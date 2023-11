Advarer om antibiotikatabbe: – Skal destrueres

Antibiotikaresistens er en av verdens største helseutfordringer. Nå advarer apotekene om at en vanlig feil nordmenn gjør kan få store konsekvenser.

Antibiotika brukes i dag for å bekjempe en rekke ulike bakterieinfeksjoner.

Medisinen er helt essensiell for å behandle alt fra ørebetennelse og urinveisinfeksjon til livstruende hjerteinfeksjoner og blodforgiftning.

DESTRUERES: Stein Lorentzen-Lund i Vitusapotek råder til å levere inn antibiotika man ikke bruker. Foto: Vitusapotek

Antibiotikaresistens er en global helseutfordring, og kan få store konsekvenser for nordmenns helse. Det kommer tydelig frem i Folkehelseinstituttets årsrapport fra 2023.

Må brennes

– Penicilliner virker nå dårlig i store deler i verden, også mange land i Europa. Det er viktig å unngå at det utvikles resistens på penicilliner i Norge, sier Stein Lorentzen-Lund, apoteker og farmasøyt ved Vitusapotek.



Alle apotek i Norge pliktes til å ta imot medisin for destruering. Apotekene sender deretter medisinen tilbake til grossist, som igjen er forpliktet til å forbrenne legemidlene.

Likevel er det flere som ikke er klar over hvilke konsekvenser det kan ha for både mennesker og natur om man ikke kaster medisinen på riktig måte.

– Antibiotika som kastes i søppelet kan havne i naturen, og dette kan føre til økt resistens blant bakterier i naturen. Derfor håper jeg at folk benytter seg av muligheten til å levere inn legemidler som ikke brukes tilbake til apotek for destruksjon, sier Lorentzen-Lund.

Han forteller videre at ved å kaste antibiotika i søppelet eller i do, vil føre til at det kommer inn i kretsløpet og vil kunne havne i vannet vi drikker.

– Det er ikke vi som personer som blir resistente, det er bakteriene rundt oss som blir det, forklarer han.

Lett å bli fristet

Har du først blitt syk og betalt for en pakke med antibiotika, for så å oppdage at du har mer igjen til overs, er det fort gjort å la seg friste til å la restene bli liggende i skapet.

Fagansvarlige Hanne Andresen i Apotekforeningen har forståelse for at de fleste vil beholde noe en har kjøpt for sine egne penger, men oppfordrer om riktig bruk av antibiotika må bli tatt på alvor.

– Har du rester liggende hjemme, så skal du ikke begynne å bruke dem uten videre, sier hun overfor TV 2.

Det finnes dog unntak.

KJØPT OG BETALT: Har du først punget ut for en pakke antibiotika, kan det være fristende å beholde varene selv. Apotekforeningen ber deg være forsiktig. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Sliter du for eksempel med tilbakevennende urinveisinfeksjon, kan du ha avtale med legen om å ha en begrenset mengde med antibiotika liggende hjemme. Dette er først og fremst for å kunne starte behandlingen tidlig nok.

– Men, hvis det ikke er avtalt med lege at man skal ta i bruk kuren igjen, så skal man levere det inn.

Kan bli mindre doser

– Man får ofte flere tabletter i pakken enn det en kur tilsvarer. Bør man ikke heller tilpasse dette?

– Det er et godt forslag, og det er også noe vi har spilt inn til Legemiddelverket.

Det er uheldig når pasienter opplever å få mer antibiotika enn det legen sier en skal bruke, påpeker Andresen.



KAN ENDRES: Apotekforeningen har spilt inn et forslag om at pakker med antibiotika bør bli bedre tilpasset forbrukerne. Foto: Kubrix / Apotekforeningen

Andresen i Apotekforeningen ønsker derfor at legemiddelmyndigheter skal oppfordre produsenter om å justere pakkene, slik at innholdet er tilpasset de retningslinjene som finnes for hvor lenge man skal behandle infeksjoner.

Gyldig i ti dager

I forbindelse med den europeiske antibiotikadagen lørdag 18. november, ønsker Vitusapotek å fokusere på innlevering av legemidler.

Stein Lorentzen-Lund, apoteker og farmasøyt ved Vitusapotek, skriver under på at man ikke bør ha antibiotika liggende i skapet.



– Man skal bare bruke den antibiotikaene man har fått forskrevet fra lege. Mye av sykdommene som florerer i samfunnet, er virussykdommer, ikke bakterier. Man skal derfor aldri ta antibiotika før legen har gitt beskjed om det, sier han.



Han understreker at antibiotikareseptene man får av legen kun er gyldige i ti dager. Det er fordi man kun skal bruke legemiddelet når man faktisk trenger det.