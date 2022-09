Aksjonerte mot gammel Fjord1-ferge på vei over Atlanteren. Hadde ulovlige meksikanere om bord

Mandag la bilfergen fra kai i Kristiansund.

Tre uker skulle det ta, å seile den gamle Fjord1-fergen MS «Rauma» over Atlanteren til nye eiere i Mexico.

Men seilasen møtte allerede «skjær i sjøen» på dag to.

Bilfergen ble i fjor solgt til et meksikansk transportselskap via skipsmeglerselskapet J. Gran & Co As.

MS "Rauma" har trafikkert samband - og solgt sveler - på Nordmøre i mange år. Nå skal den til Mexico. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Salget gikk ryddig og greit for seg, og selskapet gjorde 100 prosent opp for seg. De overtok papirene og båten ble slettet fra Norsk flagg, sier skipsmegler Truls Strandheim i J Gran & Co As.

Hanket inn av Kystvakta

Bilfergen MS «Rauma» ble bygget i 1988 og har plass til 87 personbiler. Fergen er en av flere båter som Fjord1 de siste årene har kvittet seg med, i arbeidet med å gjøre flåten mer miljøvennlig.

Etter flere måneder til kai i Kristiansund, la den fra kai mandag.

Tirsdag ble skipet stoppet av Kystvakten utenfor Fedje, nord for Bergen.

– KV «Tor» gjennomførte tirsdag formiddag en kontroll av det utenlandsk registrerte skipet «Rauma» på vegner av Sjøfartsdirektoratet.

Det sier talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Marius Vågenes Villanger til TV 2.

– På bakgrunn av denne kontrollen ble det besluttet at det var grunnlag for en utvidet kontroll til land i Bergen, sier han.

Ulovlig mannskap

Onsdag morgen gjennomførte grensepolitiet i Bergen kontroll på skipet som nå ligger til kai i sentrum.

– Jeg kan bekrefte at grensekontrollen har vært der i morgentimene, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Eivind Hellesund.

Om bord i fergen - som snart skulle være på vei over verdens nest største hav - fant politiet flere meksikanere som ikke hadde papirene i orden.

– Det gjaldt ikke alt mannskapet, men flere av de, sier Hellesund.

– De har fått pålegg om å reise ut av landet umiddelbart.

MS "Rauma", som her ligger til kai på Jekteviken i Bergen, er kjøpt av et meksikansk transportfirma. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Seks personer

Nils Petter Kjeilen, avsnittsleder på grenseseksjonen i Vest politidistrikt, sier det skal være snakk om seks personer.

– Dette fartøyet har vært kontrollert tidligere, noen uker tilbake. Kontrollen viste at deler av mannskapet da hadde oppholdt seg for lenge i Norge, sier Kjeilen.

De seks i mannskapet er sjømenn, og har fått frist til i morgen for å forlate Norge og Schengen.

– Ingen er anmeldt, men beskjeden er nå gjentatt, sier Kjeilen.