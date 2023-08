«Æ»-grep overrasker: – Veldig tungvint

I matbutikkenes fordelsprogrammer kan det være penger å spare, men det forutsetter at du bruker dem riktig.

Utenfor Rema 1000 på Sørenga i Oslo, møter TV 2 ti personer som bruker kjeden sitt fordelsprogram, «Æ».

Hele ni av disse forteller at de ikke visste om det nødvendige grepet som må gjøres i appen ukentlig.

For å kunne benytte deg av dine personlige tilbud, må du nemlig gå inn i appen hver uke, og sveipe for å aktivere dem.

MÅ AKTIVERES: For å få maksimalt ut av «Æ», må du aktivere tilbudene hver uke. Foto: Christian Christensen / TV 2

Gjør du ikke dette, får du kun den faste ti prosent rabatten på frukt og grønnsaker.

– Vi ønsker at kundene våre skal være aktivt inne i Æ slik at de får med seg alle fordelene, sier Øistein Burøy Olsen, leder for digitale kundeopplevelser i Rema 1000.

– Veldig tungvint

En av «Æ»-brukerne TV 2 møter, er Abdi Fatah. Han har aldri hørt om at han må inn i appen for å aktivere tilbudene.

– Det er veldig tungvint. Det burde gå automatisk, sier han.

SPAREGREP: Abdi Fatah forteller at han skal dele «trikset» med venner og kjente. Foto: Christian Christensen / TV 2

Det samme mener Krisztian Bernath.

– Det er litt dumt at det ikke kommer automatisk, men det er sikkert en grunn til det. Hvis du åpner appen hver uke, så tjener de sikkert på det, sier han.

AUTOMATISK: Krisztian Bernath mener tilbudene burde aktiveres automatisk. Foto: Christian Christensen / TV 2

Også Henning Lund er overrasket over at man må gå inn i appen, noe han forteller at han sjelden gjør.

– Det synes jeg var rart. Det hender jeg får noen varslinger og går inn i appen, men ikke ofte, sier Lund.

RART: Henning Lund synes det er rart at man selv må aktivere «Æ»-tilbudene. Foto: Christian Christensen / TV 2

Kun én av «Æ»-brukerne TV 2 snakker med, er klar over at man må inn og sveipe ukentlig.

Hun vil ikke siteres med navn, men forteller at hun alltid har vært tilbudsbevisst, og dermed har fått det med seg.

Mål om lojalitet

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, forteller at dagligvarekjedenes kundeprogrammer har som formål å få kundene til å holde seg lojale til kjeden.

– Da er det klart at Rema 1000, i dette tilfellet, må sørge for at kundene enkelt får tilbudene sine, sier Iversen til TV 2.

Han mener det beste for forbrukeren ville vært at tilbudene ble aktivert av seg selv.

– Det regner de jo med at man gjør. «Æ»-appen fremstår som veldig moderne, så man tenker at den trenger lite involvering, sier Iversen.

KRITISK: Thomas Iversen, jurist og seniorrådgiver i Forbrukerrådet, mener Rema 1000 bør sørge for at «Æ»-brukerne enkelt får tilbudene sine. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Mer penger i kassa

Iversen mener TV 2s uformelle statistikk tyder på at Rema 1000 ikke har gitt ut god nok informasjon til app-brukerne.



– Hvis appen kan gi push-varsel så bør den gjøre det, men det enkleste er at kunden får de personlige rabattene uten å gå inn, sier han.

– Hvorfor tror du Rema 1000 gjør det på denne måten?

– Det er en åpenbar økonomisk fordel der. Hvis en kunde som har rett på en rabatt ikke får den, så er det mer penger i kassa til Rema, sier Iversen.

Han mener imidlertid at det på lenger sikt kan svekke lojaliteten til kundene.

– Liten justering

TV 2 har spurt Rema 100 hva de tenker om at ni av ti spurte «Æ»-brukere ikke visste om aktiveringen.

– Vi har over to millioner Æ-brukere og det kan være at ikke alle som bruker appen har lagt merke til dette, fordi de allerede er vant med å titte på sine Personlige Priskutt hver uke, sier Øistein Burøy Olsen, leder for digitale kundeopplevelser, i en e-post til TV 2.

– Dette er en liten justering, og aktiveringen skjer automatisk når man ser på sine Personlige Priskutt i appen.

Olsen sier «Æ» er lagt opp på denne måten fordi de ønsker at kundene skal være aktive i appen.

– Vi vet at de kundene som er mest aktive i Æ, er de som sparer mest hver uke, fordi de har oversikt over hva de faktisk får priskutt på, sier han.

SPARER MEST: Rema 1000 mener de kundene som bruker «Æ»-appen mest aktivt, er de som sparer mest. Foto: Christian Christensen / TV 2

Benekter at det er tungvint

– Flere TV 2 har snakket med mener det er tungvint å måtte gå inn hver uke. Kan dere skjønne det?

– Æ-appen skal være svært enkel å bruke, og for de som har smarttelefon er det enkelt å gå inn å se hva de får priskutt på hver uke, sier Olsen.

Han legger til at kunder uten smarttelefon kan bestille et plastkort i stedet for appen, hvor de får alle fordelene uten å måtte aktivere tilbud.

– Dere reklamerer med at «Æ kutter prisen rett i kassa». Tenker dere det kan være misvisende når man faktisk må følge med selv og være aktiv i appen ukentlig?

– Nei, det er ikke misvisende. Du kan fremdeles nyte godt av Æ selv om du ikke aktiverer dine personlig priskutt ukentlig. Men det lønner seg å være aktiv i appen, og følge med på hvilke priskutt du får.