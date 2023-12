Aksjonerte utenfor Burger King og Starbucks

ØNSKER BOIKOTT: Ahmad Shah Omari demonstrerer utenfor Burger King på Oslo S. Foto: Per Haugen / TV 2

13.000 var til stede under en Gaza-demonstrasjon i Oslo lørdag. Etterpå samlet flere seg på Oslo S.

Demonstrasjoner over hele landet:

Lørdag var det demonstrasjoner for fred i Gaza over hele Norge. Over 100 organisasjoner og partier står bak markeringene.

De fleste markeringene startet klokka 13, som den i Oslo utenfor Stortinget.

Demonstrantene hadde tre krav: Stopp drapene på barn og sivile i Gaza, forsvar folkeretten og løslate sivile gisler og vilkårlig fengslede.

STOR FOLKEMENGDE: Politiet anslår at det var rundt 13.000 til stede utenfor Stortinget lørdag. Foto: Yngve Drangsholt / TV 2

Det var svært tett med folk da TV 2 var til stede under demonstrasjonen på Eidsvolls plass.

Politiet anslår at det var rundt 13.000 til stede utenfor Stortinget lørdag. Demonstrasjonen ble avsluttet litt før klokka 14.

«Shame on you!»

I 15.30-tiden meldte politiet at flere demonstranter hadde gått inn på Oslo S og Byporten kjøpesenter, for å vise mishagsytringer mot utvalgte butikker.

– Det er ingen fysiske utfordringer, kun verbale uttrykk, forklarer operasjonsleder Sven Martin Ege i Oslo politidistrikt.

ØNSKER BOIKOTT: En stor folkemengde utenfor Burger King krever at kjeden boikottes. Foto: Maren Rise

Utenfor Burger King på Oslo S, sto det i 15.50-tiden en stor folkemengde som ropte «Shame on you!» og oppfordret til at Burger King boikottes.

– Vi er her for å boikotte både Starbucks og Burger King. De er fra Israel, så vi prøver å boikotte dem. Burger King er en kjede lansert fra Israel og det samme gjelder Starbucks, sier Ahmad Shah Omari til TV 2.

– Halvparten er her og de andre er rundt omkring andre steder, blant annet Karl Johans gate, forteller han.

Det er ikke meldt om bråk noen steder i Oslo i forbindelse med demonstrasjonene.

– Toget fra Eidsvold plass gikk til Operataket. Det gikk veldig greit. Da det løste seg opp der, var det en del som gikk hit til Oslo S og noen gikk videre til Oslo City, sier innsatsleder Svein Aril Jørundsand.

– Det vi har hatt frem til nå, er roping og at de henger opp flagg. Vi har ikke hatt noen ødeleggelser eller noe hærverk, legger han til.

Samtidig som demonstrasjonen startet, meldte Wall Street Journal og Axios at Israel og Qatar har gisselsamtaler i Norge.



MYE FOLK: Det er mye politi og folk til stede lørdag. Foto: Yngve Drangsholt / TV 2

– Tydelig beskjed

Safwat Yousef er selv fra Gaza og var til stede under demonstrasjonen lørdag.

– De som lever i Gaza er mennesker, ikke tall. Jeg mener Israel ikke tar hensyn til menneskerettighetene i denne krigen, sier han.

– Vi lever i 2023. De må stoppe det nå, sier han også.

Han tror Norge og andre europeiske land gjør en hel del i diplomatiet for å legge press på våpenhvile, men han mener NATO-land må ta et enda tydeligere standpunkt i krigen.

– Det er et tydelig beskjed at så mange er her i dag. Vi er alle mennesker, sier Yousef.

LIDELSER: Safwat Yousef mener at så mange oppmøtte viser at folk i Norge bryr seg. Foto: Per Haugen / TV 2

Flere politikere var også til stede lørdag. Blant dem Venstre-politiker Abid Raja, som var sammen med kona Nadia Ansar.

– Vi er her for å vise solidaritet med det palestinske folk og ta avstand fra krigen og brutaliteten som pågår. Det ble begått terrorangrep mot israelske borgere, men det Israel gjør nå mot befolkningen i Gaza, er statlig terrorisme og det må det bli helt slutt på, sier Raja.

– Det er river i hjertet å se så mange barn bli drept i krig. Barn er barn, mennesker er mennesker. Uavhengig av religion og opphav har barn rett til trygghet og sikkerhet, sier Nadia Ansar.

Raja sier at det store oppmøte viser at nordmenn og folk i Norge ikke er likegyldige til det som skjer i Gaza.

– Folk i Norge ser er brutaliteten og viser solidaritet og støtte. Det gir også et ekstra press på regjeringen at de må agere og få den stanset, sier han.

OPPMØTE: Det er mange organisasjoner som står bak markeringen lørdag. Foto: Per Haugen / TV 2

X-faktoren

Innsatsleder Svein Aril Jørundsand sa TV 2 rundt kl. 13.30 lørdag at de hadde god kontroll under demonstrasjonen.



– Vi har på både synlig og ikke synlige politiressurser til stede. Hele Eidsvolls plass er full av mennesker, og det står folk helt opp til Egertorget, sa han.

FLYTTET SEG: Demonstrantene flyttet seg mot Jernbanetorget etter å ha vært utenfor Stortinget. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt sa i forkant av demonstrasjonen at de etter hvert har fått en del erfaringer med denne typen markeringer.



Ved en tidligere markering har det vært opp til 9000 til stede.

OPPMØTE: Det er rundt 13.000 til stede under demonstrasjonen i Oslos gater lørdag. Foto: Annika Byrde / NTB

– Hvordan har dere forberedt dere?



– Vi legger til rette for at markeringen skal skje i fredelige former. Det har stort sett alltid gjort det, sa Grøttum og fortsatte:

– Men vi er spente på om det kommer aktører som skal lage uro. Vi har ikke noen informasjon om at det skal skje, men vi er klare til å håndtere det dersom det skjer.

Det samme sier også innsatslederen under demonstrasjonen.

Grøttum sier at de ikke har kalt inn ekstra politifolk fra andre politidistrikt.

– Det vi ikke vet, er om det er grupperinger som går til Oslo S eller andre steder i etterkant av demonstrasjonen. Det er det som er X-faktoren i dag. Skjer det, håndterer vi det der og da, sa Grøttum.



NORD: Flere har møtt opp flere steder i landet. Her fra Tromsø. Foto: Markus Furnes / TV 2

– Må stoppe

Leder Line Khateeb i Palestinakomiteen sier til Klassekampen at «uansett politisk farge mener nesten alle i Norge at bombingen av folk i Gaza må stoppe».

– Kravene er brede og formulert slik at organisasjoner som ikke ønsker å være politiske kan tilslutte seg. Vi mener det er viktig å få visst at støtten til palestinerne er enorm i Norge, sier Khateeb.

Etter mer enn to måneder med krig er situasjonen for sivile på Gazastripen katastrofal. Ifølge FN er rundt 18.000 palestinere drept, over 70 prosent av dem er kvinner og barn, melder NTB.