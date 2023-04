Aftonbladet: Siktede sier han snakket til kvinnen i fryseren

Nordmannen, som er siktet for drapet på sin samboer i Årjäng, har i samtaler med svensk kriminalomsorg sagt at han snakket med liket, ifølge Aftonbladet.

ØDE: Det har ikke vært vanskelig for den siktede nordmannen (innfelt) å holde seg for seg selv i det avsidesliggende huset i Värmland. Foto: Politiet / Simen Askjer, TV 2

Den svenske avisen skriver at det nylig er gjennomført en personundersøkelse av 56-åringen.

I samtaler med Kriminalvården, som er den svenske kriminalomsorgen, har han angivelig vært åpen om sitt langvarige alkoholmisbruk. Han har også brukt narkotika.

Alkoholproblemene har eskalert etter at samboeren, en norsk kvinne, og deres felles hund døde.

Vurderer undersøkelse

Mannen forteller samtidig at han flere ganger har snakket med sin avdøde samboer mens hun lå i fryseren, ifølge Aftonbladet.

Nordmannens forsvarer, advokat Stefan Liliebäck, ønsker ikke å kommentere disse opplysningene overfor TV 2.

AVSPERRET: Det var strengt vakthold i området i dagene etter funnet av kvinnen i fryseboksen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Personutredningen er klar, men det kan bli aktuelt at han skal undergå en rettspsykiatrisk undersøkelse. Det er ikke besluttet ennå, sier Liliebäck.

Han er kritisk til at nordmannen fortsatt sitter fengslet med fulle restriksjoner, som innebærer at han ikke får kommunisere med andre, lese aviser eller se på TV.

– Jeg mener det er feil at han skal sitte på fulle restriksjoner i forhold til lovbrudd han har erkjent, sier Liliebäck.

Nordmannen er siktet både for drap og likskjending, men nekter straffskyld for å ha drept henne. Det er likskjendingen, som han har erkjent, som er grunnlaget for varetektsfengslingen.

TAUS: Siktedes forsvarer, advokat Stefan Liliebäck, ønsker ikke å kommentere personundersøkelsen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Han er ikke fengslet for drap, så da mener jeg det blir feil med fulle restriksjoner.

Värmlands tingrett kommer med en avgjørelse knyttet til isolasjon av mannen i løpet av mandag eller tirsdag denne uken.

Tøff oppvekst

Det norske paret flyttet til Årjäng i Sverige i 2009. De bosatte seg i et lite, rødt hus langt inne i skogen.

Da kvinnen ble funnet død i fryseboksen i forrige måned, hadde hun vært savnet i flere år.

I personundersøkelsen av siktede fremkommer det også at han beskriver sin egen oppvekst i Norge som tøff.

TV 2 har tidligere fortalt om mannens bakgrunn, som preges av kriminalitet. Blant annet er den siktede mannen straffedømt for svært brutale voldtekter.