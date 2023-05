Advarer om vanlig diagnose: – Altfor lite kontroll

OVERFORBRUK: Det kan få store konsekvenser dersom man bruker for mye paracet eller andre smertestillende. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Det er lett å ty til legemidler som Paracet og Ibux når man merker at hodepinen kommer snikende.

Tall fra Apotekforeningen viser at nordmenn tar mer smertestillende enn noen gang tidligere.

Spesielt salget av Paracet har eksplodert de siste årene. Bare i fjor ble det solgt 12 millioner pakker i Norge.

– Fordi det er så lett tilgjengelig er det nok mange som tenker at det er helt ufarlig, sier Christofer Lundqvist, overlege ved nevroklinikken på Akershus universitetssykehus.

ET SAMFUNNSPROBLEM: Nevrolog og forsker Christofer Lundqvist mener overforbruk av smertestillende er et stort problem for samfunnet. Foto: Privat

Men pillene som skal lindre smertene, kan også ende opp med å forårsake mer smerter.

– Dersom man har et overforbruk av smertestillende eller migrenemedisiner kan man få det som heter medikamentoverforbrukshodepine, sier Lundqvist.



Så fort kan det skje

I takt med den økende bruken av smertestillende har denne diagnosen blitt mer og mer utbredt i Norge.

Lundqvist anslår at rundt to til tre prosent av den norske befolkning kan ha dette problemet.

– Det betyr at nesten én person per skoleklasse lider av hodepine som er delvis forårsaket av et medisinoverforbruk, sier Lundqvist.

Definisjonen på sykdommen er at du har kronisk hodepine, og i tillegg har et overforbruk av smertestillende.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

– Hvis du bruker milde smertestillende som Paracet eller Ibux mer enn 15 dager i måneden kan du få medikamentoverforbrukshodepine, sier Lundqvist.

Dersom man bruker sterkere smertestillende eller migrenemedisiner kan det oppstå allerede etter ti dagers bruk hver måned.

Hodepinen kan da bli enda verre, og ende opp med å bli kronisk og vanskelig å behandle.

– Dette er en av de mest belastende hodepinediagnosene, sett ut ifra livskvalitetsundersøkelser, sier Lundqvist.



En aldersgruppe peker seg ut

Nevrologene på Ahus har gjennomført flere studier om medikamentoverforbrukshodepine i Norge.

– Studiene viser at det er flest som har et overforbruk av Paracet og Ibux, sier Lundqvist.



ØKER DRAMATISK: På bare ett år økte forbruket av paracet med 17 prosent i Norge. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Overforbruket starter gjerne med at man har spenningshodepine eller migrene, og derfor begynner man å ta mer og mer smertestillende.

Lundqvist mener diagnosen er spesielt vanlig blant unge voksne mellom 25 og 40 år. Mange av disse får høyt sykefravær og klarer ikke jobbe på grunn av smertene.



– Det rammer selvfølgelig livskvaliteten til pasienten, men det rammer også samfunnet hardt og fører til skyhøyt økonomisk tap, sier Lundqvist.

Dette øker risikoen

Reseptfri paracetamol skal kun brukes til korttidsbehandling. Det kan tas inntil fire ganger i døgnet dersom det er behov, men bør ikke tas over flere dager.

– Lege skal kontaktes etter tre dager med feber eller etter fem dager med smerter dersom plagene ikke blir bedre, sier farmasøyt Maren Hoff i Apotek 1.



FLERE PLAGER: Ved medikamenthodepine kan også oppleve slapphet, rastløshet, irritabilitet, konsentrasjonsvansker og søvnforstyrrelse, sier farmasøyt Maren Hoff. Foto: Apotek 1

Det er likevel mange som bruker Paracet langt oftere enn det som er anbefalt.

TV 2 har tidligere skrevet at bruken av smertestillende, og en rekke andre legemidler, har økt kraftig.

Flere lesere tok kontakt og erkjente at de var helt avhengige av Paracet og Ibux for å komme seg gjennom hverdagen.

Det bekymrer ekspertene.

– Faren for medikamentutløst hodepine øker med økende hyppighet av medisininntak, og er størst ved daglig bruk, sier Hoff.

–Altfor lite kontroll

Diagnosen er relativt lett å behandle dersom man oppdager at det er overforbruk som er årsaken til hodepinen.

– Ved å ta vekk medikamentene vil man først få en forverring, før man etter hvert vil merke en bedring, sier Lundqvist.

Samtidig mener nevrologen at noe av problemet skyldes den enkle tilgangen til reseptfrie smertestillende.

– Det er altfor lite kontroll på salget av reseptfrie legemidler. Når man kjøper Paracet på butikken får man ingen informasjon eller oppfølging om hvor hyppig man kan ta det, sier Lundqvist.



Han mener forebygging og oppfølging fra fastlege og apotek er viktige tiltak for å redusere medikamentoverforbrukshodepine i Norge.

– Det er svært viktig at folk er oppmerksomme på at dette kan skje, sier Lundqvist.