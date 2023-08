Advarer om falsk slankemedisin

Diabetesmedisinen Ozempic er svært populær til bruk som slankemedisin. Men nå er det mangel over hele verden.

I Storbritannia har mangel på medisinen ført til at helsedepartementet har gått ut med en svært tydelig anbefaling til legene om at Ozempic forbeholdes diabetikere.

ØKT SALG: En av de mest populære medisinene er diabetesmedisinen Ozempic. I Norge økte salget av Ozempic med 69 prosent fra første halvår i 2022 til første halvår i 2023, ifølge tall fra Apotekforeningen. Foto: Aage Aune / TV 2

Melder om falske legemidler

På grunn av anbefalingen og mangelen, har flere gått til innkjøp av slankemedisiner på nett.

Ifølge The Times er det flere selgere som utnytter denne situasjonen til å sende forfalskede slankemedisiner. Dette er legemidler som kan gi ekstreme bivirkninger.

Ifølge avisen har kunder mottatt varer som inneholder insulin og andre uidentifiserte stoffer. Flere har rapportert om alvorlige bivirkninger som hjertebank, manglende evne til å spise og ekstreme mage- og tarmproblemer.

SKREMT: Line Saxegaard i Legemiddelverket sier legemidler som bestilles fra utlandet kan inneholde andre virkestoffer enn det som er oppgitt på pakningen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Legemiddelverket er kjent med at det er funnet falske legemidler med virkestoffet semaglutid, som brukes både til diabetes- og vektnedgang, i andre land.

– Vi er ikke kjent med funn av dette i Norge, men det kan ikke utelukkes at det også vil dukke opp i Norge, sier legemiddelinspektør Line Saxegaard til TV 2.

Avslørt av Tolletaten

TV 2 har også sett flere tilsynelatende norske nettbutikker som blant annet tilbyr Ozempic, som egentlig holder til i utlandet.



Tolletaten har avdekket to sendinger fra februar til i dag, som inneholdt to stykk injeksjonspenner av Ozempic.

Det er uvisst om disse var falske eller ekte, men postsendingene var fra Polen og Italia, opplyser de til TV 2.

Den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk, som produserer Ozempic, opplyser at de ikke kjenner til tilfeller med forfalsket Ozempic i Norge.

I Norge er det ikke lov å importere legemidler per post. Dette gjelder både reseptfrie og reseptpliktige legemidler. Likevel finner Tolletaten en del legemidler bestilt på nett.



FUNN: På Postens logistikksenter på Alnabru finner Tolletaten mange postsendinger som inneholder legemidler. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Ifølge seksjonssjef i Tolletaten, Sondre Erik Hammerstad, gjør de omtrent 11.000 legemiddeldestruksjoner i året.

– Med mindre postsendinger har en spesiell importtillatelse, blir alt destruert. Dersom legemidlene er i samme sending som noe annet ulovlig, blir også legemidlene beslaglagt og mottaker anmeldt, sier han til TV 2.



Hammerstad forteller videre at når legemidler som Ozempic blir «populære», er det også en viss risiko for at enkelte personer ender opp med å forsøke å bestille det ulovlig på nett.

– Det kan være ekstra skummelt, ettersom man ikke helt vet hva man får.

AVSLØRER: Tolletaten jobber på Østlandsterminalen for blant annet å avdekke import av ulovlige legemidler. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Apoteker driver ulovlig

Hammerstad påpeker at mange utenlandske nettapotek driver ulovlig, hvor risikoen er høy for at produktet ikke inneholder det som står på forpakningen.



– Vi har flere analyser som viser at dosene kan være for lave slik at man ikke oppnår effekt, for høye med risiko for alvorlige bivirkninger, eller i verste fall inneholde direkte farlige og ukjente stoffer, sier han til TV 2.

Også Legemiddelverket advarer og sier at mange av de utenlandske nettsidene er ulovlige.

– Man vet ikke hva man får og midlene kan være farlig å bruke. I tillegg kan disse inneholde urenheter som er skadelige og være produsert under urene forhold. Så dette forbudet er gjort for å beskytte oss, sier Saxegaard.

MANGEL: Novo Nordisk opplever en høyere etterspørsel enn forventet etter Ozempic, som fører til midlertidig mangel i mange land i verden, sier direktør for samfunns- og myndighetskontakt Tor Frostelid. Foto: Novo Nordisk

Novo Nordisk opplyser at de arbeider tett med lege­middelmyndighetene og de relevante aktørene i legemiddelbransjen for å sikre at pasienter ikke får forfalskede medisiner.

– Å handle fra utenlandske aktører, og særlig aktører som driver sin virksomhet utenfor Europa, innebærer alltid en økt risiko, det gjelder både for Ozempic og andre legemidler, sier direktør for samfunns- og myndighetskontakt i den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk, Tor Frostelid.