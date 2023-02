Advarer om stormen «Otto»: – Kjøreforholdene er ikke optimale

Fredag starter vinterferien for mange nordmenn. Det kan været sette en stopper for.

Farevarslene står i kø før stormen «Otto» er ventet å treffe Sør-Norge i fredag ettermiddag med full styrke.

Det kraftige været er spådd til å bli en av årets mest vindfulle dager.

Vakthavende meteorolog i StormGeo Olav Erikstad sier til TV 2 at det kraftige været vil ta en noe spesiell rute.

– Det er et urbant lavtrykk kan man si. Det er et kraftig stormsenter i havet vest for Shetland eller Skottland nå, som vil treffe midt i Bergen sentrum fredag ettermiddag, før det beveger seg videre over fjellet og treffer rett på både Oslo og Stockholm.

– Blir ganske mye vær

Med stormen vil det komme en kraftig vind på 25 meter i sekundet i gjennomsnitt. Det er nettopp denne vinden som gjør at stormen har fått navn.

Men det er ikke i byene hvor uværet vil treffe rett på at været vil bli verst skal vi tro Erikstad.

– Det er gjerne litt roligere inne i stormens øye. Men det er nok ellers på Vestlandet og Sørlandet det blir heftigst. Det skal og bli ganske heftig vær så langt sør som Hvalerøyene.

– Men det blir ganske mye vær inne i stormens øye og altså, sier Erikstad.

– Ikke en lur dag å dra

På andre siden av fjellet vil stormen bli oppfattet noe annerledes enn den vil bli på Vestlandet.

Her blir det fralandsvind, som gjør at vinden vil få et mer vindkastpreg over seg.

– Selv om det bare er meldt om kuling i ditt område, kan det komme ganske kraftige vindkast, sier Erikstad.

Skal du legge ut på vinterferie fredag etter jobb kan det være lurt å reise på et annet tidspunkt enn ettermiddagen og kvelden.

– Jeg tenker at fredag ikke er en veldig lur dag å reise på dersom man skal på noen av fjellene som ligger sør for Finse.

Bergen

Det er forventet at det kraftige været vil avta i løpet av bare noen få timer fordi stormen beveger seg veldig fort. Men når stormen vil avta er avhengig av hvor i landet man befinner seg. Eriksen sier at den verste vinden vil gi seg innen fredag kveld og natt til lørdag.

– Skal du på fjellene som ligger nord for Finse, for eksempel Trysil, blir det litt valgets kval. På fredag blir det veldig mye vind, men på lørdag blir det veldig mye snø.

– Kjøreforholdene er ikke optimale, avslutter meteorologen