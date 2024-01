Advarer om svindelmetode: – Internasjonalt lureri

«Få en kоffеrt med bagasje for bare 49 kr», står det på en Facebook-side.

Siden med navnet «Oslo Internasjonale Lufthavn» hevder at de vil selge bagasje, som ikke har blitt hentet på seks måneder, til under femtilappen.

Tilbudet høres kanskje for godt ut til å være sant. Og ifølge Avinor er det også det.

Avinors sosiale medier ansvarlig, Øystein Løwer, sier til TV 2 de er godt kjent med problemet og at de er slettes ikke alene om å være rammet av dette.

– Dette rammer flere store flyplasser i Europa. Så det ser vi svært alvorlig på. Det er et stort internasjonalt lureri, sier Løwer.

– Trist

Løwer sin oppfordring til de som kommer over slike innlegg på sosiale medier er å være ekstremt kritiske.

– Vi selger ikke uavhentet bagasje. Og det kommer vi heller aldri til å gjøre. Vi kan jo ikke selge andres eiendeler.

ALVORLIG: Øystein Løwer sier Avinor nå vil vurdere flere grep for å sikre at flere ikke blir lurt. Foto: Helene Wattanapradit Jensen / Avinor

Oslo lufthavn har ikke et lager for uavhentet bagasje.

Løwer sier at dersom noen skulle glemme å ta med seg tingene sine etter en flytur gjør, de det de kan for å gjenforene eier med bagasjen, noe som heldigvis ikke skjer ofte.

Det er flere som gjør Avinor oppmerksomme på slike sider når de dukker opp. De aller fleste forstår at det ikke er en seriøs aktør bak, men det er noen av de som kontakter Avinor som sier at de har blitt lurt.

– Det er trist å høre om det. Vi gjør flere tiltak for å tydeliggjøre hvilke profiler som faktisk tilhører flyplassene våre, sier Løwer.

BILDER: Flere i kommentarfeltet hevder at de har bilder av bagasjen de har fått. Foto: Faksimile / Facebook

Ett av tiltakene er blant annet å få et blått verifiseringsmerke.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med de som står bak den aktuelle Facebook-siden og Meta, uten å få svar.

Forflytter seg

Tech-gründer Isabelle Ringnes forteller til TV 2 at hun selv synes tilbudet virket veldig spennende ved første øyekast. Hun kan godt forstå at folk lar seg lure.



Hun trekker frem at siden virker organisert, at innlegget har flere kommentarer fra ulike folk og at det er bilder av bagasje i kommentarfeltet.

FORFLYTTER SEG: Kriminaliteten flytter seg nå over på internett, ifølge Isabelle Ringnes. Foto: Erik Edland / TV 2

– Dette er kriminaliteten som forflytter seg fra det virkelige liv til internett. Det er der pengene er. En av de største truslene vi har nå er sikkerheten vår på internett, sier Ringnes.

Det er også noe politiet stiller seg bak.

Jostein Dammyr er avsnittsleder i politiets nettpatrulje i Øst politidistrikt. Han sier at det også er lettere for kriminelle å skjule seg på internett.

– Det er sjeldent at vi ser bankran nå, fordi det er lettere å skaffe seg tilgang til bankkontoer ved å svindle folk, sier han.

Og når vi blir flinkere til å avsløre svindel, så må også svindlerne sørge for at produktet ser ekte ut.

– Vi ser en trend med dette, men vi opplever også at det skal mer til før vi lar oss lure nå enn tidligere. Så mitt inntrykk er at vi er blitt mer skeptiske til det vi ser, sier avsnittslederen.

Så mange lar seg lure

Selv om vi blir bedre, er det fortsatt flere som lar seg lure.

Federal Trade Commission (FTC) er det amerikanske forbrukertilsynet. I en rapport slår de fast at én av fire amerikanere som ble svindlet, ble lurt av annonser på sosiale medier. De undersøkte omfanget fra 2021 til 2023. TV 2 har ikke funnet tilsvarende statistikk i Norge.

Selv Ringnes har latt seg lure av en slik annonse.

FORNØYDE: Flere personer ser ut til å være glad for å ha fått bagasjen de bestilte. Foto: Faksimile / Facebook

– Jeg var veldig rask og kjøpte noe fra en annonse på Instagram, men den kom aldri frem, avslører hun.

Hun anbefaler alle som ser salgsannonser på sosiale medier om å sjekke om selskapet har fått tilbakemelder på sider som Trustpilot. Men hun tror ikke vi kan bli kvitt problemet med svindelannonser, selv om de store teknologiselskapene tar grep for å sikre at annonsene aldri skal komme frem til oss.

– Men når de først gjør det, så er det vårt ansvar å være bevisste og rapportere det vi ser av svindel.

Tar grep

Når Avinor blir oppmerksomme på slike svindelsider, rapporterer de sidene til Meta, som eier Facebook. Løwer i Avinor innrømmer at det er vanskelig å holde oversikt.

– Når vi blir oppmerksom på én, så dukker det alltid opp én til.

Selv om denne typen svindel har foregått siden i høst, er metoden ganske ny for Avinor. Politiet sier at de er kjent med modusen, men at de ikke er kjent med at flyplasser blir rammet.

Avinor ser nå på hvordan de kan få mer kontroll over problemet.

– I tillegg vurderer vi juridiske tiltak fortløpende, dette inkluderer politianmeldelse.

Dersom du allerede har blitt lurt av en slik svindelannonse, anbefaler Dammyr i politiets nettpatrulje deg å kontakte banken din før politiet.

Det begrunner han med at banken kan stanse transaksjonen dersom du er rask nok.

– Men dersom banken ikke kan stanse det, så vurderer vi om det er noe vi kan etterforske. Du bør uansett politianmelde slike saker fordi veldig mange av de går ut av Norge. Og slik informasjon er viktig for det internasjonale politisamarbeidet.