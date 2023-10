Advarer om falske sjokk-videoer fra krigen

En video som har blitt spredd etter at Hamas/Israel-krigen brøt ut, viser en kvinne som blir brent levende. – Noen vil lure deg, sier Faktisk-redaktør.

Krigen mellom Israel og Hamas har sparket i gang en voldsom delingsbølge på sosiale medier.

I en av videoene som har spredd seg, kan man se en ung kvinne som blir satt fyr på. Kvinnen vrir seg i smerter og prøver å slukke flammene - uten at noen hjelper til.

– Hell mer bensin, roper en mannlig stemme mens flere titalls står rundt og ser på.

Kvinnen dør.

Den aktuelle videoen har blitt sett og delt av flere hundre tusen på sosiale medier som TikTok, Instagram og Twitter.

Både av barn og voksne.

«Dette er det djevelske ansiktet til Hamas-terroristene som torturerer en israelsk kvinne på en festival», skriver en amerikansk bruker på Twitter med over 17.000 følgere.

Men da TV 2 verifiserte videoen, var det flere ting som ikke stemte.

Influencere deler innhold

Ved å gjøre et reversert bildesøk i Google, dukket nemlig videoen opp i et resultat tilbake i 2015.

Et reversert bildesøk er å laste opp et bilde i Google (eller andre søkemotorer) for å finne ut om bildet eller videoen har vært publisert på nett tidligere:

Ved å trykke på kamera-ikonet, kan man laste opp et bilde for å finne ut om innholdet har blitt delt på sosiale medier tidligere. Foto: Skjermdump

Den aktuelle videoen, som også har blitt delt av influensere, viste seg opprinnelig å være fra Guatemala i 2015 – og har ingenting med Israel/Hamas-krigen å gjøre.

– Mange har sterke følelser i denne konflikten på begge sider. Derfor er det naturlig å tro på det man ser og dele videre som et argument på sitt syn i konflikten, sier ansvarlig redaktør Olav Østrem i Faktisk.

– Men det betyr ikke at det du deler videre er ekte. Tvert imot, så ser vi i denne krigen at det er svært mye som viser seg å være i falsk kontekst.



Til vanlig jobber Faktisk-redaksjonen med faktasjekk. Redaktøren sier at omfanget av innhold i denne konflikten er enorm - og oppfordrer til å være kritisk når man deler innhold videre.

– Hvis ikke man er kritisk, kan man være med på å lage et bilde av noe som er preget av feilinformasjon. Det kan slå hardt tilbake. Ikke minst er det farlig, sier han.



Innlegget som viser videoen av den brennende kvinnen fra Twitter-kontoen er slettet onsdag formiddag.

– Vil lure deg

Journalisten har vist til flere videoeksempler fra konflikten, blant annet en video som skal vise Hamas-krigere som skyter ned et israelsk militærhelikopter.

Videoen viser seg å være falsk og er hentet fra videospill.

FALSK: En animert video som har lurt flere på sosiale medier. Foto: Skjermdump

– Det er viktig å sjekke hvor informasjon kommer fra. Folk har ulike motiver for å dele. Noen vil lure deg. Vær kritiske sammen, korriger hverandre dersom noe er feil og oppfordre folk til å være forsiktig med å spre videre informasjon.

På sosiale medier mangler ofte innholdet identitet på avsender.



– Redaktørstyrte medier jobber hardt med faktasjekk i sine redaksjoner. Så har man ildsjeler på sosiale medier som gjør dette på fritiden.

– Men denne gangen er det faktisk et kolossalt arbeid.

Grenseløst, mørkt og ufiltrert

Spesialrådgiver Kaja Hegg i Redd Barna er bekymret over omfanget på sosiale medier - og hvordan innholdet påvirker unge.

– Innholdet er grenseløst, mørkt og ufiltrert. Når til og med voksne tror på mye fra sosiale medier, er det ikke rart at barn sluker det samme. Det er vanskelig å skille ekte og falsk, sier hun.

SPESIALRÅDGIVER: Kaja Hegg i Redd Barna arbeider med å styrke barns rettigheter i et stadig mer digitalisert samfunn. Foto: Redd Barna

Hegg er særlig bekymret for ulike nettaktører som TikTok, YouTube og Twitter, men også plattformer som er tilrettelagt for barn.

– Ikke vær naiv og tro at alle barnesider er trygt. Det kan dukke opp innhold på plattformer tilrettelagt for barn. Disse plattformene beskytter ikke barn fra slikt. Innholdet blir bare grovere og grovere.

Spesialrådgiveren oppfordrer særlig foreldre til å prate med barna sine og sette grenser.



– Barn flest blir eksponert for skadelig innhold. Snakk med dem om hvordan de håndterer dette og oppfordre dem til ikke å dele videre innhold. Selv om ditt barn håndterer det bra, er det ikke sikkert andre barn gjør det.



TV 2-journalist Rano Tahseen, som har skrevet saken, har vært tilknyttet Verifiserbar, som er initiert av Faktisk.

Slik kan du faktasjekke videoer selv: