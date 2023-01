Advarte samboeren: «Atle begynner å gå over streken»

TV 2 har fått innsyn i avhørene som har blitt gjort i forbindelse med Oslo-politiets etterforskning av rasismeanklagene mot komiker Atle Antonsen i høst.

Bakgrunnen for avhørene var at samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali anmeldte Atle Antonsen for hatefulle ytringer etter en hendelse på Bar Boca i Oslo den 23. oktober i fjor.

Antonsen sa blant annet til Ali at «du er for mørkhudet til å være her», ifølge Ali og flere vitner på stedet.

Selv har han offentlig beklaget og betegnet det hele som et dårlig forsøk på humor.

Komikerpar avhørt

Blant de som er avhørt i saken, er komikerparet Maria Stavang (27) og Magnus Devold (36). Begge er oppført som vitner.

I avhør over telefon med Oslo-politiet forteller Stavang at hun hadde vært i et annet selskap tidligere på kvelden 23. oktober i 2022.

Sammen med flere venner, hadde de dratt videre til utestedet Elsker i Oslo.

KOMIKERPAR: Både Magnus Devold og Maria Stavang ble avhørt i forbindelse med rasismeanklagene mot Atle Antonsen. Her avbildet på Gullruten i fjor. Foto: Bjørnar Morønning / NTB Scanpix

Da klokken nærmet seg to på natta, bestemte hun seg for å kontakte samboeren, Magnus Devold, for å høre hvor han var. Han svarte ikke da hun ringte, men de startet en meldingsutveksling.

Ifølge Stavang, skrev Devold til henne at Atle Antonsen begynte å bli full. Han skrev at komikerkollegaen hadde snakket varmt om Stavang i en halvtime i strekk om «hvor god og rå du er».

Både Stavang og Devold kjente Antonsen fra før. De har begge blant annet vært med i TV-programmet «Kongen Befaler», som tidligere ble ledet av Antonsen.

Ble advart på melding

Etter hvert endret tonen seg i meldingsutvekslingen mellom kjæresteparet. Devold skrev han snart ville dra hjem, fordi «Atle begynner å gå over streken». Meldingen ble sendt kl. 02:48.

Da Stavang åpner denne meldingen var hun allerede rett utenfor Bar Boca. Hun gikk likevel inn for å møte samboeren.

BAR BOCA: Det fantes ikke videoovervåkning på Bar Boca den aktuelle kvelden. Foto: Per Haugen / TV 2

Inne i baren så hun Antonsen, og forklarer i avhøret at hun aldri har sett ham så full før. Hun forteller at hun opplevde at det var en spent stemning i baren, og oppfattet at Ali var opprørt.

Ifølge forklaringen til Ali og andre vitner, kom Stavang inn i baren mens situasjonen allerede var i gang.

Magnus Devold forklarer i sitt avhør at han angrer på at han ikke grep inn da da Antonsen hevet stemmen mot Ali. Han forklarer at han synes den rasistiske kommentaren fra Atle kom ut av det blå, og at han ikke rakk å reagere.

Han forklarer videre at Antonsen var svært full. På spørsmål om hvordan han ville beskrevet tilstanden, sier han at «han lo mye, var ufokusert og svømmende».

Henlagt av Riksadvokaten

Straffesaken mot Antonsen ble henlagt av Oslo statsadvokatembeter i november.

«Det må finnes bevist at han har handlet med den nødvendige grad av skyld, ved at han forsettlig eller grovt uaktsomt har forhånet Ali», skrev statsadvokat Ingelin Hauge.

Hun vurderte det slik at ytringen ikke er kvalifisert krenkende i den sammenhengen den er fremsatt.

Av dokumentene som TV 2 har fått innsyn i, fremgår det at han var siktet både for en hatefull ytring og for hensynsløs atferd.

ANMELDTE: Forfatter og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali (25) politianmeldte Atle Antonsen (53) etter hendelsen i høst. Saken er nå henlagt. Foto: Lise Åserud / NTB

Antirasistisk senter påklaget henleggelsen, men i forrige uke besluttet Riksadvokaten å opprettholde henleggelse.

Atle Antonsens advokat, Marianne Klausen, skriver i en tekstmelding til TV 2 at hun synes det er vanskelig å kommentere enkelte deler av et vitnes forklaring.

– Det er det samlede bevisbildet som har medført at Statsadvokaten og nå Riksadvokaten har henlagt saken. At vitner opplever at Atle Antonsen gikk for langt denne kvelden på Bar Boca er Antonsen enig i, og er også i tråd med det han selv har forklart til politiet.

Sumaya Jirde Ali har ikke ønsket å la seg intervjue om anmeldelsen, men fortalte selv sin historie i offentligheten da hun publiserte et innlegg på Facebook kort tid etter anmeldelsen.