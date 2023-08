Advarer om svindel på Instagram: – Føyer seg inn i rekken

Du har kanskje fått en melding på Instagram fra en fremmed som tilbyr deg store summer i uken?

De som sender deg slike meldinger hevder ofte at de ikke vil ha noen goder tilbake for å sende deg disse pengene. De er kun ute etter en å snakke med.

Ulikt typiske svindel-meldinger er disse meldingene godt skrevet, og kommer uten oppfordring til å trykke på en lenke.

Teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen mener det hele bare er en videreutvikling av de tidligere nigeriabrevene. Altså de e-postene som tidligere ble sendt ut, med lovnader om at du skulle få store pengesummer av en ukjent person.

– Lett bytte

Ifølge Nygård-Hansen er intensjonen til de som sender slike meldinger ofte penger, men noen ganger er de òg ute etter informasjon som kan brukes i politiske maktspill.

– Det er mange nordmenn som lever store deler av livet sitt på smarttelefoner og sosiale medier, og det gjør oss til et lettere bytte.

EKSPERT: Hans-Petter Nygård-Hansen er teknologiekspert. Foto: Gorm Røseth / TV 2

I tillegg tror han nordmenn spesielt kan være lett å lure fordi vi har stor tillit til politikere, staten og journalister. Dette mener han er med på å gjøre nordmenn til det folkeslaget som er blant de mest naive.

– Jeg pleier å si at man skal ta utgangspunkt i at man ikke kan stole på noen. Utgangspunktet på internett er at man bør være mistenksom overfor alt og alle.

Men selv om Nygård-Hansen mener det er viktig å være skeptiske til fremmede på internett, kan han godt forstå at det er mange som lar seg friste av de store summene folk blir tilbudt.

– Det er mange som sliter med å få endene til å møtes, så det kan absolutt være fristende å tro at det ikke er for godt til å være sant.

– Blir mer ekte

Teknologigründer Isabelle Ringnes sier til TV 2 at meldingene på Instagram bare føyer seg inn i rekken over måter svindlere prøver å lure oss.

– Nå er det mange som vil gi deg penger, istedenfor å be om penger. Men det er et rødt flagg, for de vil bare bygge en relasjon frem til de ber deg om penger, informasjon eller tilgang til bankkontoen din, sier Ringnes.

GRÜNDER: Isabelle Ringnes jobber blant annet for å få inn flere kvinner i teknologibransjen. Foto: Erik Edland / TV 2

Hun forteller at svindlerne bare vil bli bedre og bedre, men at hun håper på at de fleste vil forstå at dette bare er svindel.

– Profilene kommer til å virke mer ekte etter hvert, sier Ringnes.

Blant annet er det nå mye bruk av kunstig intelligens, noe som er med på å gjøre det vanskelig å se om profilen som sender deg melding er ekte eller falsk.

– Bildene som er på profilen kan enten være stjålet fra andre sin profil, eller så er de generert med kunstig intelligens. Så det er lettere nå å få profilene til å se ekte ut.

Store konsekvenser

Selv om man ikke blir presentert med en lenke som man skal trykke på med en gang, mener Nygård-Hansen det er sannsynlig at dette vil komme etter hvert.

BETALING: Personene tilbyr store summer. Foto: Skjermdump

– Trykker du på en slik lenke, kan det skje at du laster ned skadelig programvare, som cyberkriminelle kan bruke for å ta over telefonen, laptopen, sosiale medier-kontoen din eller bankkontoen din.

– Konsekvensen av et klikk kan være tømt konto og stjålet identitet, sier han.

Dette kan du gjøre

Irene Kjenes er fungerende leder i Politiets nettpatrulje Vest. Hun forteller at dersom noe virker for godt til å være sant, så er det som oftest det.

– Vi ser at svindlerne blir mer og mer kreative. De bruker de ulike plattformene aktivt.

Dersom du får en melding i innboksen din, sier Kjenes at du ikke må trykke på noen lenker i meldingen.

– Gå heller inn på hjemmesiden og finn frem der, eller les URL-lenken for å se om du ser noe uvanlig, sier Kjenes.

TILBUD: Innholdet i meldingene som blir sendt har ofte det samme budskapet. Foto: Skjermdump

Har du derimot allerede blitt svindlet, har Kjenes også noen tips til deg. Blant annet anbefaler hun å kutte kontakten og ikke betale noe mer. I tillegg sier hun det er viktig å ta kontakt med banken for å forsøke å få stanset transaksjoner.

– Ta skjermbilde av kommunikasjonen, og gjerne av den aktuelle profilen òg. Også er det lurt å ta kontakt med lokalt politi for å anmelde saken, sier hun.

Hun forteller at noen av sakene kan være vanskelig for politiet å etterforske, men hun vil allikevel anbefale de som blir berørt å anmelde saken.

– Det er med på å gi politiet en oversikt over hva som trender i kriminalitetsbildet. I tillegg så er det noen banker og forsikringsselskaper som krever at slike saker blir anmeldt.