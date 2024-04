Advarer om hyttetabbe: – Større risiko for å bli syk

OPPVASK: Seniorforsker Valérie Almli er selv nøye når hun tar oppvasken på hytta for å unngå å bli syk. Foto: Privat

En ny studie viser at mange nordmenn blir magesyke av å være på hytta. Ekspertene har flere klare råd.

Det finnes nesten en halv million hytter i Norge.

Mange forbinder hytteturer med hygge, fin natur og godt selskap. Men ifølge en ny studie kan en tur på hytta også forbindes med magetrøbbel og sykdom.

Matforskningsinstituttet Nofima har undersøkt hvordan hyttelivet påvirker mattryggheten og matvanene til nordmenn.

Studien viser at det er omtrent tre ganger flere som rapporterer om magesyke under eller rett etter et hyttebesøk.

– Tallene er veldig klare, sier seniorforsker Valérie Almli i Nofima.

RENT VANN: På hytter uten rennende vann kan det være vanskelig å opprettholde gode vaskerutiner. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Bruker mindre såpe

I studien ser man en tydelig forskjell på hytter uten innlagt vann og elektrisitet, og hytter som har nesten like god standard som hjemme.

På hytter med vann og elektrisitet er risikoen for å bli matforgiftet nesten lik som hjemme.

Er man derimot på en mer primitiv hytte er det flere ting som kan øke risikoen for å bli syk.

– Mangelen på rennende vann er den viktigste årsaken til matforgiftning, sier Almli.

Mange er nødt til å endre mat- og vaskerutiner når de ikke har rent vann lett tilgjengelig. Det kan føre til at folk dropper å skylde grønnsaker, blir dårligere på å vaske over kjøkkenbenken og bruker skjærebrett og kniver flere ganger før vask.

FORSKER: Valerie Almli er seniorforsker i Nofima som er Norges ledende matforskningsinstitutt. Foto: Kjell J. Merok

– På hytter uten vann blir vaskingen mer tungvint. Da er det lettere at folk tar snarveier når det gjelder oppvask og håndvask, sier Almli.



Studien viser blant annet at nordmenn i gjennomsnitt bruker mindre såpe når de er på hytta.

Vasker hender i samme balje

Undersøkelsen om nordmenns hytterutiner er del av en større nettbasert undersøkelse fra EU-prosjektet SafeConsume.

Av de 339 personene som svarte på spørsmålene hadde elleve prosent vært magesyke i forbindelse med et hyttebesøk de siste tolv månedene.



En stor potensiell årsak til smitte er hvis hele familien bruker samme balje med vann til å vaske hendene.

– En av tre fyller opp baljen eller vasken med vann, og lar dette vannet bli værende slik at flere bruker det samme kanskje kalde vannet, sier Almli.

HYTTESYK: Den hyggelige hytteturen kan fort bli ødelagt av matforgiftning hvis man ikke passer på. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

På hytter uten elektrisitet kan det også være utfordrende å få varmt vann. Dersom man tar oppvask med kaldt vann kan det være vanskelig å vaske vekk alle bakterier.

– Spesielt hvis man har håndtert rått kjøtt må man vaske hendene, kniven, skjærefjøla og kjøkkenbenken godt for å unngå å bli syk, sier Almli.



I tillegg kan mangelen på elektrisitet og kjøleskap gjøre det vanskelig å oppbevare mat riktig, noe som kan medføre at maten blir dårlig.

Dette bør du gjøre

Seniorforskeren har flere råd for å unngå å bli syk av hytteturen. Sammen med andre forskere i SafeConsume har de utviklet åtte viktige mattrygghetsråd.



– Noe av det viktigste du kan gjøre er å vaske hendene ordentlig med såpe, sier Almli.



Åtte viktige mattrygghetsråd Rengjør kniv og skjærebrett før du skjærer frukt og grønnsaker Tilbered ferdigmat som beskrevet i anvisningene på etiketten Skyll frukt og grønnsaker som skal spises rå Oppbevar kjølevarer i kjøleskapet (under 5 °C) Hold rått kjøtt borte fra andre matvarer under lagring og matlaging Spis ferdigmat og annen lett bedervelig mat før forfallsdato Sjekk at kjøttdeig og kylling er gjennomstekt (70 °C også i midten), og ved pannesteking sørg for at kyllingen er stekt på alle sider. Vask alltid hendene med såpe etter håndtering av rå mat. Kilde: SafeConsume

I tillegg kan det være smart å bruke rengjøringsservietter for å sikre at man får vasket kjøkkenbenken og hendene ordentlig.

Flere velger også å bruke engangstallerkener og bestikk for å unngå oppvask.

– Det er ikke det mest miljøvennlige tipset, men kan være en god løsning når man ikke har rennende vann, sier Almli.