Aktor: Dette er fetterens rolle i saken mot Vassbakk

Mandag startet den åtte uker lange rettssaken i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Tiltalte Vassbakk kom inn i rettssalen tre minutter før retten ble satt. Han er kledd i en grå hettegenser og hilste på de ulike aktørene i retten.

På spørsmål fra dommeren nektet han, som ventet, straffskyld for det han er tiltalt for. «Ikke skyldig», sa han tydelig.

Vassbakk nekter enhver befatning med drapet og fastholder forklaringene han ga til politiet i 1995 og 1996, der han blant annet fortalte at han aldri har møtt Tengs.

– Han gruer seg, men ser samtidig frem til å komme i gang, når det først har blitt som det har blitt, sier Vassbakks forsvarer, advokat Stian Kristensen.

Den første rettsdagen er satt av til aktoratet, statsadvokatene Nina Grande og Thale Thomseth, som gjør rede for hvordan påtalemyndigheten ser på saken.

Fetteren kan bli viktig

Statsadvokat Grande beskriver saken som «alle foreldres mareritt».

– Ei jente på 17 år blir brått og brutalt revet bort fra familien sin. Drapet har satt dype spor i familien, i lokalsamfunnet og på han som i sin tid ble dømt for drapet og så frifunnet, sier hun i retten.

– Drapet har vært omtalt i media. Det er skrevet bøker, laget dokumentarer og podkaster. Saken må anses for å være blant de mest omtalte i norske medier.

Dette er Tengs-saken * 17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy 6. mai 1995. Hun var blitt tatt kvelertak på og blitt utsatt for massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført. * Drapsofferets fetter ble to år etterpå pågrepet og senere tiltalt for drapet. Han ble dømt i Karmsund herredsrett (tingretten), men frikjent for straff i Gulating lagmannsrett i 1998. I en sivil straffesak ble han dagen etter frifinnelsen kjent skyldig og dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs' foreldre. * 1. september i fjor pågrep politiet en mann i 50-årene på Haugalandet og siktet ham for drapet på Birgitte. Mannen siktes også for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Denne siste siktelsen frafaller politiet 31. oktober i år. * Nye undersøkelser av DNA-materiale i den 27 år gamle saken peker mot 52-åringen. * 17. oktober i år offentliggjøres tiltalen mot 52-åringen. Den er tatt ut av statsadvokat Nina Grande og lyder på drap etter den gamle straffeloven av 1902, og at det foreligger skjerpende omstendigheter. De skjerpende omstendighetene er foruten den massive volden offeret ble utsatt for, også en voldtekt. * 31. oktober frafaller politiet siktelsen om drap på Tina Jørgensen. * 4. november frifinner Agder lagmannsrett fetteren til Birgitte Tengs i erstatningssaken. * Rettssaken mot 52-åringen starter i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund mandag 7. november * Det er satt av åtte uker til rettssaken. * Den tiltalte 52-åringen har hele tiden opprettholdt at han nekter straffskyld. Kilde: NTB

Under sitt innledningsforedrag bruker Grande tid på å forklare situasjonen rundt Tengs' fetter, som i forrige uke ble endelig renvasket i saken.

– Denne rettssaken gjelder ikke fetteren. Saken mot ham og hvordan tilståelsen kom, må likevel belyses, sier Grande.

TILTALT: Johny Vassbakk (52) ble i oktober tiltalt for drapet på Birgitte Tengs (17). Foto: Privat

Hun påpeker at det allerede under rettssakene i 1997 og 1998 ble stilt spørsmål rundt om tilståelsen kunne være falsk.

– I 1998 begrunnet ikke juryen sin avgjørelse, men vi legger til grunn at juryen konkluderte med at tilståelsen var falsk. Det er ikke noe annet som er logisk, sier hun.

– Vi har notert oss at påtalemyndigheten likevel så sent som i 2001 mente at tilståelsen var ekte. Påtalemyndigheten mente da at det var sannsynlighetsovervekt. Dette ble behandlet av Høyesterett i 2003. Da bestred ikke påtale lenger at fetteren hadde krav på erstatning.

KLAR: Statsadvokat Thale Thomseth ankom retten i god tid før oppstart mandag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Grande påpeker at Tengs' fetter ikke har hatt status som mistenkt på noe tidspunkt i den nye etterforskningen av saken. Likevel har det ikke vært noe spesifikt mål å finne frifinnende bevis for fetteren.

– Etterforskningen har rettet seg mot å finne ut hvem gjerningspersonen er. Hadde nye bevis pekt mot fetteren, hadde man vurdert om saken skulle gjenåpnes. Det skjedde for eksempel i Kristin-saken, men det har ikke skjedd i denne saken.

I stedet har påtalemyndigheten altså tiltalt Vassbakk.

– Påtale mener tiltalte er rett gjerningsperson. I det ligger det en erkjennelse av at påtale tok feil. Slik bevisene ligger i dag, mener vi at fetteren er uskyldig. Det gjelder både avhørsmetodene, at det ikke finnes objektive bevis mot ham, og at det er nye DNA-bevis i saken.

– Ønsker å gi svar

Under innledningsforedraget var aktoratet også tydelige på at de ikke vet hvordan Birgitte Tengs beveget seg til åstedet.

Den siste sikre observasjonen av henne ble trolig gjort i gågata i Kopervik sentrum like etter midnatt. Det ligger drøyt 3,5 kilometer fra åstedet.

Statsadvokat Thomseth viste til et vitne som så Tengs i 00.10-tiden. En politipatrulje oppdaget i 04-tiden blodspor i nærheten av stedet der Tengs ble funnet. De lyste og undersøkte, men oppdaget ikke avdøde.

Påtalemyndigheten legger derfor til grunn at drapet skjedde en gang mellom midnatt og klokken 4. Etterforskningen har undersøkt hvordan 17-åringen kom seg fra gågata til stedet der hun ble funnet.

– Dette er et sentralt spørsmål i etterforskningen. Vi vet ikke hvordan eller hvor Birgitte Tengs møtte gjerningsmannen, sa Thomseth.

AVGJØRES HER: Gjennom mange uker skal Haugaland og Sunnhordland tingrett avgjøre utfallet i Birgitte Tengs-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Flere vitner har fortalt at hun ofte haiket, men at hun også kunne gå. Det er ulike ruter hun i så fall kunne tatt.

På vei inn i rettssalen ga Thomseth korte intervjuer til pressen.

– Dette er andre gangen påtalemyndigheten tiltaler en person for dette drapet. Det står mye på spill. Hvordan ser dere på det?

– Jeg kan godt forstå at man tenker sånn, og selvfølgelig ønsker vi å gi lokalsamfunnet på Karmøy, fetteren og ikke minst foreldrene til Birgitte noen svar. Så vi tar jo det innover oss, sier hun til TV 2.

Foreldrene: – Helt jævlig

John Christian Elden, bistandsadvokat til foreldrene til Birgitte Tengs, snakket med foreldrene like før rettssaken startet.

– Det er vanskelig for dem, og jeg spurte Torger rett før jeg kom hit, og han sa han syns det var jævlig. Det er en beskrivelse som er dekkende for foreldre som har mistet sitt eneste barn, og som 27 år senere må stå i retten og høre saken på nytt, sier Elden til TV 2.

FØLGER SAKEN: Birgitte Tengs' foreldre, Karin og Torger Tengs, er til stede i retten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ifølge Elden forholder ikke foreldrene seg til at den sivilrettslige erstatningsdommen mot Tengs’ fetter ble opphevet fredag,

– Isolert sett har dommen ingen betydning. Det som er spørsmålet, er hva som faktisk har skjedd. Der vil ingen dom være avgjørende, så de vil danne seg sin egen oppfatning etter å ha hørt og sett bevisene.