-kromosom på Tengs' strømpebukse et sentralt bevis i saken.

Påtalemyndigheten mener med svært stor sannsynlighet at dette stammer fra den tiltalte 52-åringen, og de mener at det ble avsatt under drapshandlingen.

Forsvarerne kommer til å problematisere dette i rettssaken, for de mener at det finnes en rekke mulige forklaringer på hvordan sporet kan ha havnet der.

FORSVARER: Stian Kristensen representerer Johny Vassbakk i retten. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Et stille og rolig liv

Selv reagerte Vassbakk med å ta til tårene da han mandag ble kjent med at Riksadvokaten mener at han står bak det uoppklarte drapet.

I møte med sin forsvarer ble han først stum, for så å uttrykke at dette er et justismord dersom han blir dømt i retten.

Han er ikke domfelt siden 2005. Den gang ble han funnet skyldig i en hel rekke tyverier av dameklær og sko.

I dommen, der han dømmes til betinget fengsel, står det at Vassbakk har «et langt og spesielt preget strafferegister».

Folk som kjenner ham, sier at han har levd et stille og rolig liv de siste to tiårene.

Rettssaken begynner etter planen den 7. november i Haugaland og Sunnhordland tingrett.