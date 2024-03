Advokat advarer: – Betyr ikke at han er en våpengal mann

– Jeg vet at folk har vært opptatt av dette med våpen når det gjelder siktede, og det reagerer jeg på, sier advokat Sidsel Katralen til TV 2.

Det er to dager siden hennes klient, en 59 år gammel mann, ble siktet for drapet på kona Ingunn (53) og deres to felles barn Sander (22) og Signe (18).

Våpen i sosiale medier

Drapene har rystet lokalsamfunnet på Torpo i Ål. Både forsvarer, politiet og ordføreren i Ål har tatt et oppgjør med rykteflommen som har oppstått etter drapene.

DREPT: Ingunn Slaatten (53) og hennes to barn Sander Slaatten (22) og Signe Slaatten (18) ble skutt i sitt eget hjem på Torpo natt til lørdag 23. mars. Foto: Privat

Katralen forteller at flere blant annet har bemerket seg tobarnfarens forhold til våpen.

– Her oppe i Hallingdal jakter man. Det er ingenting ut ifra det objektive vi ser på Facebook eller andre steder, som indikerer at han er en våpengal mann. Overhodet ikke, sier Katralen.

På siktedes Facebook-profil er mannen avbildet med jaktvåpen.

I tillegg har han lagt ut et bilde med et sitat fra andre verdenskrig som lyder «visst fanden skal det skytes med skarpt». Sitatet stammer fra den norske offiseren Birger Eriksen da det tyske krigsskipet «Blücher» ble oppdaget på vei innover Oslofjorden morgenen 9. april 1940.

– Det er en uttalelse fra 1940 da Norge ble invadert. Det betyr ikke at han er en våpengal mann, sier Katralen.

Opptatt av ettermæle

Politiet har tatt kontroll på det de mener er drapsvåpenet, og samtidig uttalt at de har gjort beslag i flere lovlig registrerte våpen.



De mener mannen tok sitt eget liv etter å ha skutt og drept familien mens de lå og sov natt til lørdag.

UNDERSØKELSER: Tirsdag hentet politiet søpla fra huset der drapene skjedde. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Som forsvarer til en død mann er Katralen først og fremst opptatt av hans ettermæle. Nå vil hun advare mot å lese noe ut av Facebook-funn.

– Det er brukt skytevåpen i den tragiske hendelsen, men det er ingen sammenheng mellom hans interesse for jakt og de drapene som har blitt begått. Han hadde mange andre interesser også, sier hun.

– Var glad i familien sin

Slik hun forstår det, var den antatte gjerningsmannen blant annet engasjert i nærmiljøet i Torpo. TV 2 har tidligere omtalt at han var aktiv i det lokale idrettslaget.

– Men kan også lese ut av Facebook at han var glad i familien sin og at han var glad i Torpo, sier Katralen.

ADVARER: For advokat Sidsel Katralen er det viktig at ryktespredningen stoppes. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Han har begått en av de mest alvorlige forbrytelsene man kan begå, mot sin egen familie. Har du forståelse for at folk synes det er vanskelig å forstå?



– Ja, det har jeg, for det er en vanvittig gjerning å gjøre. For meg er det likevel helt sentralt at hans ettermæle blir riktig.

– Ikke stor del av etterforskningen

Onsdag sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til TV 2 at spor på sosiale medier ikke er en stor del av etterforskningen.

– Det er helt naturlig i disse dager at man innhenter opplysninger fra sosiale medier fra både de avdøde og siktede, uten at det er en stor greie i denne saken, sier hun.

HOLDT ÅPENT: Torpo skole, der Ingunn Slaatten (53) jobbet som lærer, ligger bare et steinkast fra familiens hus. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Katralen tror politiet vil finne en årsakssammenheng i etterforskningen av drapene.

– Hva gjør at du tror det?

– Jeg tenker at etterforskningen sakte, men sikkert avdekker ting i saken. Det er ikke en sensasjonell forklaring her, men man kan se for seg at man etterforsker små lag i enhver familie som kanskje kan gi oss svar.

Det håper også politiet.

– Vi håper å kunne gi noen svar og at vi kan finne mer ut av bakenforliggende årsaker. Men per nå har vi ikke klart svar på det, sier Svane Mathiassen.