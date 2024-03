Advarer Norge: – Viktig at man tar problemene på alvor

Tirsdag publiserte politiet sin årlige trusselvurdering. Der var de tydelige på at svenske kriminelle aktører vil være en trussel i Norge fremover.

Det bekymrer forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund.

– Det er en veldig alvorlig melding, men vi er dessverre ikke overrasket, sier Skatvold til TV 2.

Hun sier problemstillingen er kjent.

– Det her er en utvikling vi har sett ganske sterkt gjennom hele 2023, og som vi har blitt advart om av det svenske politiforbundet og svenske politikere.

ADVART: Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund sier de har blitt advart av svenske kollegaer. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Redd for konsekvensene

Skatvolds svenske kollega, Katharina von Sydow i Polisförbundet, har en tydelig oppfordring til Norge.

– Det er viktig at man tar problemene på alvor, og satser på mer politi og bedre arbeidsmetoder for politiet, sier von Sydow til TV 2.

BEDRING: Katharina von Sydow mener mer politi har hjulpet på gjengkriminaliteten i Sverige. Foto: Stefan Tell / Polisförbundet

Hun mener det har gjort at Sverige har styrket sin håndtering av gjengkriminaliteten.

– Det er fortsatt en alvorlig situasjon med den grove kriminaliteten i Sverige, men vi ser også at de satsingene som er gjort på mer politi og nye verktøy gir effekt i form av at svensk politi pågriper flere og forhindrer flere lovbrudd tidligere.

I Norge mener Skatvold at vi er langt unna å være godt nok forberedt.

– Da Sverige innså alvoret, bestemte de seg for å øke med 10.000 politifolk. I Norge nedbemanner vi politiet, sier hun.

– Med mindre det tas skikkelig på alvor nå, er jeg redd for at dette kan gå ganske ille.

– Vil se seg om etter andre markeder

Politiet mener det norske narkotikamarkedet er attraktivt for svenske kriminelle.

– Aktiviteten fra svenske kriminelle aktører i Norge vil øke i det kommende året, primært innen narkotikavirksomhet, står det i trusselvurderingen.



TRUSSELVURDERING: Økokrim-sjef Pål Lønseth, Kripos-sjef Kristin Kvigne og politidirektør Benedicte Bjørnland presenterte politiet sin trusselvurdering tirsdag. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Den økte trusselen mot Norge kommer blant annet som følge av at politiet i Sverige har økt innsatsen mot kriminelle nettverk.

– Vi tenker at det er aktuelt at de vil se seg om etter andre markeder for sin kriminalitet, og at Norge som naboland vil være utsatt i så måte, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne til TV 2.