Advarer om svindel-SMS: – Sender aldri slike henvendelser

SVINDEL: Flere har fått SMS fra noen som utgir seg for å være Klarna. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Den siste tiden har vært preget av Black Friday-tilbud og julen som nærmer seg med stormskritt.

Flere nordmenn har de siste ukene mottatt SMS-er fra svindlere, som utgir seg for å være betalingstjenesten Klarna.

Nordmenn benytter seg av gode juletilbud – og det vet svindlerne godt, ifølge selskapet.

– Klarna sender aldri slike type henvendelser på SMS, forteller nordisk kommunikasjonssjef Amanda Larsson i Klarna til TV 2.



Kundeservice i Norge har den siste tiden blir ringt av fortvilte nordmenn, som tror de har fakturaer som har gått til inkasso. For slik ser meldingene ut:

SMS: Slik ser noen av svindelmeldingene ut. Foto: Skjermdump

– Klarna kontakter ikke kunder for å be om personlig informasjon som passord og påloggingsdetaljer, sier Larsson.

Jobber med saken

Kommunikasjonssjefen ser alvorlig på at flere nordmenn blir utsatt for svindelforsøk, og opplyser at selskapet har flere som jobber med å forhindre svindel.

– Vi har rundt 200 svindel- og sikkerhetseksperter, som utvikler nye metoder for å stanse svindelforsøk, samt overvåke systemene våre hele døgnet.

– I tillegg prøver vi å varsle og informere kundene våre om å være årvåkne og forsiktige, sier hun.

– Slett meldingen

Amanda Larsson oppfordrer kundene til å være forsiktige med slike type meldinger, og ikke trykke på ukjente lenker.

– Slett meldingen, legger hun til.

Videre kommer Klarna med flere råd til de som har blitt utsatt for slike meldinger, blant annet ved å sjekke avsender eller om du får spørsmål om personopplysninger og sikkerhetsinformasjon.

– Vi har tett oppfølgning og gjør det vi kan for å informere kundene våre om hvordan de skal opptre og ha gode rutiner, samt gjøre det vi kan for å stoppe svindlere som utfører denne type forsøk.