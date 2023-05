Advarer om dødelig grilltabbe: – Veldig alvorlig

Grilling og telttur kan potensielt være en dødelig kombinasjon. Overlege Merete Vevelstad har et viktig råd til alle som skal tenne bål i sommer.

Ti personer ble i natt sendt til sykehus etter mistanke om kullosforgiftning i et telt i Sandnes.

Da nødetatene ankom stedet var det flere som hadde problemer med å puste og en person var bevisstløs. Stavanger Universitetssykehus skriver i en pressemelding at ingen er alvorlig skadet.

KRITISK: Politiet oppga først at tilstanden var kritisk for to av personene. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Overlege og forgiftningsekspert Merete Vevelstad understreker at kullosforgiftning kan være svært farlig.

– Kullos er en veldig giftig gass, sier Vevelstad, som uttaler seg på generelt grunnlag i denne saken.

Hvert år får sykehusene inn flere pasienter som har blitt utsatt for kullosforgiftning. Nå advarer overlegen mot den farlige gassen.

– Når du puster inn kullos, tar det ikke lang tid før kullosen erstatter oksygenet i blodet ditt. Da får man en kvelningssituasjon, sier Vevelstad.



Usynlig trussel

Det er spesielt på våren og sommeren at mange kan risikere å bli kullosforgiftet.



– Hver gang man tenner på noe, enten en grill, et aggregat eller et bål, så dannes det kullos. Da er det ekstremt viktig å ha god utluftning, sier Vevelstad.



Dersom man har kullos i et lukket telt, en campingvogn eller en liten hytte kan det fort oppstå en farlig situasjon.

– Kullosforgiftning gir raskt symptomer, men de kan minne om mye annet. Man kan bli trøtt, kvalm, svimmel og får vondt i hodet, sier Vevelstad.

LITE KUNNSKAP: Vevelstad tror mange nordmenn har for lite kunnskap om kullosforgiftning. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Den farlige gassen er helt usynlig og uten lukt, det kan derfor være vanskelig å innse at man er i ferd med å bli forgiftet.

– Etter hvert kan man bli veldig forvirret, noe som gjør at man ikke skjønner at man må komme seg ut. I verste fall kan man bli bevisstløs og dø, sier Vevelstad.

Fører til dødsfall

På Giftinformasjonen i Folkehelseinstituttet får de med jevne mellomrom henvendelser om kullosforgiftning.



– Det gjelder ofte situasjoner i hytter og bobiler hvor folk har sovnet og våkner opp og føler seg dårlige, sier seniorrådgiver Mette Ekeland.

Symptomene kan variere, men mange av dem som ringer inn opplever å være kvalm og svimmel.

– I mer alvorlige tilfeller kan folk fortelle at de har besvimt etter at de har kommet seg ut, sier Ekeland.

Dersom man føler seg veldig dårlig, anbefaler Ekeland at man ringer 113. Hvis man er usikker på om man kan ha blitt eksponert for kullos, kan man ringe Giftinformasjonens døgnåpne telefonvakt.

– Kullosforgiftning kan være svært alvorlig. Det kan føre til alt fra lette symptomer til langvarige bivirkninger som hjerneskade. Dessverre ser vi også av og til dødsfall, sier Ekeland.

Hun mener det er flere ting man kan gjøre for å unngå kullosforgiftning.

– Det er viktig å være bevist på dette med kullos. Sørg for god utluftning, ikke bruk kullgrill innendørs eller i små rom, og vær forsiktig med aggregater innendørs, sier Ekeland.



Dette er politiets teori

Politiet etterforsker nå hendelsen i Sandnes. Deres hovedhypotese er at de ti personene ble kullosforgiftet fra en grill.



– Vi har gjort undersøkelser på stedet som underbygger en teori om at de kan ha hatt en kullgrill inne i teltet, sier innsatsleder Runar Heggen.



RYKKET UT: Alle nødetater rykket ut til teltet natt til torsdag. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Det var seks voksne og fire barn til stede i teltet. De ringte selv nødetatene da de oppdaget at noe var galt.

– Pasientene kom inn med symptomer forenelig med kullosforgiftning. Disse er fortsatt til observasjon på sykehuset, skriver Stavanger Universitetssykehus.

Sommeren 2020 holdt det på å bli fatalt da flere personer ble kullosforgiftet på en fest i en grotte i Oslo.

To aggregater spredde kullosgass gjennom grotten der over 200 deltakere festet. 27 personer ble fraktet til sykehus og to personer fikk hjerneskade som følge av forgiftningen.

– Risikopotensialet i grottefesten som fant sted i Oslo i helgen, var så stort at det var en reell risiko for et tresifret antall omkomne, sa Lars Magne Hovtun i Oslo Brann- og Redningsetat til TV 2 kort tid etter festen.



SPERRET AV: Natt til 30. august 2020 rykket store ressurser fra alle nødetatene ut til denne bunkeren på St. Hanshaugen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Sørg for god utluftning

Selv om mange nordmenn fikk med seg hendelsen på grottefesten i 2020, tror overlege Merete Vevelstad at det fortsatt er mange som undervurderer hvor farlig kullosforgiftning er.

– Jeg tror ikke folk vet hvor alvorlig dette kan være, sier Vevelstad.

Hun har en tydelig oppfordring til alle som skal grille eller ha bål i sommer.

– Sørg for god utluftning. Hvis man er i et lukket rom kan det i verste fall oppstå forgiftning i løpet av bare noen minutter, sier Vevelstad.