Advarer: – Uvanlig mye nedbør

Bor du på Østlandet, bør du nyte helgens godvær.

Søndag kveld kommer det inn et saktegående lavtrykk som vil gi «uvanlig mye» nedbør i hele Sør-Norge.

Vestlandet har allerede fått en smakebit om hvordan været kan bli. Lørdag har det vært trafikkaos i Bergen som følge av snøfallet.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om snø i Agder og sørlige deler av Østlandet. Det er ventet 10-20 centimeter snø, lokalt opp mot 25 centimeter, mandag. Tirsdag skal det også lave ned.

Vår snart?

Aller mest nedbør mandag vil det komme i sørlige deler av Hordaland, Rogaland og Vest-Agder, opp mot 50-60 millimeter med nedbør. I lavlandet vil det komme som regn, og det er sendt ut farevarsel om is. De advarer bilister og ber dem være oppmerksomme, fordi isen er vanskelig å se.

PASS PÅ! Regn som kommer i dette området kan bli til is mandag, advarer Meteorologisk institutt. Foto: Meteorologisk institutt

– Lavtrykket gir også en god del vind. Det kan dermed bli vanskelige kjøreforhold særlig på fjellet, men også generelt i hele Sør-Norge. Noen steder skal det regne og deretter fryse, og da blir det glatt, sier vakthavende meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo.

– Er det siste besøk av «kong vinter» før våren kommer?

– Det ser dessverre ikke sånn ut, sier meteorologen.

– Det er vanskelig å si noe om nedbøren, men det ser ut til at temperaturene skal holde seg ganske kjølig de neste ti dagene, under normalen for årstiden, sier hun.

Det eneste som kan minne om vår, er hvis sola titter frem og varmer litt. Men Bergheim sier at folk dessverre må smøre seg med tålmodighet.

VÅREN VENTER: 2. mars var det nydelig vårvær i Bergen, noe mange utnyttet. Lørdag kom snøen tilbake, og neste uke er ventet enda mer nedbør. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Det snør, det snør

Det kraftige lavtrykket som kommer til Sør-Norge, drar ikke nordover. Men det er andre lavtrykk som preger været i den nordlige landsdelen de neste dagene.

Lørdag ligger det et lavtrykk over Troms og Finnmark som skal bevege seg sørover mot Nordland i løpet av søndag og mandag. Det lavtrykket har med seg snø.

– Generelt kan man si for landsdelen at det blir påfyll av snø de neste dagene, sier Bergheim.

GJENSYN: Oslo får et gjensyn med snø og brøytebiler mandag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Søndag kommer det mest nedbør i Nordland, opp til 20 centimeter snø på kysten.

Mandag ser det ut til at ytre strøk av Finnmark får mest snø, opplyser meteorologen.

Heller ikke i nord er det vårtegn å spore, sett bort fra sola.

– I og med at det er lavtrykk i nærheten av hele Nord-Norge, blir det også litt vind og varierende retning på vinden. Også holder det seg kaldt. Selv om det blir perioder med snø, blir det også perioder med lettere skydekke og sol, sier Bergheim.

