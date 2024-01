Advarer om kritisk glatte veier: – La bilen stå

Kuldeperioden i Sør-Norge er over. Nå vil store deler av landsdelen preges av plussgrader og regn.

Søndag morgen har mildværet slått til på Vestlandet.

Trafikkoperater Magnus Maridal i Vegtrafikksentralen vest sier til TV 2 at det foreløpig går greit i trafikken i de store byene i regionen.

– Men det er jo ikke til å stikke under stol at økende temperatur og nedbør gjør at veiene fort får en del vann på seg som kan gi utfordrende forhold.

Denne helgen har farevarslene stått i kø i forbindelse med væromslag. Blant annet er det oransje farevarsel om svært mye is i deler av Østlandet og Agder.



Det er også sendt ut gult farevarsel for is for Vestlandet, Vestfold og Telemark.

– Kritisk glatt

På Østlandet melder politiet om regn og minusgrader i Østfold og Follo i morgentimene. Det er ventet tiltagende svært vanskelige kjøreforhold.

– Vi har flere meldinger allerede på kritisk glatte partier på E6 i Østfold. Vi oppfordrer til å la bilen stå om man ikke absolutt må ut å kjøre, skriver Øst politidistrikt på X.

Det er store mannskaper i sving for å salte kontinuerlig på veiene, sier trafikkoperatør Tilia Matre i Vegtrafikksentralen øst til NTB.



– Det er isglatt på asfalten. Vi følger godt med på værmeldingene og prognosene, sier hun.

– Det kan se ut som det er meldt til å bli verre enn det er nå, så vi oppfordrer bilister til å vurdere nødvendigheten av kjøreturen i dag.

SNØ: Slik ser det ut på riksvei 7 ved Leiro bom på Hardangervidda søndag morgen. Foto: Statens vegvesen

Kan brått bli glatt

NTB skriver at det fort kan oppstå problemer i høyden gjennom søndagen.

Der det ligger snø, vil det bli is. Mens der det er bart og vått og plutselig blir kaldt, kan glatta komme overraskende på.

– Det kan fryse til fort der det går fra å være pluss til minus, sa trafikkoperatør Ken Ove Holm til NTB tidlig søndag morgen.

Slik er status på fjellovergangene søndag morgen klokken 10.00:

Fylkesvei 50 Hol-Aurland: Stengt

Riksvei 13 Vikafjellet: Kolonnekjøring

Riksvei 7 Hardangervidda: Kolonnekjøring vurderes

Riksvei 15 Strynefjellet: Kolonnekjøring vurderes

E6 Dovrefjell: Åpen

E16 Filefjell: Åpen

E134 Haukelifjell: Åpen

Riksvei 52 Hemsedalsfjellet: Åpen

Saken oppdateres fortløpende!