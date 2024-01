Advarer om naturkreftene: – Et stormsenter kommer inn

STORM I LILLA: Kartet viser der vinden vil blåse inn over Sør-Norge ved 11.00-tiden mandag. Med uværet kommer store mengder regn. Foto: Skjermbilde, Meteorologisk institutt

Saken oppdateres.

Det siste døgnet har det regnet kraftig i Rogaland. I Stavanger har det vært 66,2 millimeter nedbør de siste 24 timer.

Enda våtere skal det bli. Meteorologisk institutt advarer søndag kveld om at farevarselet for regn er oppgradert til oransje nivå for deler av Vestland, Rogaland og Agder.

Lokalt ventes det så mye som 60 millimeter nedbør på seks timer, og 80 millimeter på 12 timer. Sauda i Vestland på belage seg på hele 99 millimeter nedbør mandag.

– Et stormsenter kommer inn i Nordsjøen det neste døgnet, og kombinasjonen av sterk vind og fuktig luft gir svært mye nedbør i området, skriver meteorologene på X.

Regnet gir fare for stengte veier og overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid, skriver NVE på Varsom.no.

De advarer også om vanskelige kjøreforhold på grunn av overvann og vannplaning.

– Veibanen kan lokalt bli dekket av våt is. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager, skriver NVE i sitt varsel.

Rogaland under vann

– Vi har hatt oppdrag med vann i kjellere hele dagen, sier vaktleder Stein Arild Egeland i Rogaland brann- og redningstjeneste til TV 2.

Til sammen har brannvesenet meldt om flere enn 20 ulike oversvømmelser på sin konto på X.

VÅTT: En oversvømt garasje på Randaberg. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

Brannvesenet har reist fra kjeller til kjeller for å pumpe ut flomvann.



Egeland sier den store pågangen av meldinger om oversvømmelser har roet seg noe søndag ettermiddag, etter at flere oppdrag har vært nødt til å ligge på vent.

– Dere har fått hodet over vann?

– Ja, nå har vi kommet gjennom hele veien. Men jeg tror ikke det blir roligere utover kvelden. Uværet skal bare øke på, sier Egeland, som ikke har lyst til å spå helt hva slags eller hvor mange oppdrag det blir i løpet av kvelden.

NVE har sendt ut gult farevarsel for flom for Rogaland, og deler av Vestland og Agder. Fra søndag kveld blir det også gult nivå for deler av Østlandet.

I deler av Rogaland, Agder og Vestland er det også fare for sørpeskred.



ALLE MANN TIL PUMPENE: Rogaland brann og redning har en travel søndag, hvor meldinger om oversvømte kjellere fosser inn.

Norge på glattisen

Også resten av Sør-Norge har fått streng beskjed om at væromslaget vil få konsekvenser. Det er sendt ut farevarsel om speilglatt hålkeføre på veiene: gult varsel for deler av Trøndelag og Vestlandet, oransje varsel for deler av Agder og Østlandet.



– Det er ventet mildvær og regn på snø- og islagt vei. Dette ventes å gi svært store utfordringer for fremkommelighet. Vurder om du må reise, heter det i NVEs varsel.

VÆRET BLIR VERRE: Væromslag på Vestlandet skaper problemer også i dette illustrasjonsbildet. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Etter en uke preget av snøkaos på Østlandet, kommer nedbøren nå som regn. Mandag skal det komme 17 millimeter nedbør i hovedstaden. Regnet er ventet å polere isen på veiene til regelrette curlingbaner.

– Blir det så glatt som det er meldt bør alle som ikke absolutt trenger det holde seg unna veiene, slik at transport som er nødvendig for å ivareta liv og helse kommer seg fram og at hjelpemannskap kan bruke all kapasitet på å bistå dem som må være på veien, sa byrådsleder i Oslo Eirik Lae Solberg (H) til TV 2 tidligere søndag.