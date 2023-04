Afterski-billetter går for blodpris

TRADISJON: For mange er afterski i påska en fast tradisjon. Her fra Stavkroa i Hemsedal. Foto: Sjur Kristian Gimmestad

«Vi tar en pinne for Hemsedal!»

«Bånnski!»

«Ta på raske briller!»

Dette er bare noen klassikerne som i disse dager ljomer ut fra høyttalere i den norske fjellheimen.

Å dra på afterski er en fast tradisjon for mange, og særlig i påsken.

Men det kan fort bli en svindyr affære.

TV 2 har tatt runden til de største aktørene for å sjekke prisen. Der finner man billetter fra alt mellom 250 til 10.000 kroner.

10.000 kroner

Hovden skisenter i Agder arrangerer flere store konserter de kommende dagene, med artister som Beathoven, Roc Boyz og Morten Abel.

ALT KLART: Ann Toril Briksdal ved Hovden skisenter sier de er klar for å ta imot folk i påska. Foto: Privat

– På dagene hvor vi har slike artister, er vi nødt til å ta inngang for å dekke artisten, og alt det medfører, sier konsernsjef i Hovden Alpin Resort, Ann Toril Briksdal til TV 2.

Deres dyreste pakke koster 10.000 kroner. Den inkluderer inngang og bord til konsert for åtte personer, inngang til nattklubb, samt to øl til hver.

– For de som er interessert i denne typen konsert og artister, så er det marked for det, sier hun.

Briksdal sier at deres ambisjon er å få inn nok penger på billettsalg, til å dekke kostnadene konsertene medfører.

– Klarer vi å gå i null, så er vi fornøyd.

Priser på afterski Her er et utvalg priser på afterski i påsken: Hafjell Gaiastova påskefestival: Torsdagspass: Ordinær 535 kroner / Vip 1045 kroner Fredagspass: Ordinær 430 kroner / Vip 1045 Lørdagspass: Ordinær 635 kroner / Vip 1045 Festivalpass: Ordinær 1045 kroer / Vip 2575 kroner Lodgen Easter Festival: Torsdagspass: 18 år: 420 kroner / 20 år 520 kroner Fredagspass: 18 år 525 kroner / 20 år 625 kroner Lørdagspass: 18 år 425 kroner / 20 år 525 kroner Festivalpass: 18 år 934 kroner / 20 år 94 kroner Hemsedal All in easter, onsdag, torsdag, fredag og lørdag på Stavkroa: Early Bird Golden Ticket / 1800 kroner - Utsolgt Golden Ticket / 2250 kroner - Utsolgt Platinum Ticket / 3990 kroner Dagspass: Onsdag: 650 kroner Lørdag: 895 kroner Skistua Påskival 2023: Earlybird Påskivalbånd / 995 kroner - Utsolgt Påskivalbånd / 1295 kroner Earlybird 2 Påskivalbånd - 1095 kroner - Utsolgt Oppdal Rockoss Afterski - Oppdal Staysman Påskeaften 2023 / 578 kroner Staysman Påskeaften VIP / 1039 kroner Afterski - inngang alle dager / 1480 kroner - Utsolgt Afterski skjærtorsdag - påskeaften / 1179 kroner - Utsolgt Afterski Langfredag og påskeaften / 879 kroner - Utsolgt Hovden Påskebrisen 2023, påskeaften: Ordinær billett - 500 kroner Vip pakke, utendørs afterski + Afterparty + bord for åtte ute. Denne pakken gir tilgang til bord ute på konsert og 16 øl / 10.000 kroner Full pakke utendørs, Afterski + Afterparty - 650 kroner - Utsolgt Vip pakke utendørs, afterski + afterparty + bord for åtte. Gir tilgang til Offpiste hele dagen, både inne og ute. Bord ute på konsert til åtte personer og 16 øl - 7920 kroner. Trysil Laaven: Har kun drop-in og førstemann til mølla. Priser mellom 250 og 900 kroner for inngang.

– Tapte mye penger

På Gaiastova på Hafjell arrangerer de i år en påskefestival over tre dager.

Dermed må folk for første gang betale for å komme inn på afterski.

– I fjor hadde vi gratis inngang, og det tapte vi mye penger på, sier daglig leder Steffen Eggesvik til TV 2.

Han understreker at hans ønske er at det skal være mest mulig positivt og enkelt å komme innom på afterski.

STEMNING: Daglig leder på Gaiastova på Hafjell beskriver påska som årets soleklare høydepunkt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Derfor har vi ikke tatt betalt for inngang tidligere. Men nå er vi nødt til det, for å ha mulighet for å gjennomføre dette arrangementet.

Tre dagers festival

I løpet av de tre dagene kommer artister som Freddy Kalas, Broiler og Carina Dahl på besøk.

– Det koster 1000 kroner for et festivalpass. Da får du åtte timer med underholdning, og masse artister.

Han viser til at én konsert med enkelte av artistene som står på scenen under festivalen vanligvis kan koste mellom 600-1000 kroner.

– Da synes jeg ikke det er riktig å si at det er dyrt, sier Eggesvik.

40.000 flasker

Gaiastovas daglige leder mener folk absolutt er villige til å betale for festivalen.

– Det er en fantastisk stemning, som er helt unik i påska.

Et annen populær fjelldestinasjon i påska er Trysil. Men skal du på afterski på utestedet Laaven, gjelder det å være førstemann til mølla.

– Vi ser at du har en helt grei dag på jobb

– Vi tilbyr kun drop-in, sier daglig leder Tommy Åsheim til TV 2.

Prisen for afterski er 250 kroner, opplyser han.

– Vi har 40.000 flasker på lager, og 6000 liter med øl i tanken. Vi gleder oss til å levere folk sin livs opplevelse i påsken, sier Åsheim.

– Trist

At det meste har blitt dyrere, er noe nordmenn flest har merket godt det siste året.

Hos Røde Kors opplever de rekordpågang av folk som søker om tilbud til gratis påskeferie.

– I år ser vi at vi får søknader fra familier som ikke har bedt om hjelp fra oss tidligere, sier leder av landsråd omsorg i Røde Kors, Pernille Lemming.

Hun reagerer på prisene enkelte steder opererer med i påskeferien.

– Det som er trist, er at det blir en forskjell. Det er en utfordring at ting er blitt så dyrt, sier Lemming til TV 2.

Røde Kors er tydelig på at dette er med på å skape utenforskap.

– De fleste, spesielt de voksne, blir ganske fortvilet.