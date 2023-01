Advarer om økende problem: – Alarmerende

– Hvis det dannes mugg, er det dårlig for både mennesker, dyr og møbler, sier Patrick Westerby.

Han er daglig leder i Desintrygg, som blant annet utfører måling og kvalitetssikring av inneklima.

Slår alarm

Konsekvenser av for høy luftfuktighet i boliger er et stort problem, ifølge Westerby.

– Det er faktisk alarmerende hvor stort problemet er.

Det Oslo-baserte firmaet har sett en stor økning i muggsopp-problemer i boliger siden slutten av 2021.

– Ofte har den høye fuktigheten også råtnet bort deler av veggen. I noen tilfeller må plater på veggen kuttes ut og erstattes.

Westerby ser oppgangen i sammenheng med at folk gjør tiltak for å spare på strømmen.

– Selv om soppen blir drept med våre prosesser, har ofte soppen fått nok tid til å «spise» malingen slik at flater må males i etterkant for at rommet skal være innbydende igjen, sier han.

FUKTIG: Bilder fra en befaring i januar viser stor muggdannelse. Foto: Desintrygg

Skrekkeksempler

– Vi kommer borti mye rare greier og kreative metoder folk bruker for å spare penger på strømmen.

Westerby legger til:

– En gang hadde vi et tilfelle der en person, som hadde varmtvann inkludert i leien, som lot dusjen stå på med full varme og blåste denne lufta inn i stua.

De har også sett kreative løsninger der boligen har vinduer som trekker.

I et tilfelle hadde leietaker pakket inn og teipet vinduet i plastfolie.

– Dette førte til at karmer og vindu raskt ble angrepet av muggsopp og treverket råtnet til en grøt-konsistens.

Sveip i bildekarusellen for flere skrekkbilder av muggsopp i boliger:

MUGG: Bilder fra ulike oppdrag. Foto: Desintrygg Les mer MUGGSOPP: Bilder fra ulike oppdrag. Foto: Desintrygg Les mer MUGG: Bilder fra ulike oppdrag. Foto: Desintrygg Les mer MUGG: Bilder fra ulike oppdrag. Foto: Desintrygg Les mer

Ikke gjør dette

Han sier at flere lufter mindre for å sløse mindre med strømmen. Ellers er en utbredt feil at folk lukker for mange luker.

– Det som gir størst utslag er at luftespalter på vinduet er lokket, og at friskluftsventiler er lukket og noen ganger tettet igjen eller teipet.

– Har du luftespalter på vinduene, hold de åpne. Sørg for at du har ventilasjon på badet og at dampen ikke går rett ut i leiligheten, dette er noe vi ser veldig mye av.

Westerby forteller at en upraktisk ventilasjonsløsning på badet er en gjenganger i boliger med muggsopp.

– Man bør ha et automatisk system, og ikke noe du må slå av og på. Alle menneskelige feil bør elimineres.

Advarer om mugg i ved

Bransjeorganisasjonen Norsk Ved har tidligere uttalt at de ser en stor økning i vedforbruket, og setter det i sammenheng med uforutsigbare strømpriser.

Jan Vilhelm Bakke, konsulent for Norges astma- og allergiforbund, advarer om en potensiell mugg-fare ved å ha en vedstabel i hjemmet.

– Hvis man hogger ved, eller får nyhogd ved, og tar det med rett inn, kan muggsopp bli et problem. Enten fordi det allerede er muggsopp på veden, eller at veden får vekst av muggsopp som spres inne etter at den er tatt inn i hus.

VED: Mange oppbevarer veden inne. Foto: NTB

Dette kan skje fordi fuktig ved øker luftfuktigheten i et rom, som igjen kan føre til muggdannelse andre steder. NRK Nordland omtalte problemstillingen først.

Derfor bør man altså passe på at veden er tørr nok før den tas med inn. Bakke har et triks:

– Hvis du tar en vedskie inn i en pose, og du ser det dannes kondens i posen, er veden for fuktig.

Men han presiserer at dette ikke er et stort problem. Desintrygg har heller ikke erfaring med vedrelaterte muggoppdrag.

Forurensende

– Hovedproblemet er at vedfyring øker faren for luftveisplager, og at de kan gi folk med astma og allergi verre symptomer, sier Bakke.

Han legger til at vedfyring i hovedsak er problematisk på grunn av forurensingen, og at ovnen må få inn tilstrekkelig med luft, slik at det ikke blir delvis forbrenning.

STØRRE PROBLEM: Forurensing og ikke-rentbrennende ovner er en større utfordring, sier Jan Vilhelm Bakke i Norges astma- og allergiforbund. Foto: Privat

Hvis man ikke har en ovn som ikke er rentbrennende, fører det til økt forurensing både inne og ute, forklarer han.

– At en ovn er rentbrennende, betyr at den brenner effektivt, og at det kommer renere luft ut, blant annet ved at røykgassene blir antent lenger oppe i ovnen.