Advarte mot å gjøre samme feil: – En lærdom

Torsdag oppsummerte statsminister Jonas Gahr Støre regjeringens første halvår i hagen på statsministerboligen.

Han brukte blant annet tiden til å snakke om den krevende økonomiske situasjonen i Norge, og henviste til den høye inflasjonen, og at den skal ned.

– Det vil ta tid, og det frustrerer mange, sa Støre.

Vil ikke tilbake

Det er ikke kun i 2023 at den økonomiske situasjonen i Norge har vært krevende. Statsministeren mimret tilbake til 80-tallet i talen sin, men tok også opp den krevende, økonomiske situasjonen i Norge på den tiden.

Han advarte mot å gjøre samme økonomiske feil som på 80-tallet.

– Problemene ble altfor sent tatt på alvor.

TING TAR TID: Statsminister Jonas Gahr Støre understrekte flere ganger at det vil ta tid å få bukt med inflasjonen. Foto: Geir Olsen/NTB

Han nevnte blant annet at det over en lengre periode var et rentenivå på over ti prosent, som gikk hardt utover mange husholdninger.

– Mange klarte ikke å håndtere huslånet og måtte selge med tap. Det var mange personlige tragedier som følge av dette.



De årene var også svært krevende politisk, og Støre sa man må lære av det som skjedde da.

– Det er en lærdom om hvor kostbart det er å få ned prisveksten, hvis den befester seg på et høyt nivå.



Situasjonen i 2023 er ikke den samme som på 1980-tallet, men oppgaven er likevel den samme, sa Støre.

– Oppgaven nå er å unngå at det som skjedde på slutten av 80-tallet skjer igjen, unngå at vi får en nedgangstid, unngå høy arbeidsledighet og et høyt antall konkurser.



Turbulente uker

Støres pressekonferanse kommer etter noen svært turbulente uker for regjeringen, og særlig Arbeiderpartiet.

Forrige uke startet med at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) gikk ut i VG og innrømmet at hun hadde gjort flere feil knyttet til habilitetsreglene. Brenna sendte denne uken sitt svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteen behandler saken i et møte i dag.

Dette fikk imidlertid flere statsråder til å gå igjennom sine saker knyttet til habilitet.

Fredag endte det med at kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen gikk av som statsråd da også hun hadde brutt flere av habilitetsreglene.