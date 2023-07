Advokat: – Gud hjelpe meg!

RUNDJULING: Advokaten kan ikke tro at politimannen ble frikjent i retten fredag. Foto: Politiet

Advokat Marius Dietrichson er sjokkert over frikjennelsen i politivoldssaken fra Kongsberg. Nå håper han den blir anket.

– Gud hjelpe meg! Ble han virkelig frifunnet?



Det er advokat Marius Dietrichsons første reaksjon etter å ha lest dommen mot politimannen som var tiltalt for vold mot Kevin Simensen (27). Dietrichson er leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen.

SJOKKERT: Advokat Marius Dietrichson er mildt sagt overrasket over frifinnelsen av politmannen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Den dommen bør ankes, gitt videoen i saken. Sivilisten står med hendene i lommen og blir slengt i bakken og gitt rundjuling. Sivilisten slår aldri politimannen tilbake, men likevel fortsetter politimannen å slå han, han blir gasset, og til slutt slått med politiet batong, som er en lang jernkølle. Den slår han mot ulike deler av kroppen, og så mot hodet. Det siste er ulovlig fordi det er potensielt dødelig. Mens andre politifolk holder sivilisten nede fortsetter han å slå med jernkølla.



– Og for dette blir han frifunnet? Det er ikke til å forstå.

– Politiet er avhengig av tillit

Dietrichson sier at en politipatrulje, hvor den ene gir rundjuling til en sivilist, mens resten av patruljen ødelegger bevis eller skriver falske rapporter, er et anslag mot selve rettsordenen.



– Politiet er selv tjent med å komme dette til livs, fordi borgerne vil miste tillit til politiet. Rettsvesenet må vise at de tar dette på alvor, derfor bør den ankes.



Han sier også at karakteristikkene som blir brukt til å beskrive tiltalte og fornærmede i dommen er et svært uvanlig grep i retten.

– Jeg ser at politimannen av retten beskrives som en ansvarsfull og sindig person, mens for sivilisten som blir slått ned blir brukt uttrykk som «cocky» og kokainhode.



– Om påtalemyndigheten mener denne begrepsbruken henger sammen med at politimannen er politi, og at retten har hatt en beskyttende hånd over han, så må dommen ankes. Fordi den er gal.



Han understreker at politiet er helt avhengig av at folk har tillit til de, og at slike overtramp slås ned på.

– Det er ikke lett å forstå dommen når vi har et kamera som har filmet hele hendelsen.