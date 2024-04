Advarer om dødelig bakterie i USA: – Forverrer seg raskt

Smittsom hjernehinnebetennelse er en sjelden, men alvorlig sykdom.

I Norge rammer sykdommen ofte unge voksne, og alle russ blir derfor oppfordret til å vaksinere seg mot den potensielt livsfarlige meningokokkbakterien.

Senest denne uken ble det meldt at en videregåendeelev hadde fått påvist smittsom hjernehinnebetennelse i Aurskog-Høland.

UNNGÅ SMITTE: Den beste måten å unngå smitte er ved å vaksinere seg. Foto: Philippe Desmazes / AFP

Også i USA har det tradisjonelt vært barn og unge voksne som smittes av hjernehinnebetennelse.

Men de siste månedene har helsemyndighetene sett en ny og urovekkende trend.

– Vær oppmerksom på at pasienter kan være syke uten å ha symptomer som er typiske for hjernehinnebetennelse, skriver The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i en pressemelding.



Ny gruppe smittes

I fjor ble det rapportert om 422 tilfeller av hjernehinnebetennelse i USA, det høyeste tallet siden 2014.

Antall tilfeller har fortsatt å øke, og det er hittil i år registrert 80 prosent flere smittede enn på samme tid i fjor.

– Helsepersonell bør ha økt mistanke om hjernehinnebetennelse, skriver CDC.



Mange av tilfellene skyldes en ny variant av meningokokkbakterien, kalt ST-1466.

Dette er symptomene på hjernehinnebetennelse Høy feber

Nedsatt allmenntilstand med sløvhet/søvnighet

Karakteristisk utslett med blødninger i huden Hodepine eller nakkestivhet Kvalme og oppkast

Tap av matlyst

Lysskyhet

Forvirring

Bevisstløshet

Kramper som ved epileptiske anfall Symptomene kommer ofte veldig raskt med forverring over noen få timer. Kilde: Helsenorge.no

Amerikanske helsemyndigheter advarer om at den nye varianten opptrer annerledes enn tidligere varianter.

De som blir smittet nå er ofte voksne i alderen 30 til 60 år. I tillegg ser CDC at hele 63 prosent av de smittede er afroamerikanere, og at mange også har hiv.

Livstruende på kort tid

Det som gjør amerikanske helsemyndigheter mest bekymret er at den nye varianten også ser ut til å være mer dødelig.

Av pasientene som har vært smittet av den nye varianten dør rundt en av seks.

– Denne dødsraten er høyere enn den historiske dødsraten, skriver CDC.

Det er viktig å sette i gang med antibiotikabehandling raskt dersom man er smittet av hjernehinnebetennelse.

Men symptomene på den nye varianten kan ofte være mer diffuse og uspesifikke. CDC ber derfor helsepersonell være ekstra på vakt.

– Symptomene forverrer seg raskt og kan bli livstruende i løpet av noen timer, skriver CDC.



FHI følger med

I Norge var det i fjor 16 tilfeller av hjernehinnebetennelse. En 18-åring fra Bærum døde av sykdommen etter å ha blitt smittet på russetur til Hellas.

– I 2024 har vi per 1. april hatt fire tilfeller, sier Sara Viksmoen Watle, overlege ved avdeling for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet (FHI).



FHI følger nøye med på alle tilfeller av hjernehinnebetennelse. Hittil har man i Norge ikke sett varianten som nå herjer i USA.

– Men siden vi lever i et globalt samfunn, kan vi ikke utelukke at den også kan dukke opp her, sier Watle.

Varianten har siden år 2000 blitt rapportert i USA, Canada og flere land i Europa, ifølge overlegen.



MELDESYSTEM: FHI registrerer alle tilfeller av hjernehinnebetennelse i Norge i sitt meldesystem for smittsomme sykdommer. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Ti prosent dør i Norge

I Norge er det derimot en annen variant, ST-23, som står for de fleste tilfellene. Siden 2000 er det 69 personer som har dødd av sykdommen i Norge, noe som er rundt ni prosent av alle smittede.

– Ser man på større studier fra flere sammenliknbare land, ligger dødeligheten på rundt ti prosent, sier Watle.

FHI anbefaler at ungdom i alderen 16 til 19 år vurderer å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Dersom man opplever symptomer på hjernehinnebetennelse, bør man raskt kontakte lege.