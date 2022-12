Aktor ber om 17 års fengsel for Johny Vassbakk

Tirsdag morgen begynte aktoratet, ved statsadvokatene Thale Thomseth og Nina Grande, på sin prosedyre.

Her la de frem en omfattende redegjørelse for hvorfor de mener det er grunnlag for å dømme Vassbakk til 17 års fengsel, for drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

På grunn av den lange tiden som har gått siden drapet, er det ifølge påtalemyndigheten ikke grunnlag for å legge ned påstand om forvaring.

Dermed ber de om en tidsbegrenset straff i fengsel.

PROSEDYRE: Aktor i saken, Thale Thomseth ved Rogaland statsadvokatembeter, begynte tirsdag morgen på sin prosedyre. I bakgrunnen sitter hennes kollega, Nina Grande.

Viste til andre kalde saker

Under prosedyren viste aktor Grande til to andre saker som påtalemyndigheten mener har flere likhetstrekk med Tengs-saken.

Både i den såkalte Kristin-saken og i den såkalte Sjøvegan-saken ble det avsagt dom mange år etter at de straffbare forholdene fant sted.

Felles for både Tengs-, Kristin- og Sjøvegan-saken er DNA-funn som følge av at teknologien har blitt langt bedre enn den var tidligere.

I februar 2017 ble en mann dømt til 13 års fengsel for drapet på Kristin Juel Johannessen (12) i 1999.

I april 2019 ble en mann dømt til 17 års fengsel for å ha voldtatt og drept Marie-Louise Bedikstsen (59) i 1998. Også i Sjøvegan-saken ble det lagt vekt på de skjerpende omstendighetene, noe Grande mener har overføringsverdi til denne saken.

17 ÅR: Aktor Nina Grande leste tirsdag opp påstanden i Haugaland og Sunnhordland tingrett. De mener Vassbakk skal dømmes til 17 års fengsel.

Vektla tre ting

Både tiltaltes manglende alibi og lange straffehistorikk er relevant for skyldspørsmålet, mener aktoratet.

Statsadvokatenes aller viktigste poeng er imidlertid et DNA-funn som med all sannsynlighet tilhører tiltalte.

– Påtalemyndigheten finner det bevist at dette er tiltaltes DNA. Vi legger vekt på konklusjonen til de sakkyndige, som uttaler at det en robust og vitenskapelig basis for at sporprøven tilhører ham, sier hun.

Funnet er gjort på offerets strømpebukse, og dersom retten konkluderer med at det havnet der i forbindelse med drapshandlingen – så er sjansen stor for at han blir dømt for drapet.

– På terskelen til voksenlivet

Innledningsvis begynte Thomseth med å minne om at Tengs var ei ung jente med store planer, som stod på terskelen til voksenlivet.

Hun beskriver ei jente som var levende opptatt av musikk, og gledet seg til å studere nettopp dette.

OFFER: Birgitte Tengs ble drept den 6. mai i 1995. Om noen måneder skal retten avgjøre om de mener Johny Vassbakk drepte henne.

– Men slik ble det ikke, da Birgitte brått ble drept, sier Thomseth.

Deretter gikk hun over til å gå detaljert gjennom det de mener retten kan legge til grunn om selve drapshandlingen.

Aktoratets påstand er at gjerningsmannen har dratt offerets strømpebukse ned under angrepet med blodtilsølte fingre, og at det lå et seksuelt motiv til grunn.

– Han må ha tatt et godt tak, og da avsatte han en flekk på strømpebuksen. I flekken, som har fått betegnelsen A-12-F, ble det avsatt blod fra Birgitte Tengs og det vi antar må være epitel fra tiltalte, sier aktor.

Epitelceller er en fellesbetegnelse på celler som vi finner på kroppsoverflater eller i kjertler, for eksempel hudceller.

Slektsgranskning og mutasjon

Det er ikke snakk om en fullstendig DNA-profil, men en YDNA-profil. I utgangspunktet er ikke en slik profil identifiserende i seg selv.

Samtidig har bevisførselen vist at det er lite sannsynlig at det tilhører noen andre. Gjennom et omfattende slektsgranskningsprosjekt har politiet kommet langt i å kunne utelukke andre.

I tillegg er det avdekket en mutasjon, som gjør at sjansen for at YNDA-profilen tilhører noen andre er forsvinnende liten.

Spørsmålet er altså ikke om Vassbakks DNA er funnet på strømpebuksa, men hvordan det havnet der.

Avviser teorier

Vassbakks forsvarere bestrider at Y-kromosomet må ha havnet på offeret i forbindelse med drapshandlingen.

De har anført at det kan ha havnet der via oversmitte, altså at tiltaltes DNA allerede var på offeret da hun kom til åstedet.

Alternativt mener de det kan ha havnet der via kontaminering, som vil si at politiets eller krimteknikeres befatning på åstedet eller andre steder, kan ha ført til at DNAet ble avsatt.

Dette avviser Thomseth.

– Politiet har søkt etter mulige forklaringer som kan avkrefte at DNAet har noe med drapshandlingen å gjøre. Det har vi ikke funnet, sier hun.

FORSVARET: Johny Vassbakks forsvarere avviser at YNDA-profilen er handlingsrelevant. Dette vil de redegjøre for på onsdag.

Aktor mener forsvarernes teorier er en konstruert tvil. Ifølge Thomseth har den omfattende bevisførselen i den syv uker lange rettssaken gjort at retten trygt kan se bort fra disse teoriene.

– Lå lenge ute

Forsvarerne har også pekt på at de mener det er påfallende at det ikke er funnet mer enn kun én kjønnsmarkør.

Thomseth på sin side, mener det ikke er overraskende i det hele tatt.

– I 1995 var DNA i sin spede begynnelse. Man kunne kun forvente resultater på blod, sæd og spytt. Man så ikke etter epitel, sier hun.

Statsadvokaten trekker også frem den lange tiden avdøde ble liggende på åstedet.

– Birgitte ble funnet utendørs. Hun ble drept et sted mellom midnatt og klokken 04.00 på natten. Hun ble ikke fraktet bort før klokken 19.00 kvelden etter.

– Vond lesing

I tillegg tok statsadvokatene for seg de andre forholdene de mener støtter opp under DNA-beviset.

Det dreier seg i stor grad om tiltaltes livssituasjon i 1995. De mener han var inne i «en dårlig periode i dette tidsrommet».

Også forholdene han ble dømt for på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet ble trukket frem.

Aktoratet redegjorde også for hvorfor de mener syv uidentifiserte hårstrå ikke gir grunnlag for tvil og hvorfor de andre kandidatene som har blitt trukket frem, ikke kan ha stått bak drapet.

ÅSTED: På denne veien ble Birgitte Tengs drept i 1995. Tidligere under hovedforhandlingen var rettens aktører på befaring på åstedet.

Det finnes ikke tekniske beviser mot dem, de har alibi for store deler av kvelden og i motsetning til Vassbakk har de ikke relevant straffehistorikk, mener Thomseth.

Det ble også brukt tid på å understreke at fetteren, som i sin tid tilstod drapet, ikke kan ha gjort det han ble tiltalt, dømt og frikjent for på 1990-tallet.

Om tilståelsen sier Thomseth:

– Det er vond lesing og kan høres overbevisende ut hvis man er ukjent med at dette er fiksjon. For det er det det er, sier hun, og fortsetter:

– Det er en bearbeidet versjonen av filmmanuset fetteren ble bedt av politiet om å skrive. Fortellingen om drapshendelsen var en oppdiktet historie hvor politiet spilte en stor rolle.

Snart i mål

Onsdag skal forsvarerne holde sin prosedyre. Dette blir det siste som skjer i rettssaken, som nå har pågått siden begynnelsen av november.

Forsvarerne til Vassbakk, som nekter straffskyld, vil sannsynligvis anføre det motsatte av aktoratet.

De mener påtalemyndigheten ikke har lyktes i å bevise at YDNA-et er såkalt handlingsrelevant.

Etter at prosedyrene er over skal retten trekke seg tilbake. Det er ventet at det vil kunne foreligge en dom rundt månedsskiftet februar/mars.

Uansett utfall er det ventet en ankeforhandling. Den er allerede forhåndsberammet i Gulating lagmannsrett. høsten 2023.